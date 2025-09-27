'వాళ్లకు ఒకలా, మాకు మరోలా' - శాసనమండలిలో కాఫీ రగడ
మండలిలో ఇచ్చే కాఫీకి, శాసనసభలో ఇచ్చే కాఫీకి తేడా ఉంటోందన్న మండలి ఛైర్మన్ - రెండు చోట్ల ఒకే రకమైన కాఫీ, భోజనాలు లేవంటూ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఆందోళన
Published : September 27, 2025 at 6:01 PM IST
Fight over Coffee in Legislative Council : శాసన మండలి ఛైర్మన్కు ప్రొటోకాల్ అంశంపై శాసన మండలిలో వరుసగా రెండో రోజూ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళన కొనసాగింది. సభ ప్రారంభం కాగానే ఈ విషయమై వైఎస్సార్సీపీ సభ్యలు ఆందోళనకు దిగారు. మండలి ఛైర్మన్ను అవమానిస్తున్నారని నల్ల కండువాలు ధరించి సభలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు నిరసన తెలిపారు. స్పందించిన శాసన సభా వ్యవహరాల మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ వివరణ ఇచ్చారు.
ఇదే సమయంలో కాఫీపై వివాదం చోటు చేసుకుంది. మండలిలో ఇచ్చే కాఫీకి, శాసనసభలో ఇచ్చే కాఫీకి తేడా ఉంటోందని మండలి ఛైర్మన్ మోషేన్రాజు అన్నారు. రెండు చోట్ల ఒకే రకమైన కాఫీ, భోజనాలు లేవంటూ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఆందోళన చేశారు. అలాంటి తేడా ఎక్కడా లేదని శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ వివరణ ఇచ్చారు. ఎక్కడైనా చిన్న పొరపాట్లు జరిగితే పునరావృతం కాకుండా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. చర్చకు పట్టుబట్టిన వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు సభను స్తంభింపచేశారు. దీంతో ఛైర్మన్ సభను కొద్దిసేపు వాయిదా వేశారు.
ఛైర్మన్కు ప్రొటోకాల్ అంశంపై ఆందోళన : మండలి ఛైర్మన్ పట్ల తమకు అపార గౌరవం ఉందన్న పయ్యావుల కేశవ్ ఎక్కడైనా ప్రొటోకాల్ పరంగా సమస్యలు ఉంటే పరిశీలించి పరిష్కరిస్తామన్నారు. మంత్రి వివరణపై సంతృప్తి చెందని విపక్షనేత బొత్స ఛైర్మన్కు ప్రొటోకాల్ పాటించకపోవడం అనేది పదే పదే జరుగుతోందన్నారు. జిల్లాలకు వెళ్తే ఎమ్మెల్సీలకు ప్రొటోకాల్ పాటించకుండా దుష్టులను చూసినట్లు చూస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఎమ్మెల్సీలు, ఛైర్మన్ గౌరవాన్ని కాపాడాలని సభలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళన కొనసాగించారు. ఈ విషయమై తన ఛాంబర్లో చర్చించేందుకు సిద్దమని సూచించిన మండలి ఛైర్మన్ చర్చల కోసం సభను కాసేపు వాయిదా వేశారు. విరామ సమయంలో చర్చించిన అనంతరం తిరిగి సభ ప్రారంభం కాగానే ప్రొటోకాల్ అంశంపై మంత్రి పయ్యావుల ప్రకటన చేశారు. అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న ఛైర్మన్ స్థానాన్ని ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ గౌరవిస్తుందని పునరుద్ఘాటించారు.
పొరపాట్లు జరిగిఉంటే పరిశీలిస్తాం : ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇబ్బందులకు గురి చేయాలన్న ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడూ లేదన్నారు. ఛైర్మన్ ప్రొటోకాల్ విషయంలో పొరపాట్లు జరిగాయేమోననే విషయాన్ని పరిశీలిస్తామన్నారు. ఇకపై పునరావృతంగా కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని పయ్యావుల హామీతో వివాదం సద్దుమణిగింది. తన సమస్యపై సానుకూలంగా సమస్యలను పరిష్కరించిన ప్రభుత్వానికి మండలి ఛైర్మన్ కొయ్యే మోషేన్ రాజు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మనం వ్యవస్థను, వ్యక్తులను, సమాజాన్ని ఎప్పుడూ గౌరవించాలని, ఇదే విషయాన్ని అధికారులకూ తెలియజేస్తున్నట్లు ఛైర్మన్ తెలిపారు.
