దళితుల పథకాలను రద్దు చేస్తే ఊరుకుంటారా? : టీడీపీ నేతలు - TDP Leaders on Jagan

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

TDP Leaders on Jagan Name Removal From Ambedkar Statue: విజయవాడలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద మాజీ సీఎం జగన్ పేరు తొలగింపుపై వైఎస్సార్​సీపీ రాద్దాంతం చేస్తోందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మండిపడ్డారు. అంబేద్కర్ విగ్రహం పెడితే అంబేద్కర్ పేరు పెడతారా లేక జగన్ పేరు పెట్టుకుంటారా అని ఆయన నిలదీశారు. తాటికాయ అంతా అక్షరాలతో విగ్రహం ముందు జగన్ పేరు రాసుకుంటే అంబేద్కర్ అభిమానులు ఊరుకుంటారా అని ప్రశ్నించారు. అంబేద్కర్ అభిమానులే జగన్ పేరు తొలగించి ఉంటారని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు.

టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్ధ వెంకన్న: అంబేద్కర్ విదేశీ విద్య పథకానికి ఆయన పేరును తొలగించి జగనన్న విదేశీ విద్యగా నామకరణం చేసిన జగన్​కు అంబేద్కర్ పేరు పలికే అర్హత లేదని టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్ధ వెంకన్న ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత వైఎస్సార్​సీపీ పాలనలో దళితులకు అమలు చేస్తున్న 27 సంక్షేమ పథకాలను రద్దు చేసి, ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధులను జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్లించారని గుర్తు చేశారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో బుద్ధ వెంకన్న మాట్లాడుతూ ప్రజాధనంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపారని విమర్శించారు.

అధికారం లేకుండా కనీసం మూడు నెలలు కూడా జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఉండలేకపోతున్నారని అన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగేలా అలజడలు సృష్టించాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. వైఎస్సార్​సీపీ పాలనలో రాష్ట్రం నుంచి అనేక పరిశ్రమలను తరిమేసారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశఆరు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలతో పాటు అభివృద్ధిని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం తప్పకుండా అమలు చేస్తుందన్నారు.

