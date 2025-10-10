ETV Bharat / politics

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు హైకోర్టు బ్రేక్​ - ఆ 3 ఆప్షన్లలో ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్న సర్కార్​?

స్థానిక ఎన్నికల కార్యాచరణపై రాష్ట్రప్రభుత్వం మథనం - హైకోర్టు బ్రేక్ వేయడంతో తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చ - హైకోర్టు ఉత్తర్వులు అందిన తర్వాత కార్యాచరణపై చర్చ - బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ

Telangana Local Body Election Stop
Telangana Local Body Election Stop (ETV)
Telangana Local Body Election Stop : స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై వెనక్కి తగ్గేది లేదంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై నేడో, రేపో నిర్ణయం తీసుకోనున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌పై గురువారం హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర స్టే ఉత్తర్వుల ప్రతి అందిన తర్వాత చర్చించనున్నారు. ఇవాళ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు అందుతాయని ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. బీసీలకు రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ఇచ్చిన జీవో 9పై హైకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకున్న అభ్యంతరాలపై న్యాయ నిపుణులతో చర్చించనున్నారు. హైకోర్టులో జరిగిన వాదోపవాదాలు, ఉత్తర్వుల సారాంశాన్ని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి ప్రభుత్వం, పార్టీ వర్గాలు గురువారమే వివరించాయి.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు బ్రేక్​ - సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే యోచనలో సర్కార్​? (ETV)

ఆ మూడు ఆప్షన్​లపై నిర్ణయం? : సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడమా లేదా బిల్లులు క్లియర్ చేసేందుకు రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు గడువు విధించే అంశంపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలుపడే వరకు వేచి చూడటమా లేదా పార్టీ పరంగా 42 శాతం టికెట్లు ఇవ్వడమా అనే మూడు ఆప్షన్లలో ఓ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడమే ఉత్తమమని ఎక్కువ మంది అభిప్రాయ పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. హైకోర్టు ఉత్తర్వులు అందిన తర్వాత అన్ని కోణాల్లో చర్చించిన తర్వాతే తదుపరి కార్యాచరణ చేపట్టనున్నట్లు ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం సరైందేనన్న వాదనకే కట్టుబడి ఉంటామని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం న్యాయపరంగా వెనక్కి తగ్గినట్లు కనిపించకుండా చివరి వరకు పోరాడాలనే అభిప్రాయంతో ఉన్నారు. ఇవాళ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు అందిన తర్వాత మంత్రులు, న్యాయ నిపుణులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమావేశమై కార్యచరణ ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది.

అసలేం జరిగింది? : బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన తర్వాతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్తామంటున్న ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ తదుపరి నిర్ణయంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా విద్య, ఉద్యోగాలతో పాటు స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు పెంచాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కులగణన జరపాలని గతేడాది ఫిబ్రవరిలో నిర్ణయించింది. సామాజిక, విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి, రాజకీయ, కులగణన చేయాలని అసెంబ్లీ, శాసనమండలి తీర్మానించడంతో ఆ మేరకు గతేడాది అక్టోబరు 10న జీవో జారీ చేసింది.

కులగణన నిర్వహించి ఆ డేటాను విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి బూసాని వెంకటేశ్వరరావు కమిషన్​కు ప్రభుత్వం అప్పగించింది. డేటా విశ్లేషించిన కమిషన్ రాష్ట్రంలో బీసీలు 56.33 శాతం ఉన్నందున స్థానిక సంస్థల్లో కనీసం 42 శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని ఈ ఏడాది మార్చిలో సిఫార్సు చేసింది. ఆ సిఫార్సులను ఆమోదించిన కేబినెట్ బీసీలకు విద్య, ఉద్యోగాలతో పాటు స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన రెండు వేర్వేరు బిల్లులను అసెంబ్లీ, శాసనమండలి ఆమోదించాయి. అయితే సుప్రీంకోర్టు విధించిన యాభై శాతం పరిమితి దాటుతున్నందున గవర్నర్ ఆ బిల్లులను రాష్ట్రపతికి పంపించారు. ఆ బిల్లులు ఇప్పటికీ రాష్ట్రపతి వద్ద పెండింగ్​లో ఉన్నాయి.

మరోవైపు రిజర్వేషన్లు 50 శాతం వరకే ఉండాలని పంచాయతీరాజ్, మున్సిపాలిటీ చట్టాల్లోని నిబంధనలను సవరిస్తూ అసెంబ్లీ, శాసనమండలి చేసిన చట్ట సవరణల బిల్లులు గవర్నర్ వద్ద పెండింగ్​లో ఉన్నాయి. మరోవైపు పంచాయతీ ఎన్నికలను సెప్టెంబరు 30 వరకు నిర్వహించాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేయడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ గత నెల 26న జీవో 9ను జారీ చేసింది. దాని ఆధారంగా పంచాయతీరాజ్ శాఖ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయడం, వాటి ప్రకారం ఎస్‌ఈసీ షెడ్యూలు ప్రకటించడం చకచకా జరిగిపోయాయి. అయితే జీవో చట్టబద్ధతపై దాఖలైన పిటిషన్లను హైకోర్టు విచారించగా, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్​పై స్టే విధించడంతో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశానికి మరోసారి బ్రేక్​ పడింది.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థిగా నవీన్​ యాదవ్​

