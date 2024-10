ETV Bharat / politics

వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడి దుశ్చర్య - అప్పు తీర్చమన్నందుకు దాడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

YSRCP Leader Attack on Father And Daughter in Rajamahendravaram : దాడులు, దాష్టీకాలు, దౌర్జన్యాలతో ఐదేళ్లుగా పేట్రేగిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, అధికారం కోల్పోయాక కూడా అదే వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్నారు. సామాన్య ప్రజల భూములు, ఇళ్ల స్థలాలను ఆక్రమించి అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. తాజాగా తీసుకున్న అప్పును తిరిగి చెల్లించమని అడిగితే వారిపైనే దాడి చేసిన పరిస్థితి. ఈ ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడి దాష్టీకం : తీసుకున్న అప్పు తిరిగి చెల్లించాలని అడిగేందుకు వెళ్లిన తండ్రి, కుమార్తెపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు తీవ్రంగా దాడి చేసి గాయపరిచాడు. విజయవాడ కుంచనపల్లికి చెందిన యువతి కాజా కావ్య శ్రీ ఈవెంట్స్ వ్యాఖ్యాతగా హైదరాబాదులో పని చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ ముఖ్య అనుచరుడైన నల్లూరి వెంకట శ్రీనివాస్ కుమారుడు అభిలాష్‌తో కావ్య శ్రీకి పరిచయం ఉంది. అభిలాష్ తాను చేసే వ్యాపారానికి రూ. 3 లక్షలు అప్పుగా కావాలని కావ్య శ్రీని అడిగాడు. దీంతో ఆమె 2021లో అభిలాష్‌కు నగదు ఇచ్చింది. అప్పటి నుంచి వడ్డీ, అసలు ఇవ్వలేదు. తమ డబ్బులు చెల్లించమని పలుసార్లు అడిగితే 10 రోజులకు ఇస్తా, ఒక నెల రోజుల్లో తిరిగి ఇస్తానని మాయ మాటలు చెబుతూ వచ్చాడు.

వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడి దుశ్చర్య - అప్పు తీర్చమన్నందుకు దాడి (ETV Bharat)

డోన్​లో రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు - టీడీపీ నాయకులపై కర్రలతో దాడి - YSRCP Leaders Attack