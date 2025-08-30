Amuktabharana Saptami Significance: విష్ణు ప్రీతి భాద్రపద మాసంలో ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక విశేషం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో కొన్ని తిథులు చాల ప్రత్యేకం. భాద్రపద మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే సప్తమి తిథిని ఆముక్తాభరణ సప్తమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా అసలు ఆముక్తాభరణ సప్తమి అంటే ఏమిటి? ఈ రోజు ఎవరిని పూజించాలి? ఎలా పూజించాలి అనేది వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆముక్తాభరణ సప్తమి
ఆముక్తాభరణ సప్తమి అనేది భాద్రపద మాసంలోని శుక్ల పక్షంలో వచ్చే సప్తమి తిథి. వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కంద పురాణం ప్రకారం ఈ రోజున పార్వతీ-పరమేశ్వరులను పూజించడం వలన అన్యోన్య దాంపత్యం, దీర్ఘ సుమంగళి తత్వం కలిగి ఉంటారని నమ్ముతారు. ఆముక్తాభరణ సప్తమినే లలితా సప్తమి అని కూడా అంటారు. ఆముక్తాభరణ సప్తమి ఆదిదంపతులైన పార్వతీ పరమేశ్వరుల పూజకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే పండుగ. ఆముక్తాభరణ సప్తమి రోజున లలితా దేవిని పూజించడం చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు.
లలితా సప్తమి ఎప్పుడు?
భాద్రపద శుద్ధ సప్తమి ఆగస్టు 29 వ తేదీ శుక్రవారం రాత్రి 7:43 నిమిషాలకు మొదలై తిరిగి ఆగస్టు 30 వ తేదీ శనివారం రాత్రి 9:46 నిమిషాల వరకు ఉంది. ఏ పూజలైనా, నోములైన సూర్యోదయంతో తిథి ఉన్న రోజునే జరుపుకోవాలి కాబట్టి ఆగస్టు 30 వ తేదీ శనివారం రోజునే లలితా సప్తమిగా జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
లలితా సప్తమి విశిష్టత!
లలితా సప్తమి రోజు ఆదిదంపతులను, ప్రత్యేకించి లలితాదేవిని పూజించడం వల్ల శుభం కలుగుతుందని నమ్ముతారు. ఈ రోజు పార్వతి లలితాదేవిగా అవతార స్వీకారం చేసినందుకు చిహ్నంగా ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున లలితా సహస్రనామం చదవడం చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు.
లలితా సప్తమి పూజా విధానం
లలితా సప్తమి రోజున తెల్లవారుజామున వీలయితే నదీ స్నానం చేయాలి. వీలు కాని పక్షంలో స్నానం చేసే నీటిలో గంగాజలాన్ని కలుపుకుని స్నానం చేస్తే నదీ స్నానం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని అయిదు రంగులతో రంగవల్లికలు తీర్చి దిద్దాలి. అయిదు వత్తులతో దీపారాధన చేయాలి. వెండితో కాని, రాగితో కాని చేసిన కలశ పాత్రను గంథం కుంకుమలతో అలంకరించాలి. కలశం పైన మామిడి ఆకులు, కొబ్బరికాయ, జాకెట్టు ముక్క ఉంచి కలశంలోకి లలితా దేవిని ఆవాహన చేయాలి. మంత్రాలతో కలశ పూజ చేయాలి.
ఇతర దేవతల పూజలు
లలితా సప్తమి రోజు చేసే పూజలో భాగంగా వినాయకునికి, లలితాదేవికి, షష్టిదేవికి, కార్తికేయుడికి, శివుడికి, శాలిగ్రామానికి పూజలు చేయాలి. కొబ్బరికాయలు, బియ్యం, పసుపు, చందనం, కుంకుమ, పువ్వులు, పాలు, తేనే వంటివి సమర్పించాలి.
కంకణ పూజ
లలితా సప్తమి పూజలో ప్రధానమైనది కంకణ పూజ. ముందుగా "మౌలి" అని పిలువబడే ఎర్రటి దారాన్ని పూజలో లలితాదేవి పాదాల వద్ద ఉంచి పూజించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక ఈ కంకణాన్ని కుడి చేతికి కట్టుకోవాలి. ఈ కంకణాన్ని 5 రోజుల పాటు చేతికే ఉంచుకోవాలి. ఈ రోజు లలితా సహస్రనామావళిని విధిగా పఠించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక మంగళ హారతి ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. వీలయితే సమీపంలోని అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లి పూజలు జరిపించుకుంటే మంచిది.
ఉపవాసం
లలితా సప్తమి పూజ చేసే వారు ఆ రోజు ఉదయం నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం వరకు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండాలి. ఉపవాసం ఉండలేనివారు పాలు, పళ్ళు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు. మరుసటి రోజు ఉదయం తిరిగి స్నానం చేసిన లలితా దేవిని పూజించి షడ్రసోపేతమైన నైవేద్యాన్ని సమర్పించాలి. అనంతరం ఒక ముత్తైదువుకు భోజనం పెట్టి, చీర, రవికె పసుపు, కుంకుమ, పండు తాంబూలం, దక్షిణ ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అటు తర్వాత భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
ఉత్తరభారతంలో వేడుకలు
ఆముక్తాభరణ సప్తమి పండుగను దక్షిణ భారతంలో కన్నా ఉత్తరభారతంలో ఎక్కువగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున కొత్తగా వివాహం అయిన దంపతులు ఆది దంపతులైన పార్వతి పరమేశ్వరులను పూజిస్తే అన్యోన్య దాపత్యం, దీర్ఘ సుమంగళి తత్వం కలుగుతుందని విశ్వాసం. అలాగే ఆముక్తాభరణ సప్తమి రోజు లలితా దేవిని శాస్త్రోక్తంగా పూజిస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని నమ్మకం. రానున్న ఆముక్తాభరణ సప్తమి రోజు మనం కూడా ఆది దంపతులైన పార్వతి పరమేశ్వరులను పూజిద్దాం! సకల సౌభ్యాగ్యాలను పొందుదాం!
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః! ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.