ETV Bharat / politics

రాజకీయాలపై కవిత హాట్​ కామెంట్స్ - ఎవరూ స్పేస్​ ఇవ్వరు, తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే

తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మీడియా సమావేశం - ఎన్ని కొత్త పార్టీలు ఉంటే అంత మంచిది - రాజకీయాలపై కవిత

Kavitha Press Meet in Hyderabad
Kavitha Press Meet in Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kavitha Press Meet in Hyderabad : కాంగ్రెస్​లోకి వెళ్లాలన్న ఆలోచన తనకు లేదని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. కాంగ్రెస్​ పెద్దలు ఎవరూ నన్ను సంప్రదించలేదని చెప్పారు. సీఎం ఎందుకలా అంటున్నారో తెలియదని, భయపడుతున్నారేమోనని ప్రశ్నించారు. కాళేశ్వరం అంశంలో తప్ప హరీశ్​రావుపై నాకు వేరే కోపం లేదని అన్నారు. ఇరిగేషన్​పై 2016లోనే కేటీఆర్​కు సూచించానని గుర్తు చేశారు. నేరుగా సీఎంకే ఫైళ్లు వెళ్తున్నాయని కేటీఆర్​కు చెప్పానన్నారు. కిందిస్థాయి కమిటీ పరిశీలన, ఆమోదం లేకుండానే కేసీఆర్​కు ఫైళ్లు వెళ్తున్నాయని కేటీఆర్​ చెప్పానన్నారు.

కిందిస్థాయి కమిటీ పరిశీలన, ఆమోదం లేకుండానే కేసీఆర్​కు ఫైళ్లు వెళ్లాయని కవిత వివరించారు. జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ నివేదిక చూస్తే అన్నీ అర్థమవుతున్నాయని చెప్పారు. రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుపై ఇంకా ఆలోచించలేదని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయాల్లో ఎవరూ స్పేస్​ ఇవ్వరని, తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందేనని కవిత గట్టిగా చెప్పారు. హైదరాబాద్​లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు.

ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచితే కృష్ణాలో క్రికెట్​ ఆడుకోవచ్చు : సుప్రీంకోర్టు స్టే ఉన్నప్పటికీ ఆల్మట్టి ఆనకట్ట ఎత్తు పెంచేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని కవిత తెలిపారు. ఈ విషయంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వెంటనే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని ఆమె సూచించారు. ప్రభుత్వం వెళ్లకుంటే జాగృతి తరఫున మేను అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తామని హెచ్చరించారు. మహారాష్ట్ర ఇప్పటికే స్పందించి కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని ప్రకటించిందని గుర్తు చేశారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచితే కృష్ణా నదిలో క్రికెట్​ ఆడుకోవడం తప్ప ఏమీ ఉండదని విమర్శించారు. పదేళ్లలో ఆర్డీఎస్​, తుమ్మిళ్ల, పాలమూరు-రంగారెడ్డి పూర్తి చేసుకోలేకపోయామన్నారు.

ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్ని పార్టీలు ఉంటే అంత మంచిది : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కూడా కృష్ణా ట్రైబ్యునల్​ విచారణకు వెళ్లాలని కవిత సూచించారు. భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ, హరీశ్​రావు, సంతోష్​ సోషల్​ మీడియాలు నాపైనే దాడి చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. నాపై దాడిని ప్రజలు గమనిస్తున్నారని, బీసీ రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం తగిన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే నిరసనలు తెలుపుతామని హెచ్చరించారు. ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశా, ఆమోదించాలని మండలి ఛైర్మన్​ను కోరారన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్ని పార్టీలు ఉంటే అంత మంచిదన్నారు. కొత్త పార్టీలు వస్తే స్వాగతిస్తామని తెలిపారు. ఆదివారం చింతమడకలో జరిగే బతుకమ్మ వేడుకల్లో పాల్గొంటానని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తెలిపారు.

నన్ను బయటకు పంపారు - మీ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో చూసుకోండి నాన్నా : కవిత

బ్రేకింగ్​ న్యూస్​ - బీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి కవిత సస్పెన్షన్‌

For All Latest Updates

TAGGED:

KAVITHA PRESS MEETKAVITHA FIRES ON CM REVANTHKAVITHA POLITICAL NEWSరాజకీయాలపై కవిత కామెంట్స్​KAVITHA COMMENTS ON POLITICS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.