'ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకపోయినా పరవాలేదు - అలా అయితే రేపే సభకు వస్తా'
వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో వైఎస్ జగన్ సమావేశం - అనర్హత వేటు వ్యాఖ్యలపై స్పందన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 8:35 AM IST
YS Jagan on Not Attending AP Assembly Sessions: వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి శాసనసభ, మండలిలో పార్టీ వ్యూహాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో సమావేశమైన ఆయన, సభలో మాట్లాడేందుకు తగిన సమయం ఇస్తే సభకి వస్తానంటూ చెప్పారు.
జగన్ మాట్లాడుతూ, “ఎమ్మెల్యేలందరితోపాటు మీకూ సమయం ఇస్తామంటున్నారు. కానీ వాస్తవానికి ఒక ఎమ్మెల్యేకు ఇచ్చినంత సమయం మాత్రమే ఇస్తారు. అలా అయితే ప్రజా సమస్యలను సవివరంగా ఎలా చెప్పగలం? రెండు మూడు అంశాలపై ఇటీవల ప్రెస్మీట్ పెట్టి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. దానికి గంటపైనే పట్టింది. అలా సభలో మాట్లాడేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారా?” అని ప్రశ్నించారు.
అయితే, సభకు రండి మాట్లాడే అవకాశమిస్తామని స్పీకర్ చెబుతున్నారని కొందరు ఎమ్మెల్యేలు ప్రస్తావించగా, జగన్ దీనిపై స్పందించారు. “మీరు వెళ్లి స్పీకర్ని కలిసి అడగండి. ఆయన తగిన సమయం ఇస్తామంటూ హామీ ఇస్తే రేపే సభకు వస్తాను. ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకపోయినా పరవాలేదు. కానీ పూర్తి స్థాయి సమయం తప్పనిసరి” అని అన్నారు.
సభకు దూరం - ప్రెస్మీట్ ప్రత్యామ్నాయం: ప్రజా సమస్యలను లోతుగా వివరించేందుకు అసెంబ్లీలో సరైన అవకాశం లేకపోవడం వల్లే ప్రెస్మీట్లు పెట్టి మాట్లాడుతున్నట్లు జగన్ తెలిపారు. “చెప్పేది వేరు చేసేది వేరే. సభకు వస్తే మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తామని చెబుతారు. కానీ వాస్తవంగా సమయం ఇవ్వరు. అందుకే ఇక్కడ మీడియా వేదికగా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టాలని నిర్ణయించాం” అని ఆయన అన్నారు. అలాగే, ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వడాన్ని కోర్టులో సవాలు చేశామని, కానీ స్పీకర్ కోర్టు సమన్లకు కూడా సమాధానం ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు.
అనర్హత వేటు మాటలపై స్పందన: “60 రోజులు సభకు రాకపోతే అనర్హత వేటు వేస్తామని చెబుతున్నారు. కానీ చంద్రబాబు సభకు రాకపోయినా వేటు పడిందా? మనం గవర్నర్ ప్రసంగానికి, ఉమ్మడి సమావేశానికి హాజరవుతున్నాం. సభకు హాజరైనట్లు గవర్నరే సాక్ష్యం” అని జగన్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే, తన వల్ల ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి వెళ్లడం ఆగాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. “ఎవరైనా వెళ్లాలనుకుంటే వెళ్లొచ్చు. పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ముందుకు వచ్చి ఎమ్మెల్యేలని సభకు తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటే నేను ఆపను” అని పేర్కొన్నారు.
మండలిలో బలం - పోరాటానికి పిలుపు: జగన్ ఎమ్మెల్సీలకు ప్రత్యేక సూచనలు చేశారు. “శాసనమండలిలో మన బలం ఎక్కువ. ప్రజా సమస్యలపై గట్టిగా మాట్లాడి, రాజీపడకుండా పోరాడండి. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండ గట్టాలి, ఈ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడొద్దు. వైఎస్సార్సీపీ పెట్టిన మెడికల్ కాలేజీలు ప్రజలకు చెందిన తరతరాల ఆస్తి, చంద్రబాబు వాటిని అమ్మేస్తున్నారు. దీన్ని కచ్చితంగా అడ్డుకోవాలి, ప్రజలతో కలిసి పోరాటం చేయాలి. రాజకీయంగా ఎదిగేందుకు ఇది మంచి అవకాశం. ఎవరు ఎంత చురుకుగా పనిచేస్తున్నారో గమనిస్తున్నాను.” అని జగన్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై మండిపడుతూ, “చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం వంటి అన్ని రంగాల్లో విఫలమైంది. లా అండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. ప్రజలకు కనీసం చేయాల్సినవి చేయడం లేదు. ప్రజలు ప్రభుత్వం ఉందా లేదా అనే సందేహంలో ఉన్నారు” అని విమర్శించారు. శాసనసభలో అవకాశాలు లేకపోయినా, మండలిలో పోరాటం కొనసాగించాలని జగన్ తన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం ఇచ్చారు. ప్రజా సమస్యలపై గట్టిగా నిలబడాలని, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.
