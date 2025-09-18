"ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ" అంటే ఏంటి? - ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా?
మహాలయ అమావాస్య రోజున చిన్న బతుకమ్మ - 9రోజుల పాటు ఉత్సవాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 11:39 AM IST
Batukamma 2025 : తొమ్మిది రోజుల బతుకమ్మ పండుగ తొలి రోజున జరిపే ఉత్సవాన్ని "ఎంగిలి పువ్వు" లేదా చిన్న బతుకమ్మ అని అంటారు. అసలు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే!
ప్రకృతి, పూలను దైవంగా ఆరాధించడమే పండుగ బతుకమ్మ పరమార్థం. దేవీ నవరాత్రుల సంబరాలు ప్రారంభం కావడానికి ఒక్క రోజు ముందుగా ఈ సారి సెప్టెంబర్ 21న ఆదివారం అమావాస్య రోజున తెలంగాణలో బతుకమ్మ సంబరాలు జరగనున్నాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరిగే ఈ వేడుకల్లో మహిళలు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. బతుకమ్మకు సమర్పించే నైవేద్యాల్లో స్థానిక పంట ఉత్పత్తులు ఉపయోగిస్తారు. అందులో ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జ, బియ్యం ఉంటాయి. వీటికి అదనంగా మినుములు, శనగలు, పెసర్లు, పల్లీలు, నువ్వులు కలిపి నైవేద్యం పెడుతుంటారు.
కేరళలో ఓనం పండుగ రోజున తీరొక్క పూలతో ముగ్గులు వేస్తుంటారు. అదే విధంగా తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండుగ రోజుల్లో పూలకు పెద్దపీట వేస్తారు. ఇది వారి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు రోజుకో విధంగా బతుకమ్మను పేర్చి పండుగ సంబరాలు నిర్వహిస్తారు. . ఎంగిలి పూల బతుకమ్మతో మొదలై చివరికి సద్దుల బతుకమ్మ(పెద్ద బతుకమ్మ)తో ఉత్సవాలు పూర్తవుతాయి. అలిగిన బతుకమ్మ రోజు మినహా అన్ని రోజులు వైవిధ్యమైన నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. వివిధ రకాల రంగు రంగుల పూలను ప్లేట్లలో గోపురం ఆకారంలో అమర్చుకుంటారు.
తొమ్మిది రోజుల బతుకమ్మ - నైవేద్యాలు
ఈ సంవత్సరం బతుకమ్మ పండుగ సెప్టెంబర్ 21న ప్రారంభం కానుండగా మొదటి రోజున ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ నిర్వహిస్తారు.
ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ కథ
బతుకమ్మ పేర్చడానికి అవసరమైన పూల కోసం మహిళలు, పిల్లలు పొలాలు, చెట్లు, గట్లు తిరుగుతూ సేకరిస్తారు. తీరొక్క పూలన్నీ కోసి తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. ఇందులో ఎక్కువగా తంగేడు పూలు, గునుగు, తామర పూలు, చామంతి, బంతి, సీత జడలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. బతుకమ్మ కోసం ముందు రోజుగానే పూలు తెచ్చి నీళ్లు చల్లి ఉంచుతారు. పూలు నిద్ర చేస్తాయి కాబట్టి ఎంగిలి పూలు అంటారని కొంత మంది మహిళలు పేర్కొన్నారు. మరికొందరు ఏమన్నారంటే పితృ పక్ష అమావాస్య రోజు చాలా మంది తమ పెద్దలను, పూర్వీకులను తలుచుకుంటూ తర్పణాలు ఇస్తుంటారు. ఆ రోజున భోజనం చేసిన తర్వాత బతుకమ్మ తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఎంగిలి పడటం అంటారని చెప్పారు. ఈ మహాలయ పితృపక్ష అమావాస్యను తెలంగాణ ప్రజలు పితృ పక్ష అమావాస్య, పితృఅమావాస్య, పెత్రమాస అని పిలుస్తుంటారు.
"ఆదివారం మహాలయ అమావాస్య" - ఇలా చేస్తే సమస్త శుభాలు కలుగుతాయంటున్న జ్యోతిష్యులు!