CM Revanth Reddy Met Justice Sudershan Reddy : జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డి ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైతే మన ప్రతిష్ట దిల్లీ స్థాయిలో పెరుగుతుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇండీ కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డితో రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని తాజ్ కృష్ణలో భేటీ అయ్యారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు.
ఎన్డీఏ కూటమికి బలమైన సవాల్ విసిరాం : జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు ప్రజల ఉనికి ప్రమాదంలో పడిందని, జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డిని పార్టీలు, రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ప్రకటించామని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఇండీ కూటమి ఆలోచనను జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డి గౌరవించి ఎన్నికల బరిలో నిలిచారని, సుదర్శన్రెడ్డి ఎన్నికల బరిలో నిలవడంతో ఎన్డీఏ కూటమికి బలమైన సవాల్ విసిరామని స్పష్టం చేశారు.
ధన్ఖడ్ రాజీనామా అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది : రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని, రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలనేది ఎన్డీఏ కూటమి యత్నమని, రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించి పేదలకు రిజర్వేషన్లు పెంచాలనేది ఇండీ కూటమి యత్నమని సీఎం తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని ఇండీ కూటమి ప్రయత్నాలు చేస్తుందని అన్నారు. ఇటీవల ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ ఖడ్ రాజీనామా అందరినీ ఆశ్చర్యం కలిగించిందని, ఉపరాష్ట్రపతి రాజీనామాకు ఒత్తిడి కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రజలు గమనిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ తరుణంలో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఏర్పడిందని, రాజ్యాంగం మార్చి, రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలనే అజెండాతో ఎన్డీఏ అభ్యర్థిని నిలిపారని ఆరోపించారు. ఎన్నికలు, రాజకీయాలు, వివాదాలు ఎప్పుడైనా మాట్లాడవచ్చని అన్నారు.
ఎంపీలు ఆత్మ ప్రబోధానుసారం ఓటు వేయాలి : తెలుగు వ్యక్తి రాజ్యాంగ నిపుణుడికి ఒక అవకాశం వచ్చిందని, తెలుగు వారి గౌరవం, ప్రతిష్ట పెంపొందించేందుకు అభ్యర్థిని నిలిపామని, రాజకీయాలకతీతంగా ఏకతాటిపైకి వచ్చి జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డికి అండగా నిలబడాలని కోరారు. ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి, తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్, అసదుద్దీన్కు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానని, ఎంపీలు ఆత్మ ప్రబోధానుసారం ఓటు వేయాలని కోరుతున్నానని అన్నారు.
