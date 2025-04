ETV Bharat / politics

తెలంగాణలో బలహీవర్గాలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తే మోదీకి కష్టమేంటి? : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - PROTEST AT DELHI JANTAR MANTAR

Protest At Delhi Jantar Mantar ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

Protest At Delhi Jantar Mantar For Demanding Increase In BC Reservation : బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దిల్లీ జంతర్‌ మంతర్‌ వేదికగా బీసీ సంఘాల ధర్నా కొనసాగుతోంది. కాంగ్రెస్‌ సహా అన్ని పార్టీలను బీసీ సంఘాలు ధర్నాకు ఆహ్వానించాయి. ఈ నిరసనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు తెలంగాణ మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్‌, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

బీజేపీ జనగణన వాయిదా వేస్తోంది : ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, బీసీల గొంతుక వినిపించడానికే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. జనాభా తెలియకుంటే రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడానికి లేదని కోర్టులు చెప్పాయని, స్థానిక సంస్థలు, చట్ట సభల్లో రిజర్వేషన్లు కావాలంటే జనాభా తేలాలని కోరారు. రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని రాహుల్‌గాంధీ దృష్టికి తీసుకువచ్చామని, రిజర్వేషన్ల అంశానికి శాశ్వత పరిష్కారం లభించాలని రాహుల్‌గాంధీ చెప్పారని అన్నారు. జనగణనతో పాటు కులగణన చేపట్టాలని, దామాషా ప్రకారం నిధులు, నియామకాలు చేపట్టాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నదని, అధికారంలోకి వస్తే కులగణన చేస్తామని రాహుల్‌గాంధీ చెప్పారని అన్నారు. బలహీనవర్గాల లెక్క తేల్చాలని మొరార్జీ దేశాయ్‌ మండలి కమిషన్‌ ఏర్పాటు చేశారని, 52 శాతం బలహీనవర్గాలకు 27 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని మండలి కమిషన్‌ చెప్పిందని తెలిపారు.

బీజేపీ కుట్ర చేసి మండలి కమిషన్‌కు వ్యతిరేకంగా కమండల్‌ యాత్ర చేపట్టిందని, అసైన్డ్‌ చట్టం ద్వారా భూస్వాముల స్థలాలను ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు కాంగ్రెస్‌ ఇచ్చిందని, బీసీలను బలపర్చాలనే ఆలోచనకు బీజేపీ వ్యతిరేకమని పేర్కొన్నారు. బీసీల లెక్కలు తేల్చాల్సి వస్తుందని 2021 జనాభా లెక్కలను వాయిదా వేశారని ఆరోపించారు. జనగణనతో పాటు కులగణన చేయాలని రాహుల్‌గాంధీ డిమాండ్‌ చేశారని, జన, కులగణన నివేదిక ప్రకారమే రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాల్సి వస్తుందని బీజేపీ జనగణన వాయిదా వేస్తోందని, దేశంలో తొలిసారి తెలంగాణలో బలహీనవర్గాల లెక్క 56.36 శాతంగా తేల్చామని వివిచారు.