తెలుగుదేశం పార్టీలో కార్యకర్తే అధినేత - ప్రతి బుధవారం వారి కోసం - TDP ORDERS TO MLAS AND INCHARGES

TDP Orders to MLAs and Incharges to Hold Meeting with Activists: తెలుగుదేశం పార్టీలో కార్యకర్తే అధినేత అని అధిష్ఠానం స్పష్టం చేసింది. ప్రతి బుధవారం వారితో సమావేశం నిర్వహించాలని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ఇన్‌ఛార్జీలకు సూచనలు చేసింది. సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరించాలని ఆదేశించింది. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన వారిని అభినందించాలని దిశానిర్దేశం చేసింది.

నియోజకవర్గ స్థాయిలో ప్రతి బుధవారం పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించి వారి సమస్యలు తెలుసుకుని, పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ఇన్‌ఛార్జీలను తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు, జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ ఆదేశించారు. పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, విభాగాలు, కార్యక్రమాల్లో ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన వారిని అభినందించాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు. అదే రోజు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు గ్రీవెన్స్ నిర్వహించి ప్రజల నుంచి వినతులు, ఫిర్యాదులు స్వీకరించాలని సూచించారు. ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులు తమకు అప్ప గించిన జిల్లాల్లో నెలకు రెండు రోజులు తప్పనిసరిగా పర్యటించాలని పేర్కొన్నారు.

సమావేశం నిర్వహించకపోతే లిఖితపూర్వకంగా వివరణ: మొదటి రోజు జిల్లా అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించాలని, రెండో రోజు లోక్‌సభ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు, జోనల్ కోఆర్డినేటర్లతో కలిసి పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. మీటింగ్ మినిట్స్‌ను తమకు పంపాలని, ఎవరైనా సమావేశం నిర్వహించకపోతే లిఖితపూర్వకంగా వివరణ ఇవ్వాలని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఏప్రిల్ 15 నాటికి కుటుంబ సాధికార సమితి, క్లస్టర్, యూనిట్, బూత్ కమిటీలు, ఏప్రిల్‌ 30వ తేదీలోపు గ్రామస్థాయి నుంచి లోక్‌సభ నియోజకవర్గ స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రధాన, అనుబంధ కమిటీల ఏర్పాటు పూర్తి చేయాలని సూచించారు.