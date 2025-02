ETV Bharat / spiritual

"వారసుడు పుట్టాలని ఆశపడుతున్నారా? - శివరాత్రి నాడు ఈ పూలతో పూజిస్తే తప్పక నెరవేరుతుంది" - BEST FLOWERS TO WORSHIP LORD SHIVA

Best Flowers to Worship Lord Shiva on Shivaratri ( Getty Images )