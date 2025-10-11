ETV Bharat / politics

నీటి హక్కుల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు : ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి

కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి రాష్ట్రానికి లేఖ రాసినా ప్రభుత్వంలో చలనం లేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు విమర్శ - నీటి హక్కుల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదంటున్న మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Uttamkumar On Harishrao Statement : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం చేపట్టనున్న బనకచర్ల ప్రాజెక్టు మరోమారు రాజకీయ విమర్శలకు దారితీసింది. బనకచర్ల డీపీఆర్‌ను పరిశీలిస్తున్నామంటూ కేంద్రజలశక్తి మంత్రి రాష్ట్రానికి లేఖ రాసినా ప్రభుత్వంలో చలనం లేదని మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు విమర్శించగా మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి తిప్పికొట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర నీటి హక్కుల విషయంలో కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు.

సీఎం ఎందుకు స్పందించలేదు : బనకచర్ల అంశం మరోమారు రాజకీయ మంటలు రేపుతోంది. నిబంధనలు తుంగలోతొక్కి కేంద్రం అండతో ఏపీ ప్రభుత్వం బనకచర్లపై ముందుకెళ్తుంటే రేవంత్‌ సర్కారు పరోక్షంగా సహకరిస్తోందని బీఆర్​ఎస్​ నేత, మాజీమంత్రి ఆరోపించారు. బనకచర్ల డీపీఆర్‌ను పరిశీలిస్తున్నామంటూ కేంద్రం లేఖ రాసి 20 రోజులవుతున్నా సీఎం ఎందుకు స్పందించలేదని ప్రశ్నించారు. గోదావరి జలాలను ఏపీ, మహారాష్ట్ర కృష్ణా జలాలను కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలు తరలిస్తామని చెబుతున్నారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్ర పోతుందని హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.

"కేంద్రం పరిశీలిస్తుందని కేంద్రం మంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి లేఖ రాసి ఇస్తే ముఖ్యమంత్రి ఏం చెయ్యాలి. మీరు వరద జలాల కోసం ఇప్పటి వరకు ఏదైనా ప్రాజెక్టుపై అనుమతి ఇచ్చిందా? వరద జలాల కోసం ఏదైనా చట్టం ఉందా? దీనిపై మీరు మౌనం వహిస్తున్నారు. అంటే పరోక్షంగా దీనికి మీరు అంగీకరిస్తున్నారు. మీకు కాంట్రాక్ట్​లో వాటా ఉందా? రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేగాని మీ స్వార్థం చూసుకోకూడదు. గోదావరి నీరు కృష్ణా నదికి మళ్లిస్తే దాంట్లో ఎగువ రాష్ట్రాలకు కూడా వాటా ఉంటుంది. దీని ప్రకారంగా 463 టీఎంసీలు ఏపీ మళ్లిస్తుంది. మన వాటా ప్రకారం 112 టీఎంసీలు కృష్ణా నదిలో ఆపాలి." - హరీశ్‌రావు , మాజీ మంత్రి

నీటి హక్కుల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు : హరీశ్‌రావు వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి అబద్దాలతో ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని బద్నాం చేసేలా మాట్లాడుతున్నారని ఆక్షేపించారు . తెలంగాణ రాష్ట్ర నీటి హక్కుల విషయంలో కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. నాటి బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలోనే అప్పటి సీఎం కేసీఆర్‌ కృష్ణా, గోదావరి జలాల విషయంలో రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారని ఆరోపించారు . కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చాక సీతారామ ప్రాజెక్టుకు నీటి కేటాయింపు సాధించామని, త్వరలో సమ్మక్కసారక్కకు దక్కేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంపును అడ్డుకుని తీరతామని ఉత్తమ్‌ పునరుద్ఘాటించారు. కృష్ణ, గోదావరి జలాల్లో చుక్క నీరు వదులుకునే ప్రసక్తే లేదని మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

"మేడిగడ్డ, సుందిళ్ల అన్నారం బ్యారెజెస్​ నుంచి ఒక్క చుక్క నీటిని వృధాకాకుండా రికార్డు స్థాయిలో వరి పంటకోసం వినియోగించాం. వాటిని రికార్డు స్థాయిలో కొనుగోలు చేయబోతున్నాం. హరీశ్ రావు చాలా మాట్లాడారు. చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నా గోదావరి జలాలలో కానీ, కృష్ణా జలాలలో కానీ మోసం జరిగిందంటే అది గత పదేళ్ల బీఆర్​ఎస్ హయాంలోనే జరిగింది. అబద్ద ప్రచారం అవస్తవమైన ఆరోపణలు చేస్తన్నారు. బనకచర్ల ప్రాజెక్టుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకం. దీన్ని అడ్డుకునేందుకు అన్ని రకాల చర్యులు తీసుకున్నాము. ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచడానికి మేము వ్యతిరేకం. తెలంగాణ నీటి హక్కులు కాపాడుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రితో సహా పార్టీ సభ్యులమంతా కట్టుబడి ఉన్నాం. చాలా సమర్థవంతంగా మన వాదనలలు కేంద్రం ముందు సుప్రీంకోర్టు ముందు వినిపించాం." - ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి

