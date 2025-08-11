TPCC Mahesh Kumar Goud Meets CM Revanth Reddy In Hyderabad : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డితో టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్ గౌడ్ భేటీ ముగిసింది. గంటన్నరకుపైగా సాగిన సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై ఇద్దరు నేతలు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి విస్త్రృతంగా తీసుకెళ్లడంపై రేవంత్ రెడ్డి, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుకున్నారు.
42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లు : ఆగస్టు 16న లేదా 17వ తేదీల్లో పీసీసీ(ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ), పీఏసీ(రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ) భేటీ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ సమావేశంలో మెజారిటీ నాయకుల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని నేతలు నిర్ణయించారు. ప్రధానంగా బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహాణపై జరగనున్న సమావేశంలోనే నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
ప్రజల విజ్ఞప్తుల పరిష్కారం దిశగా : రాష్ట్రంలోని వివిధ బోర్డులు, కొన్ని సంస్థలకు సంబంధించిన కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ల పోస్టుల నియామకాలు త్వరగా చేపట్టాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో జరిగే ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై మాట్లాడుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మినాక్షీ నటరాజన్, పీసీసీ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన జనహిత పాదయాత్రలో ప్రజల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల పరిష్కారాలపై ఇరు నేతలు చర్చించినట్లు సమాచారం. వీటితో పాటు పార్టీలో కొందరు నేతల తీరుపై కూడా చర్చించినట్లు సమచారం.
క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందుకు : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతలు ఒకరిపై ఒకరు గాంధీభవన్కు ఫిర్యాదులు చేయడంతో గత కొద్ది రోజుల క్రిత రాజకీయాలు వేడెక్కిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నేతలందరూ కలిసి పనిచేయాలని పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆదేశించింది. దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ భర్త మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళిపై ఆ జిల్లాకు చెందిన కొంత మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు చేసిన ఫిర్యాదులపై కమిటీ ఆదివారం గాంధీభవన్లో సమావేశం నిర్వహించి విచారణ జరిపింది. జిల్లా నేతలందరితో కలిసి పనిచేస్తానని కొండా మురళి క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్, ఎంపీ మల్లు రవికి లిఖితపూర్వకంగా వివరణ ఇచ్చారు.
నేతల మధ్య విభేదాలు, వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు : కొంత కాలంగా వరంగల్ నేతల మధ్య విభేదాలు, జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి అంశంపై సమావేశంలో చర్చించినట్లు క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్ మల్లు రవి మీడియాకు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రిపై మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి విమర్శలు చేసిన అంశం ఇంకా క్రమశిక్షణ సంఘం దృష్టికి రాలేదని అన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలపై తాను ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదని, ఇతరులనే విమర్శించినట్లు ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి రాతపూర్వకంగా ఆయన వివరణ తెలిపినందున ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని రవి పేర్కొన్నారు.
ఇకముందు ఎవరైనా బహిరంగంగా వ్యాఖ్యలు చేసేముందు జాగ్రత్తగా ఆచితూచి మాట్లాడాలని, పార్టీకి నష్టం కలిగేలా ఎవరూ మాట్లాడకూడదని హెచ్చరించినట్లు వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయాలనేది పార్టీ నేతలందరి కోరిక అని, అందుకు కలసిమెలసి కృషిచేస్తామని కొండా మురళి మీడియాకు తెలిపారు. తాను ఇచ్చిన వివరణకు క్రమశిక్షణ కమిటీ సభ్యులు సంతృప్తి చెందారని అన్నారు. పార్టీ నిర్ణయం మేరకు కట్టుబడి ఉంటానని పేర్కొన్నారు.
