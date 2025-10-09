ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి - జగన్కు పల్లా శ్రీనివాసరావు బహిరంగ లేఖ
మెడికల్ కళాశాలలపై జగన్కు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు బహిరంగ లేఖ - కాలేజీల నిర్మాణాలకు ప్రభుత్వ నిధులు రూపాయి కూడా ఖర్చుపెట్టలేదని ఆగ్రహం
Palla Srinivasa Rao Letter to Jagan About Medical Colleges: పీపీపీ విధానంలో ప్రభుత్వ కోటాలో 110 మెడికల్ సీట్లు అదనంగా పెరుగుతాయనేది వాస్తవమని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. మెడికల్ కళాశాలలపై జగన్కు పల్లా శ్రీనివాసరావు బహిరంగ లేఖ రాశారు. ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలకు జగన్ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో ప్రైవేట్ కోటాకు 50 శాతం సీట్లు కేటాయిస్తూ జీఓ నెం 107, 108,133లను విడుదల చేసింది జగన్ ప్రభుత్వం కాదా అని పల్లా ప్రశ్నించారు.
ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు రూపాయి కూడా జగన్ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఖర్చు పెట్టలేదని నిలదీశారు. 4 ఏళ్ల జగన్ పాలనలో నిర్మాణాలు పూర్తి అయింది కేవలం 18 శాతం మాత్రమే కాదా అని పల్లా శ్రీనివాసరావు ప్రశ్నించారు. జగన్ ప్రభుత్వ విధానం కన్నా కూటమి ప్రభుత్వ పీపీపీ విధానం వల్ల మన రాష్ట్ర విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ కోటాలో 110 సీట్లు అదనంగా వస్తాయనేది నిజం కాదా నిలదీశారు.
10వ స్థానానికి దిగజారింది వాస్తవం కాదా: పీపీపీ విధానంలో అయితే రాబోయే 2 ఏళ్లలో కాలేజీల నిర్మాణాలు జరిగి అందులో 1750 సీట్లు త్వరగా మన విద్యార్థులు పొందుతారు అనేది నిజం కాదా అని మండిపడ్డారు. గంగవరం పోర్టును ప్రైవేటుకు అమ్మేసింది జగన్ ప్రభుత్వం కాదా, విశాఖ స్టీలు భూముల్ని ప్రైవేటుకు అమ్మేయమని చెప్పింది జగన్ కాదా అని దుయ్యబట్టారు. జగన్ విధ్వంస పాలన వల్ల కూటమి ప్రభుత్వం నిధుల కొరత ఎదుర్కొంటుంది వాస్తవం కాదా అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
మెడికల్ కాలేజీల పేరుతో జగన్ చేస్తున్నది రాజకీయ స్వార్థ ప్రయోజనాలకే గాని రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కాదనేది వాస్తవం కాదా అని విమర్శించారు. నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం వైద్య, ఆరోగ్య ప్రమాణాల్లో చంద్రబాబు పాలన సాగుతోందన్నారు. 2014- 19లో 4 వస్థానంలో ఉన్న ఏపీని, జగన్ పాలన (2019- 24)లో 10వ స్థానానికి దిగజారింది వాస్తవం కాదా అని పల్లాశ్రీనివాసరావు ధ్వజమెత్తారు.
Minister Satyakumar Comments on Jagan Narsipatnam Tour: అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు జగన్ అనేక కుట్రలు చేస్తున్నారని వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలానే దీనిని ఆపేందుకు కోర్టులో పిటిషన్లు కూడా వేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయని అన్నారు. పేదలకు మంచి చేయాలనే పీపీపీ విధానానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. మెడికల్ కళాశాలల నిర్మాణం కూడా పీపీపీ విధానానికి నిర్ణయమని తెలిపారు. పీపీపీ అంటే జగన్కు తెలియనిది కాదు కదా అని ప్రశ్నించారు. మెడికల్ కళాశాలలకు ఎన్ని మొండి గోడలు ఉన్నాయో అందరూ చూశారని, అదే విధంగా పీపీపీ విధానంలో ప్రైవేటుకు అమ్మేస్తున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి మండిపడ్డారు.
