అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు- ఒక్కసారి దర్శించినా చాలు- మోక్షం ఖాయం!

దేవి నవరాత్రుల ప్రత్యేకం- అమ్మవారి పవిత్ర శరీర భాగాలు పడిన 18 మోక్ష స్థలాల గురించి మీకు తెలుసా?

Ashtadasa Sakthi Peetalu Significance
Ashtadasa Sakthi Peetalu Significance (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 4:01 AM IST

Ashtadasa Sakthi Peetalu Significance: హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం, పురాణాల ప్రకారం అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా పేర్కొంటారు. అష్టాదశ అంటే 18. అయితే ఈ అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు ఎన్ని అనే విషయంలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికినీ ప్రధానంగా శక్తి పీఠాలు 18 అనే అంటారు. దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా అష్టాదశ శక్తి పీఠాల విశిష్టత ఏమిటి? అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? అని తెలుసుకోవడంతో పాటు ఒక్కో రోజు ఒక్కో శక్తి పీఠం గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు విశిష్టత
దక్ష ప్రజాపతి నిర్వహించిన నిరీశ్వర యాగంలో సతీదేవిని అవమానించారు. దీంతో శివనిందను భరించలేని సతీదేవి అగ్నికి ఆహుతి అవుతుంది. అందుకు ఆగ్రహించిన పరమ శివుడు సతీదేవి శరీరాన్ని తన భుజంపై వేసుకుంటూ ముల్లోకాలు భీతి చెందేలా తాండవమాడుతాడు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు శివుని శాంతింపజేయడానికి తన సుదర్శన చక్రంతో సతీదేవి శరీరాన్ని ఖండిస్తాడు. అప్పుడు సతీదేవి శరీరం 18 భాగాలుగా ఈ భూమిపై పడ్డాయి. సతీదేవి శరీర భాగాలు పడిన ప్రదేశాలు కాలాంతరంలో అష్టాదశ శక్తిపీఠాలుగా వెలసి భక్తులతో పూజలందుకుంటున్నాయి.

అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు ఏవి? అవి ఎక్కడున్నాయి?

అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు మొత్తం 18. అవి

1. శాంకరి దేవి - శ్రీలంక: ఇది ఆదిశక్తిగా పూజలందుకున్న మొదటి శక్తి పీఠంగా ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ అమ్మవారి తొడ భాగం పడిందని ప్రసిద్ధి. కొంతమంది హృదయ భాగం అని కూడా చెబుతారు.

2. కామాక్షి - కాంచీపురం: ఇక్కడ అమ్మవారి నాభి భాగం పడిందని అంటారు. కొంతమంది కొన్ని చోట్ల వీపు భాగం అని కూడా చెబుతారు.

3. శృంఖలా - ప్రద్యుమ్న నగరం, బెంగాల్: ఇక్కడ అమ్మవారి ఉదర భాగం పడిందని అంటారు.

4. చాముండేశ్వరి - మైసూరు: ఇక్కడ అమ్మవారి కేశాలు పడ్డాయని అంటారు.

5. జోగులాంబ - అలంపురం: ఇక్కడ అమ్మవారి దంతాలు పడ్డాయని అంటారు.

6. భ్రమరాంబిక - శ్రీశైలం: ఇక్కడ అమ్మవారి మెడ భాగం పడిందని అంటారు.

7. మహాలక్ష్మి - కొల్హాపూర్ : ఇక్కడ అమ్మవారి నేత్రాలు పడ్డాయని అంటారు.

8. రేణుకాదేవి (ఏకవీరికా) మాహుర్ మహారాష్ట్ర: ఇక్కడ అమ్మవారి ఒక చేయి పడిందని అంటారు.

9. మహాకాళి - ఉజ్జయిని: ఇక్కడ అమ్మవారి పైపెదవి పడిందని అంటారు.

10. పురుహూతికా - పిఠాపురం: ఇక్కడ అమ్మవారి పీఠ భాగం పడిందని అంటారు.

11. గిరిజా దేవి - జాజిపుర్, ఒడిశా: ఇక్కడ అమ్మవారి నాభి ప్రదేశం పడిందని అంటారు.

12. మాణిక్యాంబ - ద్రాక్షారామం: ఇక్కడ అమ్మవారి ఎడమ చెంప పడిందని అంటారు.

13. కామాఖ్యా - గౌహతి, అస్సాం: ఇక్కడ అమ్మవారి యోని భాగం పడిందని అంటారు.

14. మాధవేశ్వరి - ప్రయాగరాజ్: ఇక్కడ అమ్మవారి కుడిచేతి నాలుగు వేళ్ళు పడ్డాయని అంటారు.

15. జ్వాలాముఖి - హిమాచల్ ప్రదేశ్: ఇక్కడ అమ్మవారి నాలుక పడిందని అంటారు.

16. సర్వమంగళ - గయా, బిహార్: ఇక్కడ అమ్మవారి స్తనాలు పడ్డాయని అంటారు.

17. విశాలాక్షి - వారణాశి: ఇక్కడ అమ్మవారి చెవి కుండలాలు పడ్డాయని అంటారు.

18. శారదాపీఠం - కశ్మీర్ : ఇక్కడ అమ్మవారి కుడి చేయి పడిందని అంటారు.

మహిమాన్వితమైన ఈ 18 శక్తి పీఠాల్లో 16 భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి. మిగిలిన రెండింటిలో ఒకటి శ్రీలంకలో ఉండగా మరొకటి పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్​లో ఉంది. పురాణాల ప్రకారం ఈ 18 శక్తి పీఠాలను దర్శించినా, విన్నా, వాటి గురించి చదివినా, రాసినా కూడా పునర్జన్మ లేని మోక్షాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం. నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రతిరోజూ ఒక శక్తి పీఠం విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

