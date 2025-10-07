ETV Bharat / politics

ఈసారి ఎలాగైనా దక్కించుకోవాల్సిందే! - రంగారెడ్డి 'జడ్పీ చైర్​'పై ప్రధాన పార్టీల గురి

ఆసక్తి రేపుతున్న రంగారెడ్డి జడ్పీ ఎన్నిక - రంగారెడ్జి జిల్లాలో 21 జడ్పీటీసీ స్థానాలు - ఎవరికి వారే సీటు తమకే అని నిర్ణయం - కుటుంబసభ్యులను బరిలో దించేందుకు అధికారపార్టీ నేతల యోచన

ZPTC and MPTC Elections
ZPTC and MPTC Elections (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ZPTC and MPTC Elections in Ranga Reddy Dist : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. ఇప్పటి నుంచే అన్ని పార్టీలకు చెందిన వారు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. పదవులను ఆశించే వారు, పార్టీలోని ముఖ్యనేతల అండతో టికెట్​ తమకే వస్తుందనే ఆశావహులు కూడా ప్రచారంలో నిమగ్నమయ్యారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల తాయిలాలను కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ పంచాయతీ ఎన్నికలు నువ్వా-నేనా అన్నట్లు జరగనున్నాయి. ప్రధాన పార్టీలు పంచాయతీ ఎన్నికలను చాలా ప్రస్టేజెస్​గా తీసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని స్థానాలు చాలా బలంగా ఉన్నాయి. వీటిలో రాష్ట్ర రాజధాని శివారులో విస్తరించిన రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఈసారి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీల ఎన్నిక రసవత్తరంగా మారనుంది.

రంగారెడ్డి జిల్లాలో 21 జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉండగా, అదే సంఖ్యలో ఎంపీపీలు కొలువుదీరనున్నారు. ఈసారి జిల్లా పరిషత్​ ఛైర్​పర్సన్​ స్థానం ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు అయింది. అధికార, ప్రతిపక్షాలు ఈ స్థానాన్ని దక్కించుకోవాలన్న పట్టుదలతో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వికారాబాద్​, రంగారెడ్డి జిల్లాలకు చెందిన అధికార పార్టీ నేతలు ఈసారి తమ కుటుంబ సభ్యులను రంగారెడ్డి జడ్పీ ఛైర్​పర్సన్​ స్థానంలో కూర్చోబెట్టాలని వ్యూహాలను రచిస్తున్నారు. వికారాబాద్​ జిల్లాకు చెందిన ఓ నేత కుటుంబం ఓట్లు రంగారెడ్డిలో ఉండటంతో ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆశీస్సులు పొందినట్లు సమాచారం అందుతోంది.

స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు 50 శాతం : స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు 50 శాతం కేటాయించడంతో జడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ స్థానాలు తొమ్మిదీ వారికే కేటాయించారు. వీటిలో ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు అయిన కందుకూరు, షాబాద్​లలో అన్ని పార్టీల నుంచి పోటీ ఎక్కువగానే కనిపిస్తోంది. ఇవే కాకుండా జనరల్​, ఎస్సీ జనరల్​ సీట్లలోనూ ఎస్సీ మహిళలు పోటీ చేసే అవకాశం ఉండటంతో ఆ దిశగా నాయకులు గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీలకు గట్టి బలం ఉంది. దీంతో ఆయా పార్టీల నుంచి ఆశావహులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

నాయకుల గట్టి పోటీ : అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలైన ఓ నాయకుడు ఈసారి తన భార్యను జడ్పీ పీఠంపై కూర్చోబెట్టేందుకు సొంత మండలం నుంచి బరిలో దింపాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు. మరో ఎమ్మెల్యే తన కోడలి కోసం ప్రయత్నాలు గట్టిగా చేస్తున్నారు. ఓ కీలక నేత తన కుమార్తెకు అవకాశం కల్పించే యోచనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఎస్సీలకు కేటాయించిన నియోజకవర్గాలు : శంకర్​పల్లి, కందుకూరు(మ), షాబాద్​(మ), చేవెళ్ల

జనరల్​ కేటగిరీ : జిల్లేడుచౌదరిగూడ, నందిగామ(మ), అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​(మ), ఆమనగల్లు, శంషాబాద్​

ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, జిల్లాపరిషత్​ స్థానాల వివరాలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,773 ఎంపీటీసీ స్థానాలు, 566 జడ్పీటీసీలు, 31 జిల్లా పరిషత్​లు, 12,778 పంచాయతీలు, 1.12 లక్షల వార్డులను ఖరారు చేస్తూ పంచాయతీరాజ్​ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో అత్యధికంగా నల్లొండ జిల్లాలో 353, అతి తక్కువ ములుగులో 83 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారా? - ఆస్తులు, అప్పుల గుట్టు విప్పాల్సిందే

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవో విడుదల

For All Latest Updates

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTION SCHEDULERANGA REDDY ZPTC AND MPTC ELECTIONSతెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలుZPTC AND MPTC ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.