విద్యుత్‌ ఛార్జీలపై వైఎస్సార్సీపీ పోరుబాట - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు - YSRCP LEADERS PROTESTS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

YSRCP Protests Across the State over Electricity Tariff Hike: విద్యుత్‌ ఛార్జీల పెంపును నిరసిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనలు నిర్వహించింది. సబ్‌స్టేషన్ల వద్ద ప్లకార్డులతో ఆ పార్టీ శ్రేణులు, నేతలు నిరసన తెలిపారు. ప్రజలపై భారం మోపడం కూటమి ప్రభుత్వానికి తగదన్న నేతలు కరెంటు ఛార్జీల భారం తగ్గించే వరకు పోరు కొనసాగుతుందని హెచ్చరించారు.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరంలో విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ వద్ద మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ నిరసన తెలిపారు. పెంచిన కరెంట్ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏఈకి వినతి పత్రం అందజేశారు. నందిగామలో మాజీ ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్మోహన్‌రావు ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ అధికారులకి వినతిపత్రం ఇచ్చారు. విజయవాడలో దేవినేని అవినాష్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ జరిగింది. బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో వైఎస్సార్సీపీ ఇన్‌ఛార్జ్ కరణం వెంకటేష్ విద్యుత్ ఈఈ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన చేశారు. రేపల్లెలో ఫ్లకార్డ్​లతో నిరసన తెలిపారు.

తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో విద్యుత్ సబ్‌స్టేషన్‌ వద్ద బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేశారు.

