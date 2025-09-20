రాజకీయాలపై కవిత హాట్ కామెంట్స్ - ఎవరూ స్పేస్ ఇవ్వరు, తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మీడియా సమావేశం - ఎన్ని కొత్త పార్టీలు ఉంటే అంత మంచిది - రాజకీయాలపై కవిత
Published : September 20, 2025 at 1:33 PM IST
Kavitha Press Meet in Hyderabad : కాంగ్రెస్లోకి వెళ్లాలన్న ఆలోచన తనకు లేదని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఎవరూ నన్ను సంప్రదించలేదని చెప్పారు. సీఎం ఎందుకలా అంటున్నారో తెలియదని, భయపడుతున్నారేమోనని ప్రశ్నించారు. కాళేశ్వరం అంశంలో తప్ప హరీశ్రావుపై నాకు వేరే కోపం లేదని అన్నారు. ఇరిగేషన్పై 2016లోనే కేటీఆర్కు సూచించానని గుర్తు చేశారు. నేరుగా సీఎంకే ఫైళ్లు వెళ్తున్నాయని కేటీఆర్కు చెప్పానన్నారు. కిందిస్థాయి కమిటీ పరిశీలన, ఆమోదం లేకుండానే కేసీఆర్కు ఫైళ్లు వెళ్తున్నాయని కేటీఆర్ చెప్పానన్నారు.
కిందిస్థాయి కమిటీ పరిశీలన, ఆమోదం లేకుండానే కేసీఆర్కు ఫైళ్లు వెళ్లాయని కవిత వివరించారు. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక చూస్తే అన్నీ అర్థమవుతున్నాయని చెప్పారు. రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుపై ఇంకా ఆలోచించలేదని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయాల్లో ఎవరూ స్పేస్ ఇవ్వరని, తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందేనని కవిత గట్టిగా చెప్పారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు.
ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచితే కృష్ణాలో క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు : సుప్రీంకోర్టు స్టే ఉన్నప్పటికీ ఆల్మట్టి ఆనకట్ట ఎత్తు పెంచేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని కవిత తెలిపారు. ఈ విషయంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వెంటనే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని ఆమె సూచించారు. ప్రభుత్వం వెళ్లకుంటే జాగృతి తరఫున మేను అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తామని హెచ్చరించారు. మహారాష్ట్ర ఇప్పటికే స్పందించి కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని ప్రకటించిందని గుర్తు చేశారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచితే కృష్ణా నదిలో క్రికెట్ ఆడుకోవడం తప్ప ఏమీ ఉండదని విమర్శించారు. పదేళ్లలో ఆర్డీఎస్, తుమ్మిళ్ల, పాలమూరు-రంగారెడ్డి పూర్తి చేసుకోలేకపోయామన్నారు.
ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్ని పార్టీలు ఉంటే అంత మంచిది : సీఎం రేవంత్రెడ్డి కూడా కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ విచారణకు వెళ్లాలని కవిత సూచించారు. భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ, హరీశ్రావు, సంతోష్ సోషల్ మీడియాలు నాపైనే దాడి చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. నాపై దాడిని ప్రజలు గమనిస్తున్నారని, బీసీ రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం తగిన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే నిరసనలు తెలుపుతామని హెచ్చరించారు. ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశా, ఆమోదించాలని మండలి ఛైర్మన్ను కోరారన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్ని పార్టీలు ఉంటే అంత మంచిదన్నారు. కొత్త పార్టీలు వస్తే స్వాగతిస్తామని తెలిపారు. ఆదివారం చింతమడకలో జరిగే బతుకమ్మ వేడుకల్లో పాల్గొంటానని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తెలిపారు.
నన్ను బయటకు పంపారు - మీ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో చూసుకోండి నాన్నా : కవిత