Bandi Sanjay on Phone Tapping Case : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణను సీబీఐకి అప్పగించాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు. కేసీఆర్తో సీఎం రేవంత్రెడ్డి కుమ్మక్కయ్యారని, అందుకే కేసీఆర్ కుటుంబానికి సీఎం క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారని ఆరోపించారు. హైదరాబాద్లోని దిల్కుషా అతిథి గృహంలో సిట్ విచారణకు హాజరైన అనంతరం మీడియాతో బండి సంజయ్ మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈ సిట్కు అధికారాలు లేవని, విచారణతో కాలయాపన తప్ప ఇంకేం జరగదని అన్నారు. గతంలో బీఆర్ఎస్ దోచుకుందని, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ దోచుకుంటోందని ధ్వజమెత్తారు.
భార్యాభర్తల ఫోన్లు ట్యాప్ చేసి విన్నారు : కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో అత్యధికంగా తన ఫోన్ కాల్స్నే ట్యాప్ చేశారని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ వివరించారు. తన కుటుంబ సభ్యులు, పని మనుషుల ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భార్యాభర్తల ఫోన్లూ ట్యాప్ చేసి విన్నారని మండిపడ్డారు. తన వద్ద ఉన్న ఆధారాలు, సమాచారం అధికారులకు ఇచ్చినట్లుగా తెలిపారు. వాస్తవానికి మావోయిస్టులకు సంబంధించిన ఫోన్లు ట్యాప్ చేయాలని, కానీ, ఆ జాబితాలో తమ పేర్లు పెట్టి ట్యాపింగ్కు పాల్పడ్డారని మండిపడ్డారు.
రేవంత్రెడ్డి, హరీశ్రావు ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ చేశారన్న బండి సంజయ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో మొదటిసారి వాంగ్మూలం ఇచ్చింది తానేనని వివరించారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం విచ్చలవిడిగా ఫోన్లు ట్యాప్ చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్ కుమార్తె, అల్లుడి ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ చేశారని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో సాధారణ ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడేందుకు భయపడి వాట్సప్ కాల్స్ మాట్లాడేవాళ్లని అన్నారు. అప్పటి భారత రాష్ట్ర సమితి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ చేశారని బండి సంజయ్ వివరించారు.
వారిద్దర్నీ సమాజం క్షమించదు : కేసీఆర్ కుమార్తె, అల్లుడి ఫోన్లు ట్యాప్ చేశారని వారినీ విచారణకు పిలవాలి అని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు. ఎస్ఐబీని సొంత అవసరాలకు అడ్డాగా కేటీఆర్ మార్చారని మండిపడ్డారు. నాయకులు, లాయర్లు, వ్యాపారులు, సినీ నటులు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ల ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ చేశారని బండి సంజయ్ అన్నారు. టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీకేజీ కేసును విచారిస్తున్న హైకోర్టు జడ్జి ఫోన్ కూడా ట్యాప్ చేశారని బండి సంజయ్ అన్నారు. ఫోన్ల ట్యాపింగ్ ద్వారా అనేక లావాదేవీలకు సంబంధించి లబ్ధి పొందారని ఆరోపించారు.
ప్రభాకర్రావు, రాధా కిషన్రావు బాగోతం చెబుతుంటే తనకే సిగ్గనిపించిందన్నారు. వారిద్దర్నీ సమాజం క్షమించదని, ఇద్దరికీ ఉరిశిక్ష వేస్తే ఒకేసారి చనిపోతారని, క్షణక్షణం బాధపడాలన్నారు. తమ కార్యకర్తలను, ఇతర పార్టీ నాయకులను క్షోభకు గురి చేశారని వివరించారు. ఇద్దరు నిందితులను కాపాడే ప్రయత్నం రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వం చేస్తోందని బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. వ్యాపారుల లావాదేవీలు తెలుసుకొని కేటీఆర్ బ్లాక్మెయిలింగ్ చేశారని విమర్శించారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా వేలకోట్లు దోచుకున్నారు : ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా రూ.వేల కోట్లు దోచుకున్నారని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ ఖమ్మం ఎంపీ అభ్యర్థి వద్ద రూ.7 కోట్లు పట్టుకున్నారని గుర్తుచేశారు. ఆ డబ్బు ఏమైందో తెలియదని చాలా మంది నాయకుల వద్ద రూ.వందల కోట్లు సీజ్ చేసి పట్టుకున్నారన్నారు. పట్టుబడిన డబ్బులను కేసీఆర్, కేటీఆర్కు ప్రభాకర్రావు, రాధాకిషన్రావు పంపారని సంజయ్ ఆరోపించారు. రూ.20 కోట్లు దొరికితే కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఫోన్ చేశాక రూ.2 కోట్లు అవుతాయన్నారు.
రూ.వేల కోట్లు అక్రమాలు జరిగితే రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోదా? అని ప్రశ్నించారు. ఈడీకి లేఖ రాస్తే విచారణ జరుపుతుందని సిట్ అధికారులు నిజయితీ పరులు, వారిపై మాకు అనుమానం లేదని బండి సంజయ్ వివరించారు. రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వంపైనే మా అనుమానం అంతాఅని అన్నారు. ఫోన్లు ట్యాప్ చేసినట్లు ఆధారాలున్నా ఎంతకాలం గడుపుతారని ప్రశ్నించారు. కమిషన్లు వేసి కాలయాపన చేస్తారని, నివేదికలు ఇచ్చినా చర్యలు లేవు అని బండి సంజయ్ ఆక్షేపించారు. ఏడాది గడిచినా ఒక్క నాయకుడిని అరెస్టు చేయలేదు అని దుయ్యబట్టారు.