ఆ చట్ట సవరణను తిరస్కరించిన వైఎస్సార్సీపీ : పల్నాడు జిల్లాలో రాజకీయ ప్రేరేపిత గొడవల్లో మృతి చెందిన చంద్రయ్య కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చేందుకు చట్ట సవరణ శాసన మండలిలో ఆమోదం పొందలేదు. చంద్రయ్య కుమారుడు తోట వీరాంజనేయులును జూనియర్ అసిస్టెంట్గా నియమించేందుకు చట్ట సవరణ కోసం మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ పెట్టిన బిల్లును వైఎస్సార్సీపీ తిరస్కరించింది. బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వ శాశ్వత ఉద్యోగం ఇచ్చే ప్రతిపాదనలను ఆ పార్టీ తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపింది.
రాజకీయ ప్రేరేపిత గొడవల్లో మృతి చెందిన కుటుంబానికి శాశ్వత ఉద్యోగం ఇవ్వడం సరికాదన్న బొత్స ఇలాంటి చర్యల వల్ల రాజకీయ గొడవలు తగ్గకపోగా ప్రోత్సహించినట్లవుతుందన్నారు. రాజకీయ ప్రేరేపిత హత్యల బాధితులకు ఉద్యోగాలిస్తే సమాజానికి తప్పుడు సంకేతం ఇచ్చినట్లు అవుతుందన్నారు. భావితరాలకు ఎలాంటి సంకేతాలు ఇస్తున్నారో తెలుసుకుని చట్ట సవరణ చేయాలన్నారు.
ఫ్యాక్షన్ను అంతమొందించేందుకే సవరణ : రాజకీయ హత్య అయితే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని సూచించారు. ఫ్యాక్షన్ను అంతమొందించడంలో భాగంగా బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకే చట్టసవరణ చేస్తున్నట్లు మంత్రి పయ్యావుల స్పష్టం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు న్యాయం, భరోసా కల్పించేందుకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. మంత్రి సమాధానంతో సంతృప్తి చెందని బొత్స ఇలాంటి చర్యల వల్ల రాజకీయ ప్రేరేపిత హత్యలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందన్నారు.
విరామ సమయంలో ఎమ్మెల్సీలతో బొత్స భేటీ : అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు సమాజానికి మంచి సందేశం ఇవ్వాలి తప్ప ఇలా చేయకూడదన్నారు. చట్ట సవరణ బిల్లుపై డివిజన్ కోరుతున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో బిల్లును సమావేశం చివర్లో తీసుకుంటానన్న మండలి ఛైర్మన్ సభను కొంతసేపు వాయిదా వేశారు. విరామ సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలతో తన ఛాంబర్లో బొత్స భేటీ అయి తోట చంద్రయ్య కుమారుడు తోట వీరాంజనేయులుకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చే బిల్లుపై చర్చించారు.
ఇప్పటికే బిల్లుపై శాసన మండలిలో డివిజన్ కోరినందున బిల్లుపై మండలిలో ఓటింగ్ జరిగే అవకాశం ఉందని అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు. అనంతరం సభ సమావేశం కాగానే బిల్లును చేపడతారని అధికార పక్ష సభ్యులంతా ఆశించగా బిల్లును చేపట్టకుండానే మండలి ఛైర్మన్ సభను నిరవధిక వాయిదా వేశారు. దీంతో చంద్రయ్య కుమారుడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చే బిల్లు ఆమోద ముద్ర పడకుండా మండలిలో రిజర్వులోనే ఉండిపోయింది.
6 చట్టాలకు శాసనమండలి ఆమోదం: శాసన సభలో ఆమోదం పొందిన 6 చట్టాలకు శాసనమండలి ఆమోదించింది. న్యాయవిద్య, పరిశోధన కోసం అమరావతిలో భారత అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయ ఏర్పాటు బిల్లు-2025 కు శాసన మండలి ఆమోదించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల (స్థాపన, క్రమబద్దీకరణ) చట్టం -2025, ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్వవిద్యాలయాల ( సవరణ) బిల్లు -2025 కు శాసన మండలి ఆమోదించింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కుష్టువ్యాధి అనే పదం తొలగించేందుకు చట్ట సవరణచేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ భూమి (వ్యవసాయేతర ప్రయోజనాల కోసం మార్పు) చట్టం 2006 బిల్లు రద్దుకు మండలి ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీసులకు నియామకాల నియంత్రణ, సిబ్బంది, వేతన సరళీకరణ బిల్లు 2025 కు ఆమోదం తెలిపారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు సాధించిన క్రీడాకారుడు సాకేత్ సాయి మైనేనిని డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా నియమించే ప్రతిపాద కోసం చట్ట సవరణ చేశారు. వీటితో పాటు కీలకమైన ఏపీ వస్తుసేవల పన్ను(సవరణ) బిల్లు -2025 కు శాసన మండలి ఆమోదం తెలిపింది.
