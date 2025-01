ETV Bharat / politics

తెలంగాణ హైకోర్టులో కేటీఆర్​కు ఊరట - న్యాయవాదిని తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతి - TG HIGH COURT ON KTR PETITION

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

TG High Court Allows KTR Take Lawyer to Trial: తెలంగాణ హైకోర్టులో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​కు ఊరట లభించింది. ఫార్ములా ఈ రేస్ కేసులో ఏసీబీ విచారణకు కేటీఆర్ తన వెంట న్యాయవాదిని తీసుకెళ్లేందుకు న్యాయస్థానం అనుమతించింది. కేటీఆర్ లంచ్‌ మోషన్ పిటిషన్‌పై విచారించిన కోర్టు దర్యాప్తు అధికారి, కేటీఆర్ కనిపించేలా మరో గదిలో న్యాయవాది కూర్చోవాలని ఆదేశించింది. అందుకు తగినట్లుగా ఏసీబీ కార్యాలయంలోని లైబ్రరీలో సదుపాయాలున్నట్లు ఏఏజీ కోర్టుకు వివరించడంతో తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించింది. మాజీ అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ రాంచంద్రరావు కేటీఆర్ వెంట వెళ్తారని ఆయన తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్‌కు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరగా కోర్టు నిరాకరిచింది.

దర్యాప్తు అధికారులు వాంగ్మూలాలను మార్చారు: అవివాశ్‌ రెడ్డి, సీబీఐ కేసులో దర్యాప్తు అధికారిపై అవినాశ్‌ ఆరోపణలు చేయడంతో ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్‌కు ఆదేశించినట్లు కేటీఆర్ తరపు న్యాయవాది న్యాయస్థానానికి తెలిపారు. దర్యాప్తు అధికారి తన వాంగ్మూలాన్ని పూర్తిగా నమోదు చేయడం లేదని అవినాష్ రెడ్డి ఆరోపించడంతో ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్‌ను ఆదేశించినట్లు న్యాయమూర్తి తెలిపారు. ఏసీబీ దర్యాప్తుపైన కూడా అనుమానాలున్నాయని లగచర్ల దాడి ఘటనలో పట్నం నరేందర్ రెడ్డి, ఇంకో కేసులో పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఇచ్చిన వాంగ్మూలాలను దర్యాప్తు అధికారులు రాజకీయ ఒత్తిడి కారణంగా మార్చారని కేటీఆర్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.

మరోసారి కస్టడీకి విజయ్​పాల్ - 27 కార్లతో విచారణకు తులసిబాబు

గురువారం విచారణకు న్యాయవాదితో ఏసీబీ కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని ఏమైనా అనుమానాలుంటే కోర్టు సంప్రదించాలని ఆదేశిస్తూ న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అంతకుముందు భోజన విరామ సమయం ముగిసిన వెంటనే కేటీఆర్ పిటిషన్‌పై వాదనలు జరిగాయి. విచారణకు వెళ్లే సమయంలో న్యాయవాదిని అనుమతిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులను కేటీఆర్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి సీబీఐ విచారణను ఎదుర్కొనే సమయంలో న్యాయవాదిని అనుమతిస్తూ ఇదే ధర్మాసనం సైతం తీర్పు ఇచ్చిందని జస్టిస్ కె. లక్ష్మణ్ అన్నారు.