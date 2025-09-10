మెడికల్ కళాశాలల ప్రైవేటీకరణ అడ్డుకుంటాం - జగన్ హెచ్చరిక
తాడేపల్లి వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో జగన్ మీడియా సమావేశం - కూటమి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 6:57 PM IST
YS JAGAN CRITICIZES CHANDRABABU: చంద్రబాబు సూపర్ సిక్స్, సూపర్ హిట్ అంటూ అబద్దాలు ఆడుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. సూపర్ సిక్స్ అట్టర్ ప్లాప్ అని ప్రజలు చెబుతున్నారని, అనంతపురంలో అట్టర్ ప్లాప్ సినిమాకు బలవంతపు విజయోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారని జగన్ ఎద్దేవా చేశారు. తాడేపల్లి వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో జగన్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు కురిపించారు.
50 ఏళ్లకే పెన్షన్ ప్రస్తావన ఎగిరిపోయిందని, ఆడబిడ్డ నిధి అంశాన్ని తీసివేశారని జగన్ విమర్శించారు. నిరుద్యోగ యువతకు రూ.3 వేల నిరుద్యోగ భృతిని సైతం తీసివేశారని చెప్పారు. 5 లక్షల పింఛన్లను పీకేయడం చంద్రబాబు చేసిన మోసం కాదా? అంటూ ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో మెడికల్ కళాశాలలను ప్రైవేటుపరం చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందని, ఈ ప్రయత్నాలను అడ్డుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. తాను నేరుగా నిరసనలో పాల్గొంటానని చెప్పారు. ఎవరైనా టెండర్లలో పాల్గొంటే రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించారు.
ఎవరైనా టెండర్లు వేస్తే తాము వచ్చాక రద్దు చేయడం తప్పనిసరని జగన్ స్పష్టం చేశారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఐదేళ్లలో ప్రతి జిల్లాకు ప్రభుత్వ వైద్యకళాశాల తెచ్చామన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చేనాటికి 2 వేల 360 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉన్నాయని, కొత్తగా తాము వచ్చాక మరో 2 వేల 550 మెడికల్ సీట్లు పెరిగాయని గుర్తు చేశారు. రైతులకు అందాల్సిన ఎరువులు బ్లాక్ మార్కెట్లో ఉన్నాయని, రైతుల తరపున తాము చేసే కార్యక్రమాలను పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పారు.
ర్యాలీలకు వస్తే కేసులు పెడతామంటూ పోలీసుల ద్వారా నోటీసులు పంపుతున్నారని, రైతులకు ఎరువులు దొరక్కపోయినా, వారు నాశనమైనా ఎవరూ నోరు విప్పకూడదా? అంటూ జగన్ ప్రశ్నించారు. సీఎం, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సొంత నియోజకవర్గాల్లో ఎరువులు లేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని, వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో ఇలా ఎరువుల కోసం రైతులు రోడ్డెక్కడం చూశారా? అంటూ జగన్ ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తగిన సమయం ఇవ్వకపోతే మాట్లాడేదెలా? అని ప్రశ్నించిన జగన్, ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అవకాశం ఇవ్వకపోతే వెళ్లి ఏం లాభమని అభిప్రాయపడ్డారు.
మేము నిర్దేశించిన ప్రణాళిక ప్రకారం చంద్రబాబు ముందుకు పోయి ఉంటే 2024-25 అకడమిక్ ఇయర్లో ఆదోని, మదనపల్లి, మార్కాపురం, పిడుగురాళ్లలోని నాలుగు కాలేజీలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేవి. తరగతులు ప్రారంభం అయ్యేవి. అదే విధంగా 2025-26 అకడమిక్ ఇయర్లో మరో ఆరు కాలేజీలు ప్రారంభం అయి ఉండేవి. అధికారంలోకి వచ్చేనాటికి 2 వేల 360 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు, కొత్త మెడికల్ కాలేజీల ద్వారా మరో 2 వేల 550 మెడికల్ సీట్లు పెరిగేవి. జగన్కు ఎక్కడ క్రెడిట్ వస్తుందో అని రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్యాయం చేయటం ఎంతవరకూ సమంజసం. - జగన్ మోహన్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు
