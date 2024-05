ETV Bharat / politics

పంట నష్టంపై ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్ర- ఈ ఆలస్యం ఎవరి మేలుకోసమో? - Drought Zones

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 20, 2024, 7:29 AM IST | Updated : May 20, 2024, 9:09 AM IST

drought_zones_in_ap ( ETV Bharat )

Last Updated : May 20, 2024, 9:09 AM IST