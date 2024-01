అయోధ్యలో బాలారాముని ప్రాణప్రతిష్ఠ - రాష్ట్రంలో వైభవంగా సంబురాలు

People Watch Pran Pratista Programme on LED Screens : జగిత్యాల జిల్లా ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు అంజన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. ఆలయానికి భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు(Special Puja to Anjaneya at Khammam) నిర్వహించారు. జగిత్యాల జిల్లాలోని రేచపల్లిలో అయోధ్య రామమందిర ప్రారంభత్సోవాన్ని ఎల్​ఈడీ తెరపై వీక్షించిన భక్తులు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో అన్నదాన, భజన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. వరంగల్‌, ఆదిలాబాద్‌ మహబూబాబాద్‌, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాల్లోనూ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. భజనలు, కోలాటాలు, శాస్త్రీయ నృత్యాలతో శ్రీరామున్ని కీర్తించిన భక్తులు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ఉత్సవాన్ని కనులరా వీక్షించారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్‌లోని ఓ పాఠశాల విద్యార్థులు జై శ్రీరామ్ అంటూ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. కరీంనగర్ మహాశక్తి ఆలయంలో ఎంపీ బండి సంజయ్‌ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

