రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు - వారం నుంచి 10 రోజులు!

గురువారం ఉదయం 9 గంటలకు శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభం - ఉదయం 10 గంటలకు మండలి సమావేశాలు ప్రారంభం - అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించిన స్పీకర్ అయ్యన్న

AP Assembly Monsoon Sessions-2025
AP Assembly Monsoon Sessions-2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:24 PM IST

AP Assembly Monsoon Sessions-2025 : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర వర్షాకాల శాసనసభ సమావేశాల నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధమయ్యింది. దాదాపు వారం నుంచి పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమావేశాల్లో ఆరు బిల్లులకు ఆమోదం తెలపనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రశ్నోత్తరాల అనంతరం నిర్వహించే శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ(బీఎసీ) సమావేశంలో ఎన్ని రోజుల పాటు సభ నిర్వహించాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

రేపటి(గురువారం) నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 9 గంటలకు శాసనసభ, 10 గంటలకు శాసనమండలి ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనిపై అసెంబ్లీలోని తన ఛాంబర్‌లో సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు, మండలి ఛైర్మన్‌ మోషేన్‌ రాజుతో కలిసి ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి సీఎస్, డీజీపీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. రేపు ప్రశ్నోత్తరాలతో ఉభయ సభలు మొదలుకానున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల అనంతరం శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ(బీఎసీ) సమావేశం కానుంది. సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు జరపాలనే దానిపై బీఎసీలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. సభ్యులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పీకర్‌ ఆదేశించారు. అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల్లో సభ్యులకు సమాధానాలు సకాలంలో చేరాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు.

అసెంబ్లీకి ఎమ్మెల్యేలంతా రావాలని అయ్యన్నపాత్రుడు కోరారు. తమ తమ ప్రాంత సమస్యల పరిష్కారానికి ఇదో సదావకాశంగా ఎమ్మెల్యేలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అయ్యన్నపాత్రుడుగా తనకు గౌరవం ఇమ్మనట్లేదని, సభాపతి స్థానానికి గౌరవం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు ఉందని స్పష్టం చేశారు. సభకు వస్తే ప్రజా సమస్యలు చర్చించేందుకు అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తానన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి రాకుండా తిరగటం మంచిది కాదని హితవు పలికారు.

చర్చించేందుకు 22 అంశాలు ఎంపిక : అసెంబ్లీ సమావేశాలలో చర్చించేందుకు అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ దాదాపు 22 అంశాలను ఎంపిక చేసింది. ఆరు బిల్లులు సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నాలా చట్టం రద్దుతో పాటు పంచాయితీ రాజ్‌, మున్సిపల్‌ శాఖల చట్టసవరణ బిల్లులు, మోటారు వాహనాల టాక్సేషన్‌ చట్ట సవరణ బిల్లు, ఎస్సీ వర్గీకరణ, యూనివర్సిటీ చట్ట సవరణ బిల్లులు సమావేశాల్లో పెట్టనున్నట్లు సమాచారం.

సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీలతో పాటు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్, ప్రజా సమస్యలు, దివ్యాంగుల పెన్షన్లు - సదరం సర్టిఫికేట్లు, కేంద్రం GST స్లాబుల మార్పుతో రాష్ట్రం పై ఆర్ధిక భారం, డిజిటల్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ, ఆడుదాం ఆంధ్ర అక్రమాలు, రెవిన్యూ భూ సమస్యలు 22-A భూములు, ఈనాంలు, అసైన్డ్ భూములు, గృహ నిర్మాణం, రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పరిశ్రమల స్థాపన - ఉద్యోగాల కల్పన, రబీలో ధాన్యం సేకరణ – నిధుల చెల్లింపు, మార్కెట్లో ప్రభుత్వ జ్యోక్యం, విద్యుత్ రంగంలో సంస్కరణలు, పెండింగ్‌ బిల్లుల బకాయిల చెల్లింపు తదితర అంశాలను చర్చించాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచనగా తెలుస్తోంది.

50 ఏళ్లకు పింఛన్ పథకం : రేపటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా అసెంబ్లీలో అమృత్ పథకంలో మైదుకూరు పురపాలక సంఘం, అంగన్వాడీ ఉపాధ్యాయులకు గౌరవ వేతనం, ఏపీపీఎస్సీ 2018 గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్ పై కమిటీ, రాష్ట్రంలో సౌర విద్యుత్, తుంగభద్ర డ్యామ్ నీటి వినియోగం తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణం, శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గంలోని చట్టచివరి ప్రాంతాలకు సాగునీరు, తిరుపతి తొక్కిస్తారట సింహాచల దేవాలయ ప్రహరీ గోడ కూలిన ఘటన, పునరుద్ధరించబడిన పంపిణీ రంగ పథకం తదితర అంశాలపై ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఇస్తారు.

అలాగే శాసనమండలిలో పీహెచ్‌సీలకు భవనాలు, 50 ఏళ్లకు పింఛన్ పథకం, గ్రామాల అనుసంధాన రోడ్ల అభివృద్ధి, బెల్ట్ షాపులు నకిలీ మద్యం అమ్మకాలు, పంచాయితీల్లో పారిశుధ్య వ్యవస్థ తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. కరేడు గ్రామంలో భూ సేకరణ, చక్కెర పరిశ్రమల పునరుద్ధరణ, తిరుపతి సింహాచలం దేవాలయాల వద్ద జరిగిన విషాద సంఘటనలు, కడప ఉక్కు కర్మాగార నిర్మాణం పనులు తదితర ప్రశ్నలకు బదులిస్తారు.

రేపు(గురువారం) ఉదయం 8 గంటలకు వెంకటపాలెంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా తెలుగుదేశం మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించి అసెంబ్లీకి వెళ్లనున్నారు. సభ్యులంతా ఈ కార్యక్రమానికి తప్పక హాజరుకావాలని ఛీఫ్‌ విఫ్‌ జీవి ఆంజనేయులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

