రేపే "అట్లతద్ది" - గౌరీ దేవిని ఇలా పూజిస్తే సంపూర్ణ అనుగ్రహం- దోషాలు తొలగిపోతాయట!
- మహిళలు జరుపుకునే పండుగ - కుజదోషాలు తొలగించే అట్లతద్ది - పూజా ఇలా చేసుకోవాలి
Published : October 8, 2025 at 2:20 PM IST
Atla Taddi 2025 Pooja Vidhi: పెళ్లికాని యువతులు, వివాహితులు అంగరంగ వైభవంగా చేసుకునే పర్వదినం అట్లతద్ది. దీన్నే ఊయల పండుగ అని, గోరింటాకు పండుగ అని కూడా అంటారు. ఈ పండుగను ఉత్తరాదిన కర్వాచౌత్గా జరుపుకుంటారు. "అట్లతద్దోయ్ ఆరట్లోయ్, ముద్ద పప్పోయ్ మూడట్లోయ్, పీటకింద పిడికెడు బియ్యం, పిల్లల్లారా జెల్లల్లారా, లేచి రారండోయ్" అంటూ పాడుతూ ఇరుగు పొరుగు స్నేహితులందరితో కలిసి ఆటలు ఆడుతూ, పూజలు చేస్తూ వాయనం ఇస్తుంటారు. మరి, ఈ సంవత్సరం అట్లతద్ది ఎప్పుడు వచ్చింది? గౌరీ దేవిని ఎలా పూజించాలి? వాయనం ఎలా ఇవ్వాలి? సహా తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అట్ల తద్ది ఎప్పుడు? : ఆశ్వీయుజ మాసంలో బహుళ పక్షంలో వచ్చే తదియ తిథిని అట్లతద్ది పర్వదినంగా జరుపుకోవడం అనాదీగా వస్తున్న సంప్రదాయం అని జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ సంవత్సరం అట్లతద్ది అక్టోబర్ 9వ తేదీ గురువారం వచ్చింది.
అట్ల తద్ది రోజు ఏం చేయాలి: అట్లతద్ది రోజున ఇంట్లో ఆడవాళ్లందరూ ఉపవాసం ఉండి గౌరీ దేవిని పూజించి, అట్లు నైవేద్యంగా పెట్టాలని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల గౌరీ దేవీ సంపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుందని అంటున్నారు. అలాగే అట్లు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే మినుములు రాహువుకు ప్రియమైనవని, బియ్యం చంద్రుడికి ఇష్టమైనవని అంటున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే అట్లతద్ది రోజు గౌరీ దేవిని పూజించి అట్లు నైవేద్యంగా పెడతారో వారికి గౌరీ దేవి అనుగ్రహం లభించడంతోపాటు జాతకంలో రాహుగ్రహ దోషాలు, చంద్రగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే కుజుడికి అట్లు అంటే ఇష్టమని, జాతకంలో కుజ దోషాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఈ పండుగ రోజు అట్లు ప్రసాదంగా పెట్టడం మంచిదంటున్నారు.
గౌరీ దేవిని ఎలా పూజించాలి:
- తెల్లవారుజామునే లేచి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుని రంగువల్లుల్లు, పువ్వులతో అలంకరించుకోవాలి.
- తలస్నానం చేసిన తర్వాత పీటకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లతో అలంకరించుకోవాలి.
- ఆ పీటను పూజ మందిరంలో ఉంచి గౌరీ దేవి చిత్రపటాన్ని ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపుతో గౌరమ్మను చేసి తమలపాకు మధ్యలో ఉంచాలి. అనంతరం పసుపు గౌరమ్మకు పైన, ఎడమ వైపున, కుడివైపున కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి.
- పీట మధ్యలో గౌరమ్మను ఉంచి పసుపు కలిపిన అక్షింతలు, రకరకాల పువ్వులతో "ఓం శ్రీ గౌరీ దేవ్యై నమః" అనే మంత్రాన్ని 108 లేదా 54 లేదా 21 సార్లు పూజించాలి. ఆ తర్వాత గౌరీ దేవీ అష్టోత్తరం పఠించాలి.
- పూజ అనంతరం అమ్మవారికి అట్లు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. సాయంకాలం చంద్రుడు కనిపించిన తర్వాత గౌరీ దేవికి సమర్పించిన అట్లలో కొన్నింటిని ముత్తైదువులను వాయనంగా ఇవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మిగిలిన అట్లను తిని ఉపవాస దీక్షను విరమించాలి. దీన్నే అట్లతద్ది వ్రతం అని పిలుస్తారు.
వాయనం ఎలా ఇవ్వాలి: గౌరీ దేవి పూజ అయిపోయిన తర్వాత కనీసం 10 మంది ముత్తైదువులను ఇంటికి పిలిచి వాయనం ఇవ్వాలి. అందుకోసం ఇంటికి వచ్చిన ముత్తైదువుల కాళ్లకు ముందుగా పసుపు రాయాలి. ఆ తర్వాత నుదిటన కుంకుమ బొట్టు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత తమలపాకు, వక్కలు, పండ్లు, పూలు, గాజులు, రవికను వాయనంగా ఇవ్వాలి. అలాగే ఆ వాయనంతో పాటు ఒక్కొక్కరికి 10 అట్లు ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మీకు పదిమందికి వాయనం ఇచ్చే స్తోమత లేకపోతే మీ వీలును బట్టి వాయనం ఇవ్వాలని, కానీ అందులో 10 అట్లు కచ్చితంగా ఉండాలంటున్నారు. వాయనం ఇచ్చిన తర్వాత వారి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.
గోరింటాకు పరిహారం: పలు కారణాల వల్ల పెళ్లి ఆలస్యమవుతున్న యువతులు అట్లతద్ది రోజు గోరింటాకు పరిహారం చేస్తే మంచిదని మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు. అంటే గోరింటాకు తెచ్చి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. అందులో కొంచెం ముద్దను తమలపాకులో ఉంచి పెళ్లికానీ అమ్మాయిల చేత చిన్న పిల్లలకు ఇప్పించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గౌరీ దేవీ అనుగ్రహంతో వివాహపరమైన సమస్యలు తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
