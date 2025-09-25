అలంపూర్ జోగులాంబ విశిష్టత- అమ్మవారి కేశాలలో బల్లి, తేలు ఎందుకు కనిపిస్తాయో తెలుసా?
Alampur Jogulamba Shakti Peetham : ఆదిశక్తి ప్రతిరూపమైన అమ్మవారి రూపాలు అనేకం. పరాశక్తిగా, జగన్మాతగా ఆ తల్లి కొలువైన అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు దివ్యధామాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ఈ శక్తిపీఠాలలో ఒకటిగా వెలసిన అలంపూర్ జోగులాంబ దేవి క్షేత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, పరమ పవిత్రమైన తుంగభద్రా నదీ తీరంలో వెలసి ఉంది. దేవి నవరాత్రుల ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు అలంపూర్ జోగులాంబ శక్తి పీఠం క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆలయ స్థల పురాణం
అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో ఒకటైన అలంపూర్ జోగులాంబ క్షేత్రంలో సతీదేవి దంతాలు పడ్డాయని అంటారు. పరమ పవిత్రమైన అలంపూర్ జోగులాంబ క్షేత్రంలో అమ్మవారు పీఠాసన రూపంలో, మహా తేజోవంతంగా దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారి విగ్రహం కేశాలు గాలిలో ఎగురుతున్నట్లుగా ఉంటూ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని ఇస్తుంది. అమ్మవారి కేశాలలో బల్లి, తేలు, గబ్బిలం, కపాలం వంటివి కనిపించడం విశేషం. దీని వెనుక ఓ అంతరార్థం ఉంది. శ్రీదేవి భాగవతంలో అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు చరిత్రలో వివరించిన ప్రకారం ఎవరి ఇంట్లో అయినా జీవకళ తగ్గినప్పుడు ముందుగా బల్లులు కనిపిస్తాయని, అది మరింత తీవ్రమైతే తేళ్లు, తరువాత దశలో గబ్బిలాలు చేరుతాయని, కాలాంతరంలో ఆ ఇంట్లో పూర్తిగా జీవకళ నశించి మృత్యువు సంభవిస్తుందని, అందుకే మృత్యువుకు ప్రతీక అయిన కపాలం ఉంటుందని అంటారు. ఈ అంతరార్థం తెలపడానికే అమ్మవారి కేశాలలో ఇవి కనిపిస్తాయని విశ్వాసం.
గృహ చండీదేవి
సాధారణంగా ఇంట్లో ఉండే వాస్తు దోషాలు, గ్రహ దోషాలు అలంపూర్ జోగులాంబ దేవిని దర్శించి పూజిస్తే తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అంతేకాదు ఇంట్లో జరిగే సకల శుభాలకు అమ్మవారు ప్రతిరూపం అని, అందుకే ఆ తల్లిని గృహ చండీదేవిగా భావించడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
ఆలయ విశేషాలు
అలంపూర్ జోగులాంబ ఆలయ నిర్మాణం అతి పురాతనమైన నిర్మాణ శైలిలో భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఆలయ చరిత్రను పరిశీలించి చూసే క్రీ.శ.6వ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని చాళుక్య రాజులు నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆలయంలోని అత్యత్భుతమైన గోపురాలు, గోపురాలపై చెక్కి ఉన్న శిల్పాలు, ఆలయంలోని స్తంభాలు ఆనాటి శిల్పకళకు, నిర్మాణశైలికి అద్దం పడతాయి. జోగులాంబ ఆలయంలో పరమ శివుడు బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.
బహమనీ సుల్తాన్ దాడి
14వ శతాబ్దంలో బహమనీ సుల్తాన్ ఆలయంపై దాడి చేసి, ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఈ దాడిలో ఆలయంలో ఎంతో భాగం ధ్వంసం అయింది. ఆ సమయంలో జోగులాంబ అమ్మవారిని, ఆమె శక్తి రూపాలైన చండి, ముండీలను పక్కనే ఉన్న బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామి ఆలయంలో దాచి ఉంచారు. ఆనాటి నుంచి 2005 సంవత్సరం వరకు అమ్మవారు ఇక్కడే పూజలందుకుంటున్నారు. 2005లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఆలయాన్ని నిర్మించి అమ్మవారిని పునఃప్రతిష్టించారు.
పూజోత్సవాలు
మహాశక్తి పీఠం అలంపూర్ జోగులాంబ ఆలయంలో ప్రతి నిత్యం అభిషేకాలు, అర్చనలు జరుగుతాయి. అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన మంగళ, శుక్రవారాల్లో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరుగుతాయి. ఈ రోజుల్లో అమ్మవారిని దర్శనం కోసం భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తారు.
దేవి నవరాత్రులు
ఇక ఈ శక్తి పీఠంలో దేవి నవరాత్రులు కూడా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా జరిగే నవవర్ణార్చన, కన్య పూజ, సువాసిని పూజలలో మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటారు. అలాగే కార్తిక మాసంలో, మహాశివరాత్రి సందర్భంగా బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం భక్తులు బారులు తీరుతారు. ప్రత్యేక రోజుల్లో, పర్వదినాల్లో అలంపూర్ జోగులాంబ దర్శనం కోసం ఇటు తెలంగాణ, ఆంధ్ర రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా పక్క రాష్ట్రమైన కర్ణాటక నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు వెళ్లే అన్ని బస్సులు అలంపూర్లో ఆగుతాయి. ఆంధ్ర, కర్ణాటక నుంచి వచ్చే భక్తులు కర్నూలుకు చేరుకుంటే అక్కడ నుంచి అలంపూర్కు చేరుకోడానికి ప్రతి గంటకు బస్సు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. రాయలసీమ ముఖద్వారం కర్నూలుకు అతి సమీపంలో మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఆలయాల పట్టణంగా వెలసిన అలంపూర్లో వెలసిన మహాశక్తి పీఠం జోగులాంబ క్షేత్రం. జోగులాంబను దర్శించి పూజిస్తే సంతానం లేని వారికి సంతానం, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి మంచి ఆరోగ్యం లభిస్తాయని విశ్వాసం. భక్తుల పాలిట ఆపద్భాంధవిగా విరాజిల్లుతున్న జోగులాంబను మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం. ఓం శ్రీమాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.