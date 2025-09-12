ETV Bharat / politics

'మా అబ్బాయే వారసుడు - రాజారెడ్డి రాజకీయాల్లోకి రాకముందే ఎందుకీ భయం?'

సైతాన్‌ సైన్యం ఎంత అరిచి గోల పెట్టినా మార్చలేరు - జగన్‌పై మండిపడ్డ కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు షర్మిల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:58 AM IST

2 Min Read
YS Sharmila About Her Son Raja Reddy In Vijayawada: వైఎస్సార్సీపీ సైతాన్‌ సైన్యం ఎంత అరిచి గోలపెట్టినా నా కొడుకే వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి వారసుడు అని కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు షర్మిల స్పష్టం చేశారు. ఎంత మంది మొత్తుకున్నా దీన్ని మార్చలేరు’ అన్నారు. ‘నా కొడుకు ఇంకా రాజకీయాల్లో అడుగే పెట్టలేదు. అప్పుడే వైఎస్సార్సీపీ ఇంతలా స్పందిస్తుంటే ఇది భయమా? బెదురా అనేది వాళ్లకే తెలియాలి. నా కుమారుడికి రాజారెడ్డి అని స్వయంగా వైఎస్​ రాజశేఖరరెడ్డి నామకరణం చేశారు. చంద్రబాబు చెప్తేనే నా కొడుకు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. కష్టపడి ఒక వీడియోను మార్ఫింగ్ చేశారు. అది చూస్తుంటే నవ్వొస్తుంది. ఇంత కష్టం ఎందుకని? చంద్రబాబు చెప్తే నా కొడుకుని రాజకీయాల్లోకి తీసుకొస్తే, మరి ఎవరు చెపితే ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ వాదికి మద్దతు ఇచ్చారో జగన్‌ సమాధానం చెప్పాలి’ అని షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు. విజయవాడలోని ఆంధ్రరత్న భవన్‌లో గురువారం నిర్వహించిన రాష్ట్ర కిసాన్‌ కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్గొన్న షర్మిల అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడారు.

వైఎస్‌ఆర్‌ బతికుంటే అవమానంతో తలదించుకునేవారు: ‘వైఎస్‌ఆర్‌ తన మొత్తం జీవితకాలం బీజేపీను వ్యతిరేకించారు. ఆయన బతికి ఉంటే జగన్‌ చేస్తున్న పనులకు అవమానంతో, సిగ్గుతో తలదించుకునేవారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డికి ఎందుకు మద్దతు ఇవ్వలేదో జగన్‌ సమాధానం చెప్పాలి? మోదీకి జగన్‌ దత్తపుత్రుడు అని వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన చెప్పినట్లే ఆడుతున్నారు. వైఎస్‌ఆర్‌ మరణం వెనుక రిలయన్స్‌ హస్తం ఉందని జగన్‌ చెప్పారు. ఇప్పుడేమో అదే రిలయన్స్‌కు చెందిన వారికి రాజ్యసభ సీటు ఇచ్చారు. మరోవైపు మోదీ కోసం అదానీకి గంగవరం పోర్టు కట్టబెట్టారు. అధికారంలో ఉన్న 5 సంవత్సరాలు బీజేపీ బిల్లులకు మద్దతిచ్చారు. ఆ పార్టీకి తొత్తుగా, తోక పార్టీగా వైఎస్సార్సీపీ పని చేస్తోంది’ అని కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు విమర్శించారు.

‘దమ్ముంటే వైఎస్సార్సీపీ బీజేపీకు తోక పార్టీ అని జగన్‌ అంగీకరించాలి. ఆ ధైర్యం లేకుంటే చేతి మీద బీజేపీ అని పచ్చబొట్టు వేసుకోండి అని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు. పొరుగు రాష్ట్రంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎవరికీ ఓటు వేయకుండా మౌనంగా ఉంది. వైఎస్సార్సీపీకి ఆ మాత్రం ఇంగితం లేదు. వైఎస్‌ఆర్‌ వారసుడై ఉండీ బీజేపీకి ఓటు వేయడం సిగ్గు చేటు అన్నారు. వైఎస్‌ఆర్‌ ఛాతిలో కత్తితో పొడిచిన వాడిలా జగన్​ చరిత్రలో మిగిలిపోతారు’ అని షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ‘రాష్ట్రంలో మెడికల్‌ కళాశాలల ప్రైవేటీకరణను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. రైతుల ఆత్మహత్యల్లో రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉందని వివరించారు. రైతులకు భరోసా లేదు. ఏ పంటకూ మద్దతు ధర అందడం లేదు. రైతుల పక్షాన కాంగ్రెస్‌ పోరాటం చేస్తుందని వెల్లడించారు. సూపర్‌ సిక్స్‌ సూపర్‌ హిట్‌ అయితే ఆ పథకాలు ప్రజలకు ఎందుకు అందడం లేదని ప్రభుత్వాన్ని షర్మిల నిలదీశారు.

