టీడీపీ Vs వైఎస్సార్సీపీ - రణరంగంగా పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రచారం - PULIVENDULA ZPTC BY ELECTION

పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నిక ప్రచారంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు - నల్లగొండువారిపల్లెలో టీడీపీ ప్రచారం వేళ వైఎస్సార్​సీపీ కవ్వింపు చర్యలు - వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ నేతల మధ్య పరస్పర దాడులతో ఉద్రిక్తత

TDP vs YSRCP in Pulivendula
TDP vs YSRCP in Pulivendula (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 10:36 AM IST

TDP vs YSRCP in Pulivendula : పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రచారంలో వైఎస్సార్సీపీ కవ్వింపు చర్యలు దిగింది. దీంతో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పరస్పరం దాడులకు దిగడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో కర్నూలు రేంజ్‌ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌ పులివెందులకు చేరుకుని ప్రచారానికి నిబంధనలు విధించారు. ఓటమి భయంతో వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలు సృష్టిస్తోందని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపించగా అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని పసుపు సైన్యం దాడులు చేస్తోందని ప్రతిపక్ష నేతలు విమర్శించారు.

పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నిక ప్రచారంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు (ETV)

వైఎసార్సీపీ కడప జిల్లా పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉపఎన్నిక పోలింగ్‌ వేళ రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. ప్రచారంలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గాల మధ్య వాగ్వాదాలు, దాడులతో ఉద్రిక్తతలు చెలరేగుతున్నాయి. వైఎస్ జగన్‌ సొంత నియోజకవర్గం కావడంతో రెండు పార్టీలు ఎన్నికను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. అభ్యర్థులను గెలిపించుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. ఇరుపార్టీలకు చెందిన జిల్లా అగ్రనేతలంతా ప్రచారంలో దిగుతున్నారు.

కాగా బుధవారం ముందుస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం టీడీపీ నల్లగొండువారిపల్లెలో, వైఎస్సార్సీపీ కనంపల్లె, ఇ.కొత్తపల్లెలో ప్రచారం నిర్వహించుకోవాలి. అయితే వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ రమేష్, ఆ పార్టీ నేత వేల్పుల రామలింగారెడ్డి నల్లగొండువారిపల్లెకు చేరుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రచారానికి సహకరించవద్దని ఓటర్లపై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో టీడీపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు పేర్ల పార్థసారథిరెడ్డి తదితరులు వారిని నిలదీశారు.

Pulivendula ZPTC Election Conflicts : ఈ సమయంలో రెండు పార్టీల నాయకులు, శ్రేణులు గొడవకు దిగారు. అదేవిధంగా వాహనాలను ధ్వంసం చేసుకున్నారు. ఈ దాడిలో రామలింగారెడ్డి, రమేష్‌ గాయపడ్డారు. టీడీపీ వైపు ధనంజయపై దాడి చేశారు. తీవ్ర గాయాలపాలైన ధనంజయ తనను రామలింగారెడ్డి కులం పేరుతో దూషించారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇరువర్గాల ఫిర్యాదు మేరకు రెండు పార్టీల నేతలపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.

నల్లగొండ్లవారిపల్లెలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తతగా మారడంతో కర్నూలు రేంజ్‌ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌ వచ్చి ప్రత్యేక దళాలను రప్పించారు. పులివెందుల మార్గంలో చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రచారానికి పోలీసు అనుమతి తీసుకుని వెళ్లాలని చెప్పారు ఒకరు వెళ్లిన గ్రామానికి మరొక పార్టీ నాయకులు వెళ్లవద్దని నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీఐజీ హెచ్చరించారు.

ఈ ప్రాంతం చాలా సమస్యాత్మక ప్రాంతం. వైఎస్సార్సీపీ ప్రచారం చేసే చోట టీడీపీ వారు ప్రచారం చేసుకోకూడదు. టీడీపీ వారు ప్రచారం చేసే చోట వైఎస్సార్సీపీ వారు ప్రచారం చేయవద్దు. నిర్ణీత పరిధి మేరకే ఇరు పార్టీలు క్యాంపెయిన్ చేసుకోవాలి. నిబంధనులు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇలాంటి వాటిని ఉపేక్షించాం. - కోయ ప్రవీణ్‌, కర్నూలు రేంజ్‌ డీఐజీ

తమ పార్టీ నాయకులపై టీడీపీ వారు దాడి చేశారంటూ వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్​రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి, ఆ పార్టీ నేత సతీష్‌కుమార్‌ రెడ్డి పులివెందుల పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లారు. పులివెందులను ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? కాపాడాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా అంటూ డీఎస్పీ మురళీ నాయక్‌ని అవినాష్‌రెడ్డి ప్రశ్నించారు. గతం కంటే మిన్నగా పులివెందులలో శాంతి భద్రతలు కాపాడుతున్నామని డీఎస్పీ సమాధానమిచ్చారు. దీంతో సతీష్​కుమార్‌ రెడ్డి డీఎస్పీకీ వేలు చూపిస్తూ 'ఏ మాట్లాడుతున్నారు? గతం గితం అంటున్నారు! రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారా?' అని తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల వల్లే ఘర్షణ జరిగిందని మాజీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్‌ రవి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. ఓటమి భయంతో అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

