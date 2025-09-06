ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక - మద్యం కేసులో మిథున్ రెడ్డికి మధ్యంతర బెయిల్

మద్యం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి - విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 7:48 PM IST
YSRCP MP Mithun Reddy Bail Interim: మద్యం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డికి విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు శనివారం (సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన) కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఆరు రోజుల మధ్యంతర బెయిల్: ఏసీబీ కోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం, మిథున్ రెడ్డికి ఆరు రోజుల పాటు మధ్యంతర బెయిల్ లభించింది. నేటి నుంచి ఈనెల 11వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆయనకు బెయిల్ అమల్లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మిథున్ రెడ్డి కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం 11వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో లొంగిపోవాల్సి ఉంటుంది.
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఓటు కోసం: ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించాల్సిందిగా మిథున్ రెడ్డి తన న్యాయవాదుల ద్వారా మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన ఏసీబీ కోర్టు తీర్పును రిజర్వ్లో ఉంచి, చివరికి మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు తనకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేయాలని కోరుతూ మిథున్ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన ఏసీబీ కోర్టు, తీర్పు రిజర్వ్ చేసింది. ఆరు రోజుల పాటు మంజూరు చేస్తూ నేడు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మద్యం కేసులో ఏ4 నిందితుడిగా ఉన్న మిథున్ రెడ్డి ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారంలో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు.
మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఆయనను ఏ4 నిందితుడిగా గుర్తించారు. మద్యం కేసులో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్న మిథున్ రెడ్డికి కోర్టు ఆరు రోజుల మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో, ఆయనకు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే అవకాశం లభించింది. అయితే సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు కోర్టులో లొంగిపోవాలని ఆదేశాలు స్పష్టంగా పేర్కొన్నాయి.
మరో ముగ్గురికి బెయిల్ మంజూరు: మద్యం కుంభకోణం కేసులో అరెస్టు అయిన వారిలో మరో ముగ్గురికి విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఏ31-ధనుంజయ రెడ్డి, ఏ32-కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి, ఏ-33 బాలాజీ గోవిందప్పలకు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. ముగ్గురు నిందితులు డిఫాల్ట్ బెయిల్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం ఇరువర్గాల వాదనలు ముగిసినట్లు తెలిపింది. ముగ్గురికీ షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
ఒక్కొక్కరికి రూ.లక్ష చొప్పున ఇద్దరు మధ్యవర్తులు ష్యూరిటీలు ఇవ్వాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ముగ్గురి పాస్పోర్ట్లను కోర్టుకు సమర్పించాలని పేర్కొంది. అయితే బెయిల్ ఆర్డర్స్ జైలు అధికారులకు అందేసరికి సాయంత్రం 6 గంటలు దాటిపోవడంతో వీరి విడుదల రేపటికి వాయిదా పడింది. ముగ్గురూ ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల తరువాత విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి అరెస్టు ఎప్పుడు జరిగిందంటే?: కాగా మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడైన పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డిని సిట్ అధికారులు జులై 19వ తేదీ రాత్రి 8.30 గంటల సమయంలో అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆరోజు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకూ సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించిన దర్యాప్తు అధికారులు, విచారణకు ఆయన ఏ మాత్రం సహకరించకపోవటంతో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మిథున్ రెడ్డికి వసతులు: జైల్లో ఉన్నప్పటికీ మిథున్ రెడ్డికి అన్ని రకాల వసతులూ అందుతున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు నిబంధనల నిందితుడికి అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్నారు. మిథున్రెడ్డికి మంచం, దిండు, దుప్పటి, పేపర్, పెన్ను, టీవీ, బయటినుంచి ఆహారం అందుతున్నాయి. అదేవిధంగా వాటర్ బాటిల్స్, వెస్ట్రన్ కమోర్డ్, కూలర్ ఏర్పాటుకు అనుమతించారు.
