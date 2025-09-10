ETV Bharat / politics

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక - గెలిచిన వారికి మంత్రి పదవి! - రేసులో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికపై ప్రధాన పార్టీల ఫోకస్ - జూబ్లీహిల్స్‌ సీటును గెలవాలనే పట్టుదలతో కాంగ్రెస్‌ - గెలిస్తే మంత్రి పదవి ఖాయమంటూ ప్రచారం

Jubilee Hills By Election
Jubilee Hills By Election (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read


Political Parties Focus On Jubilee Hills By Election : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ నగర రాజకీయాల్లో ఈ స్థానం కీలకమైనదిగా ఉండటంతో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్ పార్టీలు తమ శక్తిసామర్థ్యాలన్నీ కూడగట్టుకుంటున్నాయి. ఇది కేవలం ఉపఎన్నిక మాత్రమే కాకుండా మూడు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్ఠాత్మక పోరాటంగా తీసుకున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ జూన్​ నెలలో మృతి చెందిన విషయం తేలిసందే. దీంతో జూబ్లీహిల్స్‌లో ఉప ఎన్నిక అవసరం ఏర్పడింది.

రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీ నుంచి రాగానే నిర్ణయం! : జూబ్లీహిల్స్‌ శాసనసభ ఉపఎన్నికలో గెలుపొందేందుకు కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​లు శక్తియుక్తులన్నీ కూడగట్టుకుంటున్నాయి. సిట్టింగ్‌ స్థానాన్ని దక్కించుకునేందుకు బీఆర్​ఎస్​ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే కాంగ్రెస్‌ నేతలు జూబ్లీహిల్స్​లో గెలిస్తే మంత్రివర్గంలో స్థానం ఖాయమంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీంతో సీనియర్‌ నేతలు, ఆశావహులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ఖైరతాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, ఫహీం ఖురేషీ, నవీన్‌కుమార్‌ యాదవ్, మాజీ మేయర్‌ బొంతు రామ్మోహన్‌లు ఆసక్తి ప్రదర్శిస్తున్నారని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. తాను కూడా పోటీ చేస్తానంటూ దానం నాగేందర్ జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గం పార్టీ వ్యవహారాలు పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొన్నం ప్రభాకర్, జి.వివేక్‌కు సమాచారం ఇచ్చినట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఈ సమాచారాన్ని వారు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా ఆయన సుముఖత వ్యక్తం చేయలేదని సమాచారం.

గత ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో కాంగ్రెస్​ పార్టీకి ఒక్క సీటు దక్కలేదు. కంటోన్మెంట్‌ ఉప ఎన్నికలో శ్రీగణేష్‌కు టిక్కెట్‌ ఇచ్చి గెలిపించడంతో జిల్లాలో తొలి కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేగా ఆయన గుర్తింపు పొందారు. రెండో ఉప ఎన్నికలోనూ గెలవాలన్న లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్, మంత్రులు గెలుపు గుర్రాన్ని బరిలో నిలబెట్టాలని కసరత్తు చేస్తున్నారు. సీఎం దిల్లీ నుంచి రాగానే ఆశావహుల బలాబలాలు బేరీజు వేసి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారని ఆ పార్టీ నేతలు వివరించారు. అభ్యర్థుల బలాబలాలు పరిశీలించి తుది అభ్యర్థిని ప్రకటించనున్నారు. ముఖ్యంగా, కంటోన్మెంట్ ఉపఎన్నికలో విజయాన్ని సాధించిన తరువాత కాంగ్రెస్‌కి మంచి ఉత్సాహం లభించింది. ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్‌లో గెలిచి తన అసెంబ్లీ బలాన్ని పెంచుకోవాలన్న ఆలోచనలో ఉంది.

బీఆర్ఎస్​కు ప్రతిష్ఠాత్మకం కానున్న ఎన్నిక : ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ భారత రాష్ట్ర సమితికి జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక ప్రతిష్టాత్మకం కానుంది. మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జిల్లాల్లో ఫలితాలు ప్రతికూలంగా వచ్చినప్పటికీ, హైదరాబాద్, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మాత్రం అనుకూల ఫలితాలు వచ్చాయి. మాగంటి గోపినాథ్​ ఆకస్మిక మరణంతో రానున్న ఉప ఎన్నికలో అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవడం గులాబీ పార్టీకి అత్యంత కీలకంగా మారింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారని, ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగినా కేసీఆర్ నేతృత్వంలో వంద స్థానాలు ఖాయమని నేతలు చెప్తూ వస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లో బీఆర్ఎస్ బలంగా ఉందని, ప్రజల నుంచి పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని అంటున్నారు.

అక్టోబర్ చివరి వారం లేదా నవంబర్ మొదటి వారంలో జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఉంటుందని బీఆర్​ఎస్ నేత కేటీఆర్‌ అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో భారీ మెజార్టీతో బీఆర్ఎస్ గెలుపే గోపీనాథ్‌కు సరైన నివాళి ఇచ్చినట్లని తెలిపారు. తెలంగాణ భవన్‌లో జూబ్లీహిల్స్‌ కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు. ఓటుకు రూ.5 వేలు పంచితే గెలుస్తామని కాంగ్రెస్ నేతలు అనుకుంటున్నారని, ఇచ్చిన హామీలు ఒక్కటి కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదని విమర్శించారు. ఓటర్ల జాబితాలో దొంగ ఓట్లు ఉంటే తొలగించాలని, లేనివారివి చేర్చాలని సూచించారు. ఓటు వేయకపోతే సంక్షేమ పథకాలు బంద్ చేస్తామని, ఇళ్లు కూలుస్తామని అంటారని తెలిపారు. కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం కావాలంటే జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో సత్తా చూపాలని పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఒక్క మైనార్టీ మంత్రి కూడా లేరని, జూబ్లీహిల్స్ నుంచి బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర మళ్లీ ప్రారంభం కావాలని అన్నారు.

పలు అంశాలపై అంశాలపై దృష్టి సారిస్తున్న బీజేపీ : బీజేపీ​ కూడా జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికను తేలికగా తీసుకోవడం లేదు. హైదరాబాద్​ నగర ప్రాంతాల్లో తమ బలాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఇది మంచి అవకాశంగా భావిస్తూ, పార్టీ నేతలు వ్యూహాత్మకంగా అభ్యర్థి ఎంపికపై దృష్టి సారింస్తున్నారు. ముస్లిం ఓట్లు, మధ్యతరగతి వర్గాల మద్దతు వంటి అంశాలపై దృష్టి సారిస్తూ ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేయనున్నారు.

మొత్తానికి ఈ ఉపఎన్నిక హైదరాబాద్​ నగర రాజకీయ దృశ్యాన్ని కొత్తగా మలుపు తిప్పే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ గెలిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పార్టీకి మరింత బలాన్ని ఇస్తుందని, బీఆర్​ఎస్​ గెలిస్తే ఆ పార్టీకి పునరుద్దరణలో భాగమవుతుందని, బీఆర్​ఎస్​ గెలిస్తే భవిష్యత్తు అసెంబ్లీలో తమ స్థితిని బలోపేతం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

