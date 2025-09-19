ETV Bharat / spiritual

దేవీ శరన్నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఈ పూలతో పూజిస్తే - కోరికలు వెంటనే నెరవేరుతాయట!

- దుర్గాదేవిని ఏ పూలతో పూజించాలి? ఏ పుష్పాలు వాడొద్దు? - ఎలా ఆరాధించాలో సూచిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!

Navratri 2025 Date Puja Rituals (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 2:35 PM IST

Navratri 2025 Date Pooja Rituals : హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఏటా అశ్వయుజ మాసంలోని శుక్ల పక్షం మొదటి రోజున శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభమవుతాయి. పాడ్యమి నుంచి దశమి వరకు ఈ పది రోజుల పాటు అమ్మవారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో అలంకారంలో దర్శనమిస్తారు. భక్తులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో దుర్గాదేవిని పూజిస్తారు. అయితే, ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 22 నుంచి శరన్నవరాత్రులు మొదలుకానున్నాయి. మరి, ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందాలంటే ఎలాంటి పుష్పాలు, పత్రాలతో పూజించాలి? ఏ పుష్పం, ఏ పత్రంతో దుర్గమ్మను పూజిస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు.

which flowers to use Navratri Puja
మల్లెపూలు (Getty Images)

మల్లెపూలు : నవరాత్రుల్లో భాగంగా అమ్మవారిని మల్లెపూలతో పూజించినట్లయితే ధనలాభం కలుగుతుందంటున్నారు మాచిరాజు.

పద్మ పుష్పాలు : ఈ పుష్పాలతో దుర్గాదేవిని ఆరాధిస్తే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, పుత్ర సంతాన ప్రాప్తి యోగం ఉంటుందట.

which flowers to use Navratri Puja
పద్మ పుష్పాలు (Getty Images)

గన్నేరు పూలు : దేవీ నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని గన్నేరు పూలతో పూజిస్తే మంత్ర సిద్ధి కలుగుతుందంటున్నారు. మీరు ఏదైనా మంత్రం జపించుకుంటున్నట్లయితే ​దానికి ఫలితం రావాలంటే ఈ పుష్పాలతో అమ్మవారిని పూజిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

ఎర్ర కలువ పువ్వు/ఎర్ర తామర పువ్వు : ఈ రెండు పువ్వుల్లో దేనితోనైనా నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఆరాధిస్తే జనాకర్షణ పెరుగుతుందట. ఏ రంగంలోనైనా ప్రజాకర్షణ పొందాలంటే ఇలా చేస్తే గుడ్ రిజల్ట్ కనిపిస్తుందంటున్నారు.

which flowers to use Navratri Puja
గన్నేరు (Getty Images)

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు- కనకదుర్గమ్మను ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు- ఐశ్వర్యం, సంతానం ఖాయం!

సన్నజాజిపూలు : అమ్మవారిని నవరాత్రుల్లో ఈ పూలతో పూజించినట్లయితే వాక్ శుద్ధి పొందవచ్చట. అంటే, కొంతమందికి మాట్లాడుతుంటే మాట తడబడుతుంది. ఈ పూలతో దుర్గాదేవిని కొలిస్తే ఆ సమస్య తగ్గుతుందంటున్నారు మాచిరాజు.

తుమ్మిపూలు : దుర్గామాతను తుమ్మిపూలతో పూజించినా మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు. ఆహారపు కొరత అనేది ఏర్పడదట. అంటే, అన్నానికి ఎటువంటి లోటు ఏర్పడకుండా ఉంటుందట.

which flowers to use Navratri Puja
పారిజాత పుష్పాలు (Getty Images)

పారిజాత పుష్పాలు : కాల సర్ప దోషాలు పోవాలంటే నవరాత్రుల్లో దుర్గమ్మను పారిజాత పుష్పాలతో పూజించడం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందంటున్నారు.

అశోక పుష్పాలు : ఆడవాళ్లకు ఇంట్లో సంసార బాధలు, కష్టాలు చాలా ఉంటాయి. ఇలా మహిళలకున్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలంటే అమ్మవారిని అశోక పుష్పాలతో పూజిస్తే అద్భుతమైన ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.

ఇలా నవరాత్రుల్లో ఒక్కో రకమైన పుష్పంతో అమ్మవారిని పూజిస్తే ఒక్కో విధమైన ఫలితాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు మాజిరాజు కిరణ్ కుమార్.

నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు ప్రసాదం - కమ్మని "కట్టె పొంగలి"! - ఈజీగా చేసుకోండిలా!

which flowers to use Navratri Puja
తులసి (Getty Images)

ఈ పత్రాలతో పూజించినా శుభ ఫలితాలు! :

  • నవరాత్రుల్లో దుర్గాదేవిని పుష్పాలతో మాత్రమే కాకుండా కొన్ని రకాల పత్రాలతో పూజించినా అద్భుతమైన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
  • తులసి, దవనం, మరువం ఈ మూడు పత్రాలు అమ్మవారికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైనవి.
  • ఎవరైనా సరే తులసి దళాలతో దుర్గమ్మను పూజించినట్లయితే సర్వ కోరికలు నెరవేరుతాయని నీలతంత్రం అనే గ్రంథంలో చెప్పడం జరిగిందంటున్నారు మాచిరాజు. ఇలా పూజించడం ద్వారా వెంటనే కోరికలు తీరుతాయని కూడా ఆ గ్రంథంలో పేర్కొన్నారట.
  • కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం రావాలంటే అమ్మవారికి నవరాత్రుల్లో మరువం పత్రాలు సమర్పించాలంటున్నారు.
  • దవనం పత్రాలతో కట్టిన పూలదండను దుర్గాదేవికి అలంకరిస్తే కార్యసిద్ధి త్వరగా లభిస్తుందంటున్నారు.
  • అష్టమి తిథి రోజు అమ్మవారిని జిల్లేడు పూలు, ఎర్ర తామర పువ్వులతో పూజించినట్లయితే "కోరికలు చాలా తక్కువ సమయంలోనే" నెరవేరుతాయని దేవీతంత్రం అనే గ్రంథంలో చెప్పడం జరిగిదంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్.
which flowers to use Navratri Puja
మరువం పత్రాలు (Getty Images)

ఈ పూలు పూజకు వాడరాదు!

  • ఉమ్మెత పూలు మాత్రం దుర్గా పూజకు వాడకపోవడం మంచిదంటున్నారు మాచిరాజు. అలాగే, అమ్మవారిని గరిక పోచలతో ఆరాధించవద్దు. చెండి అమ్మవారికి మల్లెపూలు సమర్పించవద్దని చెబుతున్నారు.
  • ఈ నియమాలు పాటిస్తూ నవరాత్రుల్లో ప్రత్యేకమైన పుష్పాలు, పత్రాలతో దుర్గాదేవిని పూజించండి. అమ్మవారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం పొంది ఏడాది పాటు అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధింపచేసుకోండని సూచిస్తున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

