కన్యా సంక్రాంతి నాడు సూర్యుని ఆరాధిస్తే- ఏ పని చేపట్టినా విజయం తథ్యం!

కన్యా సంక్రమణం 2025- తేదీ, పూజా విధానం, సూర్య భగవానుని ఆరాధన వెనుకు ఉన్న విశేషాలు మీ కోసం!

Kanya Sankranti
Kanya Sankranti (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 6:28 AM IST

Kanya Sankranti 2025 : సూర్యుడు ప్రతినెలా ఒక్కో రాశిలో ప్రవేశిస్తుంటాడు. సెప్టెంబర్ నెలలో సూర్యుడు తన సొంత రాశి అయిన సింహ రాశి నుంచి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా కన్యా సంక్రమణం రోజు సూర్యుని అనుగ్రహం కోసం సూర్య ఆరాధన ఎలా చేయాలి? పితృ దేవతల ప్రీతి కోసం ఎలాంటి దానాలు చేయాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కన్యా సంక్రమణం అంటే?
సూర్యుడు ప్రతినెలా ఒక్కో రాశిలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. సూర్యుడు భాద్రపద మాసంలో కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్న శుభ సందర్భాన్ని కన్యా సంక్రమణం లేదా కన్యా సంక్రాంతి అని అంటారు. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం, కన్యా సంక్రాంతికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ పవిత్రమైన రోజు సూర్యుని ఆరాధించడం, దానధర్మాలు, జపం చేయడం వల్ల ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుందని చాలా మంది నమ్ముతారు.

కన్యా సంక్రమణం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ఈ నెల 17వ తేదీ బుధవారం సాయంత్రం 5:01 నిమిషాలకు సూర్యుడు సింహ రాశి నుంచి కన్య రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.

పరమ పవిత్రం నదీస్నానం
కన్యా సంక్రమణం సందర్భంగా భక్తులు శరీర శుద్ధి కోసం, మనఃశుద్ధి కోసం, జన్మాంతర పాపాలను తొలగించడానికి పవిత్ర జలాల్లో స్నానం చేయడం సంప్రదాయం. అంతేకాదు ఈ రోజు చిన్నపాటి చెరువులోనైనా స్నానం చేస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందని శాస్త్రవచనం.

సూర్య ఆరాధన ఇలా చేయాలి
కన్యా సంక్రమణం రోజు ఒక రాగి పాత్రలో నిండుగా నీరు తీసుకుని అందులో ఎర్రని పువ్వులు, అక్షింతలు వేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి. సూర్యునికి పాయాసాన్నం నివేదించాలి.

కన్యా సంక్రమణం విశిష్టత
కన్యా సంక్రమణం ఎంతో విశిష్టమైనది. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం దీనికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున దానధర్మాలు, జపం చేయడం వల్ల ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుందని చాలా మంది నమ్ముతారు. అంతేకాదు తాము చేసే ప్రయత్నాలన్నింటిలో విజయం సాధిస్తారని నమ్ముతారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున సూర్య భగవానుడిని పూజించడం వల్ల కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని నమ్మకం.

పితృ దేవతల ప్రీతి కోసం!
కన్యా సంక్రమణం రోజు పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానం చేసి, తర్పణం, శ్రాద్ధం వంటి ఆచారాలు నిర్వహిస్తే పితృదేవతలకు సద్గతులు కలుగుతాయని నమ్మకం. ముఖ్యంగా పితృపక్షాలుగా పిలవబడే మహాలయ పక్షాలలో వచ్చే ఈ కన్యా సంక్రమణం సందర్భంగా చేసే పిండ ప్రదానాలు, దానాలతో పితృ దేవతలు ప్రీతి చెందుతారని శాస్త్రం చెబుతోంది.

కన్యా సంక్రమణం రోజు ఏ పూజలు చేయాలి?
కన్యా సంక్రమణం రోజు ధార్మిక కార్యాలు, పూజలు, జపాలు చేయడం వల్ల పుణ్య ఫలాలు దక్కుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటే వృత్తి పరంగా అనేక సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కన్యా సంక్రమణం రోజు చేసే స్నాన, దాన, జపాల వలన జాతకంలో సూర్యుని స్థానం బలపడుతుంది. సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి.

ఈ దానాలు శ్రేష్ఠం
కన్యా సంక్రమణం రోజు ఎర్రటి దుస్తులు, నెయ్యి, బెల్లం, గోధుమలు, రాగి మొదలైన వాటిని దానం చేయడం వల్ల సూర్యభగవానుడి అనుగ్రహంతో కుటుంబ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగంలో ఎదురయ్యే సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రానున్న కన్యా సంక్రమణం రోజు మనం కూడా సూర్యుని ఆరాధిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం! - శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

