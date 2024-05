ఓయూపై దుష్ప్రచారం కేసు - పోలీసుల అదుపులో బీఆర్ఎస్ నేత - BRS Leader Arrest in OU issue

Police Arrested BRS Leader In Osmania University Issue : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం మెస్​ల మూసివేతపై దుష్ప్రచారం కేసులో బీఆర్ఎస్ నేత క్రిశాంక్, ఓయూ విద్యార్థి నాగేందర్​ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిద్దరూ హైదరాబాద్ నుంచి కొత్తగూడెం వెళ్తుండగా పంతంగి టోల్​గేట్ వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

యూనివర్శిటీ ప్రతిష్ఠకు బంగం కలిందన్న అధికారులు : ప్రతి ఏటా వసతి గృహాల మెస్​ల మూసివేతపై ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం అధికారులు సర్క్యులర్ జారీ చేస్తుంటారు. ఈ ఏడాది కూడా అధికారులు సర్క్యులర్ జారీ చేయగా వాటిపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో దుష్ప్రచారం చేసి యూనివర్శిటీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించినట్లు ఓయూ అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి క్రిశాంక్, నాగేందర్​లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిద్దరిని ఓయూ పోలీస్​స్టేషన్​కు తరలిస్తున్నట్లుగా సమాచారం.

Jagadeesh Reddy Fires On CM Revanth : మరోవైపు క్రిశాంక్, నాగేందర్​ల అరెస్టుపై బీఆర్​ఎస్ నేత జగదీశ్వర్ రెడ్డి స్పందించారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ఓటమి ఖాయమైందని గెలవలేమని తెలిసే పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకుని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. అందులో భాగంగానే క్రిశాంక్‌ను అరెస్టు చేశారన్నారు. అసలు క్రిశాంక్‌ను అరెస్టు చేశారో లేక ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేశారో తెలియడం లేదని దీనిపై డీజీపీ సమాధానం చెప్పాలన్నారు. కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, నాయకులపై అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. పోలీసులే కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలుగా పని చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కేసులు ఉపసంహరించుకోవాలంటే మంత్రులను కలవాలని పోలీసులు చెప్పడం సిగ్గు చేటన్నారు. ఒక్క నోటీస్‌కే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి భయపడి పోయాడని, నోటీసులు రాగానే రేవంత్ రెడ్డి ప్రజాస్వామ్యం గురుంచి మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.

CM Revanth Reddy Fires ON KCR Over The OU Issue : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో నీటి ఎద్దడి, కరెంటు కోతల కారణంగానే యూనివర్శిటీ మెస్​ను మూసివేసినట్లుగా సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారం రేగింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వరకు ఈ విషయం వెళ్లింది. దీనిపై సీఎం తీవ్రంగా స్పందించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ను చూస్తుంటే గోబెల్ మళ్లీ పుట్టారనిపిస్తోందని సీఎం ఆరోపించారు. విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి కేసీఆర్ శాయాశక్తులా కృషి చేస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

ఓయూలో కరెంట్ కోతలు, నీటి కొరత - అదంతా కేసీఆర్ తప్పుడు ప్రచారమేనంటూ రేవంత్ ట్వీట్ - WATER CRISIS IN OSMANIA CAMPUS

ఓయూలో విద్యార్థుల ధర్నా- వీసీ రవీందర్ రాజీనామాకు డిమాండ్