ETV Bharat / spiritual

ఆగస్టు 9న రాఖీ కట్టాల్సిన సరైన సమయం ఇదే! - సోదరులకే కాదు, వారికి కూడా కట్టొచ్చట! - BEST TIME TO TIE RAKHI IN 2025

Best Time to Tie Rakhi in 2025 ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : August 6, 2025 at 2:54 PM IST 3 Min Read