ETV Bharat / spiritual

ఆశ్వయుజ మాసంలో దుర్గాదేవిని పూజిస్తే- ఏ పని మొదలుపెట్టినా విజయం తథ్యం!

ఎన్నో విశేషాలున్న ఆశ్వయుజ మాసం- ఈ విధంగా పండుగలు, వ్రతాలు జరుపుకోవడం వల్ల సకల సౌభాగ్యాలు మీ సొంతం!

Ashwayuja Masam Significance
Ashwayuja Masam Significance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 5:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ashwayuja Masam Significance 2025: తెలుగు మాసాల్లో ఏడవ మాసమైన ఆశ్వయుజ మాసం ప్రత్యేకతే వేరు! సృష్టికి మూలమైన ఆదిశక్తిని దేవీ నవరాత్రుల పేరిట ఆరాధించే మాసం కాబట్టి ఈ మాసానికి శక్తి మాసమని పేరుంది. ఈ మాసంలో దేవతారాధనకు, దీపారాధనకు ప్రాధాన్యత ఉంది. మరి ఇంత గొప్ప మాసమైన ఆశ్వయుజ మాసానికి అసలు ఆ పేరెలా వచ్చింది? ఈ మాసం విశిష్టత ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

ఆశ్వయుజ మాసానికి ఆ పేరెలా వచ్చింది?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పున్నమి చంద్రుడు అశ్విని నక్షత్రంలో సంచరించడం వలన ఈ మాసానికి ఆశ్వయుజ మాసమని పేరు వచ్చింది. 'ఆశ్వయుజి' అంటే స్త్రీ అని, దేవి, శక్తి అనే అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి. అందుకే ఈ మాసంలో శక్తి ఆరాధనకు ప్రాధాన్యత ఉంది.

శరన్నవరాత్రులు
శారద నవరాత్రులు, దేవీ నవరాత్రులు, శరన్నవరాత్రులు పేరిట ఆశ్వయుజ మాసంలో శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గాదేవిని పూజించుకుంటాం. వ్యాస మహర్షి రచించిన దేవి భాగవతం ప్రకారం శరన్నవరాత్రులలో చేసే దేవి ఆరాధన వలన అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి సౌభాగ్య సిద్ధి కలుగుతుందని తెలుస్తోంది.

బతుకమ్మ పండుగ
ఆశ్వయుజ మాసం మొదలు పెట్టగానే వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగ బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ ప్రాంత వాసులు ఘనంగా జరుపుకుంటారు.

సరస్వతి పూజ
దేవి నవరాత్రుల్లో ఏడో రోజైన సప్తమి మూలా నక్షత్రం రోజు అమ్మవారిని సరస్వతి దేవి అవతారంలో పూజిస్తాం. ఈ రోజు అమ్మవారిని పూజిస్తే జ్ఞానం, సంగీతం వంటి లలిత కళల్లో పాండిత్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

దుర్గాష్టమి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దుర్గాదేవి కుజ గ్రహానికి అధిపతి. ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే శుద్ధ అష్టమిని దుర్గాష్టమి అంటారు. నవరాత్రుల్లో దుర్గాష్టమి రోజు అమ్మవారిని పూజించడం వలన కుజ దోషాలు, రాహుకేతు దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. దుర్గాష్టమి రోజు అమ్మవారిని కనకదుర్గ స్వరూపంలో ఆరాధించిన వారికి సౌభాగ్యప్రాప్తి, కుటుంబ సౌఖ్యం, దీర్ఘాయుష్షు లక్ష్మీకటాక్షం సిద్ధిస్తుందని దేవి భాగవతంలో వివరించి ఉంది.

విజయదశమి
ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే శుద్ధ దశమిని విజయదశమిగా జరుపుకుంటాం. విజయదశమి రోజు ఏ పని ప్రారంభించినా విజయాలు సిద్ధిస్తాయని నమ్మకం. దేవదానవులు చేసిన క్షీరసాగర మథనంలో అమృతం ఉద్భవించింది కూడా విజయదశమి రోజునే! అలాగే త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు రావణుణ్ణి సంహరించింది కూడా విజయదశమి రోజునే! ద్వాపర యుగంలో పాండవులు శమీవృక్షం మీద నుంచి ఆయుధాలు తీసుకుని కౌరవులపై విజయం సాధించింది కూడా విజయదశమి రోజునే! అందుకే విజయదశమి రోజు ప్రారంభించే ఏ పనిలో అయినా విజయం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుందని శాస్త్రవచనం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించాలనుకునే వారు విజయదశమి రోజు ఎలాంటి తిథి, వారం, నక్షత్రం, ముహూర్తం కూడా చూడకుండానే ప్రారంభించవచ్చని అంటారు.

కోజాగరి పౌర్ణమి
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పౌర్ణమిని కోజాగరి పౌర్ణమిగా జరుపుకుంటాం.

అట్లతద్ది
ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే బహుళ తదియను అట్లతద్దిగా జరుపుకుంటాం.

గోవత్స ద్వాదశి
ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే శుద్ధ ద్వాదశిని గోవత్స ద్వాదశిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు దూడతో కలిసి ఉన్న ఆవును పూజించడం సంప్రదాయం.

ధన త్రయోదశి
ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశిని ధన త్రయోదశిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజునే ఆరోగ్యప్రదాత ధన్వంతరి జయంతిని కూడా జరుపుకుంటాం.

నరక చతుర్దశి
ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశిని నరకాసుర సంహారం జరిగిన నరక చతుర్దశిగా జరుపుకుంటాం.

దీపావళి అమావాస్య
ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య రోజు దీపావళి పండుగ జరుపుకుంటాం.

ఈ విధంగా ఎన్నో విశేషాలున్న ఆశ్వయుజ మాసంలో శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా పండుగలు, వ్రతాలు జరుపుకుందాం! సకల సౌభాగ్యాలను పొందుదాం!
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHWAYUJA MASAMASHWAYUJA MASAM DURGASHTAMIASHWAYUJA MASAM POOJAASHWAYUJA MASAM VRATHAMASHWAYUJA MASAM 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.