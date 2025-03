ETV Bharat / spiritual

"గోడకు కాళ్లు పెట్టి పడుకోవడం, రాత్రిళ్లు బట్టలు ఉతకడం - మీ సమస్యలకు కారణం ఇవే కావొచ్చు!" - SECRETS OF LAKSHMI KATAKSHAM

By ETV Bharat Telangana Team

Avoid These Mistakes To Get Lakshmi Kataksham : సిరుల తల్లి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందడం కోసం చాలా మంది ప్రత్యేకమైన పూజలు, వ్రతాలు నిర్వహిస్తుంటారు. అయితే, ఎన్ని పూజలు చేసినప్పటికీ అమ్మవారి అనుగ్రహం మీపై ఉండాలంటే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకూడదంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. అప్పుడే, మీకు దైనందిన జీవితంలో అదృష్టం కలిసొచ్చి, సమస్త శుభాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు. లేదంటే మీరు చేసే ఆ మిస్టేక్స్ వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహించి ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోతుందంటున్నారు. మరి, లక్ష్మీకటాక్షం కలగాలంటే చేయకూడని ఆ తప్పులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Nails Cutting (ETV Bharat)

జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, సోమవారం నాడు తలకు నూనె రాసుకోకూడదట. దాని వలన ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందట.