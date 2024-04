మీ అరచేతిపై ఇలాంటి గుర్తులు ఉన్నాయా? - హస్త సాముద్రికం ప్రకారం ఈ సమస్యలు తప్పవట! - Unlucky Signs on Palm

These Signs on Palm That Indicate Hurdles in Life: హస్త సాముద్రిక శాస్త్రానికి జ్యోతిష్యశాస్త్రం మాదిరిగానే ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ టెక్నాలజీ యుగంలోనూ మెజారిటీ జనం వీటిని నమ్ముతారు. ఈ శాస్త్రం(Palmistry) ప్రకారం.. అరచేతిలో ఉండే రేఖలు, గుర్తులను బట్టి ఒక వ్యక్తి భవిష్యత్తు, స్వభావం, వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసుకోవచ్చని చెబుతుంటారు. చేతి రేఖల్లో కొన్ని చిహ్నాలు అత్యంత శుభప్రదమైనవిగా, మరికొన్ని అశుభకరమైనవిగా భావిస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే గుర్తులు ఉన్నవారు జీవితంలో తీవ్రమైన అడ్డంకులను ఎదుర్కొనే ఛాన్స్ ఉంటుందని హస్త సాముద్రిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ, ఆ గుర్తులు ఏంటి? అవి ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపిస్తాయి? అన్నది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

వృత్తాకార నిర్మాణాలు : మీ అరచేతిలో చిన్న వృత్తాకార గుర్తులు ఉంటే.. అవి జీవితంలో కొన్ని ఇబ్బందులు కలిగిస్తాయంటున్నారు హస్త సాముద్రిక శాస్త్ర నిపుణులు. ఇలాంటి గుర్తులు కలిగి ఉన్నవారు తరచుగా అస్థిరత, ఒత్తిడి వంటి సమస్యలతో సతమతమవుతారట. అలాగే కొన్ని సమయాల్లో ఆర్థిక సవాళ్లు, ఆరోగ్య సమస్యలు, మానసిక ఇబ్బందులూ వేధిస్తాయని చెబుతున్నారు.

చైన్డ్ లైన్స్ : హార్ట్ లైన్, హెడ్ లైన్ లేదా లైఫ్ లైన్ వంటి ప్రధాన రేఖలపై కనిపించే చైన్డ్ లైన్స్.. అడ్డంకులను సూచిస్తాయంటున్నారు. ఉదాహరణకు హార్ట్​లైన్​పై చైన్డ్​ లైన్స్​ ఉంటే అవి హృదయ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులను సూచిస్తాయట. అదే హెడ్​ లైన్ లేదా లైఫ్ లైన్​పై చిన్న చిన్న చైన్డ్ లైన్స్ ఉంటే అలాంటి వారు మానసికంగా, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే.. ఇవి శాశ్వత ఇబ్బందులను సూచించవని.. తాత్కాలికంగా అడ్డంకులను మాత్రమే సూచిస్తాయని అంటున్నారు నిపుణులు.

నక్షత్రం లేదా క్రాస్ గుర్తు : మీ అరచేతిలో నక్షత్రం లేదా క్రాస్ గుర్తు వంటి సంకేతాలు ఉంటే.. జీవితంలో పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పదంటున్నారు. ఇలాంటి గుర్తులు ఉన్నవారు ఊహించని అడ్డంకులు, ప్రమాదాలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఆకస్మిక సవాళ్లు ఎదురవుతాయంటున్నారు. ఈ గుర్తులు ఉన్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలనే రిమైండర్‌ వంటివని సూచిస్తున్నారు.

అయితే.. అరచేతులపై ఉన్న గీతలు మన విధిని నిర్దేశించవు. కానీ, మన జీవిత ప్రయాణంలో మార్గదర్శకాలుగా పనిచేస్తాయని హస్తాముద్రిక జ్యోతిష్యశాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాజిటివ్ మైండ్​సెట్​ను అలవర్చుకోవడం, చురుకైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా లైఫ్​లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను నావిగేట్ చేయడంలో ఇవి చాలా బాగా సహాయపడుతాయంటున్నారు.

గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు హస్త సాముద్రిక శాస్త్ర నిపుణులు, జ్యోతిష్య నిపుణులు, హస్త సాముద్రిక శాస్త్రంలో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. అంతే కానీ, వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవనే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

