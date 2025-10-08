ETV Bharat / politics

వెంటాడుతున్న ముగ్గురు పిల్లల నిబంధన - స్థానిక పోరులో ఈ రూల్స్ పాటించాల్సిందే

తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం- 2018 ద్వారా ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే స్థానిక ఎన్నికల్లో అనర్హులు - జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచి, వార్డు స్థానాల్లో పోటీ చేయాలంటే అర్హత వయసు 21 ఏళ్లు

Local Body Elections
Local Body Elections (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Three Child Rule In Telangana Local Body Elections : తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బరిలో నిలవాలని ఆశించే అభ్యర్థులను ముగ్గురు పిల్లల నిబంధన తీవ్రంగా వెంటాడుతోంది. తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం- 2018 అనుసరించి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచి, వార్డు స్థానాల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ముగ్గురు పిల్లలు కలిగి ఉంటే పోటీకి అనర్హులుగా పరిగణిస్తారు. ఈ నిబంధన ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఇటీవలే తొలగించినా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంది. స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థికి తప్పకుండా 21 సంవత్సరాల వయసు నిండాలి. తెలంగాణలోనూ ముగ్గురు పిల్లల నిబంధన ఎత్తివేయాలని రాజకీయ నేతలు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు చేశారు.

నిబంధన వివరాలు ఇలా

  • 31.5.1995 కంటే ముందు ముగ్గురు పిల్లలున్న వారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు. ఈ తేదీ నాటికి ఇద్దరు పిల్లలుండి, తర్వాత మరో సంతానం కలిగితే పోటీకి అనర్హులుగా పరిగనిస్తారు.
  • 1.6.1995 తర్వాత ముగ్గురు పిల్లలు కలిగిన వారు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అస్సలు వీలుండదు. ఇద్దరు పిల్లలున్నవారు మాత్రమే పోటీ చేయడానికి అర్హులు.
  • 31.5.1995కు ముందు ఒక సంతానం కలిగిన తర్వాత కాన్పులో కవల పిల్లలు జన్మిస్తే పోటీకి అర్హులే అవుతారు. ఇదే తేదీకి ముందు కవలలు జన్మించి, తర్వాత జరిగే కాన్పులో ఒకరు జన్మించినా అనర్హులే అవుతారు.
  • 1.6.1995 తర్వాత మొదటి కాన్పులో ఒకరు, రెండో కాన్పులో కవలలు జన్మిస్తే పోటీ చేయవచ్చు.
  • 1.6.1995 తర్వాత ఒకే కాన్పులో ముగ్గురు పిల్లలు జన్మించినా పోటీకి ఎలాంటి ఇబ్బందులుండవు.
  • ఒక వ్యక్తి తన మొదటి భార్య ద్వారా ఇద్దరు, భార్య మరణించిన తర్వాత రెండో భార్య ద్వారా మరో సంతానం పొందినట్టయితే పోటీకి అనర్హులవుతారు. ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయిన మహిళ మాత్రం పోటీకి అర్హులే.
  • ముగ్గురు పిల్లలు కలిగి ఉన్నా నామపత్రం పరిశీలనకు ముందే వారిలో ఒకరు మరణిస్తే జీవించి ఉన్న పిల్లల లెక్కను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
  • నామినేషన్‌ పరిశీలన రోజుకు ఇద్దరు పిల్లలు కలిగి, మళ్లీ గర్భం దాల్చిన మహిళ ఎన్నికల్లో పోటీకి అర్హురాలే అవుతారు. (జీవించి ఉన్న పిల్లల లెక్కనే పరిగణిస్తారు).
  • తమ పిల్లలను ఇతరులకు దత్తత ఇచ్చినప్పటికీ పంచాయతీ రాజ్​ చట్టం ప్రకారం పోటీ చేసే అభ్యర్థి సొంత పిల్లలుగానే పరిగణిస్తారు. అంటే పై నిబంధనల మేరకు నామపత్రాలు పరిశీలన ఉంటుంది.
  • రేషన్‌ డీలర్లు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు.
  • అంగన్‌వాడీ వర్కర్లకు పోటీచేసే అవకాశం కల్పించలేదు.
  • సింగరేణి ఉద్యోగులు, ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్లో మేనేజింగ్‌ ఏజెంట్, మేనేజర్, సెక్రటరీలు మినహా మిగతా ఉద్యోగులు స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయొచ్చు.
  • మతి స్థిమితంలేని వ్యక్తి అని నిరూపణ అయితే అతని నామినేషన్​ను ఎన్నికల అధికారులు తిరస్కరిస్తారు.
  • ఒక వ్యక్తి క్రిమినల్‌ కోర్టు ద్వారా దోషిగా నిర్ధారణ అయితే అతని ఆ రోజు నుంచి ఐదేళ్లు స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హుడిగా పరిగణిస్తారు. పై కోర్టులో అప్పీలు చేసుకున్నా కింది కోర్టు తీర్పుపై స్టే ఇవ్వకుండా అతనికి బెయిల్‌ ఇచ్చినా కూడా పోటీకి అనర్హుడే అవుతాడు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారా? - ఆస్తులు, అప్పుల గుట్టు విప్పాల్సిందే

ఈసారి ఎలాగైనా దక్కించుకోవాల్సిందే! - రంగారెడ్డి 'జడ్పీ చైర్​'పై ప్రధాన పార్టీల గురి

For All Latest Updates

TAGGED:

THREE CHILD RULETELANGANA PANCHAYAT RAJ ACT 2018ZPTC MPTC SARPANCH POSITIONSస్థానిక సంస్థల ఎన్నికలుLOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.