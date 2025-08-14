Balarama Jayanti 2025 : శ్రీకృషుని సోదరుడు బలరాముని గురించి తెలియని వారుండరు. శ్రీకృష్ణుడు శ్రీ మహా విష్ణువు అవతారమైతే, బలరాముడు విష్ణువు శయనించి ఉండే ఆదిశేషువు అవతారమని ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాల ద్వారా తెలుస్తోంది. రామావతారంలో లక్ష్మణునిగా రాముని వెంట ఉన్న ఆదిశేషుడు, కృష్ణావతారంలో కృష్ణుని సోదరుడు బలరామునిగా జన్మించాడు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది బలరామ జయంతి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు ఎలాంటి పూజలు చేయాలి? ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బలరామ జయంతి ఎప్పుడు?
శ్రావణ బహుళ షష్టి రోజున బలరామ జయంతిని జరుపుకుంటాం. పోతన మహాకవి రచించిన భాగవతంలో కూడా బలరామ జయంతి గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 14 వ తేదీ, గురువారం ఉదయం 7:50 నిమిషాలకు షష్టి తిథి మొదలై ఆగస్టు 15, శుక్రవారం తెల్లవారుజాము 5:31 నిమిషాలకు వరకు ఉంది కాబట్టి ఆగస్టు14 వ తేదీనే బలరామ జయంతిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.
పూజకు శుభసమయం
ఆగస్టు 14 వ తేదీ, గురువారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు పూజకు శుభసమయం.
బలరామ జయంతి పూజ ఎలా చేయాలి?
బలరామ జయంతి రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి శుచియై బలరాముడు, శ్రీకృషుని చిత్రపటాలను గంధం, కుంకుమలతో అలంకరించాలి. శంఖు పూలు, పొగడ పూలు, పారిజాత పూలతో బలరామ కృష్ణులను పూజించాలి. అటుకులు, పాలు, వెన్న, మీగడ వంటి పదార్థాలతో ప్రత్యేకమైన నైవేద్యాన్ని తయారు చేసి బలరామ కృష్ణులను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. పూజ చేసుకునే వారు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి.
దేవాలయాలలో ఇలా!
దక్షిణ భారతంలో కన్నా ఉత్తర భారతంలో బలరామ జయంతిని ఆలయాల్లో ఘనంగా చేస్తారు. ఈ రోజు సాయంత్రం ఆలయాల్లో బలరాముడు, కృషుని విగ్రహాలకు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి పట్టు వస్త్రాలతో, ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరిస్తారు. భక్తులందరూ కలిసి దేవునికి సమర్పించడానికి ప్రత్యేక భోగ్ అనగా నైవేద్యం సిద్ధం చేసి, దాన్ని ప్రసాదంగా అందరూ స్వీకరిస్తారు.
ప్రతికూల శక్తిని తొలగించే భజనలు, కీర్తనలు
బలరామ జయంతి రోజు ఆలయాలలో జరిగే విశేష పూజ పూర్తయ్యాక ఆలయంలో భక్తులందరూ కలిసి బలరామ కృష్ణులను కీర్తిస్తూ చేసే భజనలు, నృత్యాలు చూడటానికి ఎంతో మనోహరంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా భజనలు, కీర్తనలు పాడుతూ నృత్యాలు చేయడం వలన మానసిక ఆనందం, సానుకూల శక్తులు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
దేశవ్యాప్తంగా ఇలా పూజలు
పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయంలో బలరామ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అలాగే పంజాబ్, గంజాం జిల్లాలోని దేవాలయాల్లో బలరామ జయంతిని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. దేశంలోని బలియానా మందిర్, బలదేవ్జీవ్ మందిర్, అనంత వాసుదేవ మందిర్ వంటి ఇతర ఆలయాల్లో కూడా బలరాముని జయంతి వైభవంగా జరుగుతుంది.
ప్రకృతే బలరాముడు
శ్రీకృష్ణునికి సోదరుడైన బలరాముని శ్రీ మహావిష్ణువు అవతరంగానే భావిస్తారు. ఇతని ఆయుధం నాగలి. బలరాముడు మహాభారతంలోని అత్యంత బలవంతులైన పాత్రలలో ఒకడు. అతను తన నాగలితో భూమిని కూడా కదిలించగలడని విశ్వాసం. బలరాముని ఆయుధాలు నాగలి, రోకలి. వ్యవసాయానికి, వడ్లు దంచడానికి ప్రతీక అయిన వీటిని ఆయుధాలుగా ధరించిన బలరాముని పూజిస్తే ప్రకృతి సహకరించి పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయని విశ్వాసం. అంతేకాకుండా ఎవరైతే బలరామ జయంతి రోజు బలరాముని పూజిస్తారో వారు జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉంటారని విశ్వాసం. రానున్న బలరామ జయంతి రోజు మనం కూడా బలరామ కృష్ణులను పూజిద్దాం. ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.