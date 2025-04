ETV Bharat / politics

ఎన్డీయే Vs వైఎస్సార్సీపీ - 'గోశాల సందర్శన'తో తిరుపతిలో టెన్షన్ టెన్షన్ - TENSION IN TIRUPATI

tension in tirupati about goshala issue ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 17, 2025 at 9:35 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 10:30 AM IST 1 Min Read

TENSION IN TIRUPATI: తిరుపతిలో టెన్షన్ వాతావరణ నెలకొంది. తిరుపతి గోశాల సందర్శనకు ఒకేసారి రెండు పార్టీలు సిద్ధమయ్యాయి. దీంతో తిరుపతి గోశాల వద్ద భారీగా పోలీసుల మోహరించారు. గోశాలకు వెళ్తానని భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అదే విధంగా ఇవాళ గోశాల సందర్శనకు ఎన్డీయే కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు సైతం వెళ్తున్నారు. రెండు పార్టీల నేతలు ఒకేసారి వెళ్లొద్దని తిరుపతి ఎస్పీ సూచించారు. గోశాలకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంటానని భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి అన్నారు. భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి ఇంటివద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డిని గృహనిర్బంధం చేయలేదని ఎస్పీ హర్షవర్ధన్‌రాజు ప్రకటించారు. గోశాలకు వెళ్లేందుకు భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డికి అభ్యంతరం చెప్పలేదని, రెండు పార్టీలు ఒకేసారి వెళ్లవద్దని మాత్రమే సూచించామని అన్నారు.

