ETV Bharat / politics

టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసు - ముగ్గురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలను విచారిస్తున్న పోలీసులు

Police are Interrogating YSRCP Leaders in the Case of Attack on TDP Central Office : తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తలశిల రఘురాం, దేవినేని అవినాష్, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి పోలీసుల విచారణకు హాజరయ్యారు. మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ ముగ్గురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. దాడి రోజు వీరు ఎక్కడెక్కడ కలిసింది, ఏ యే ప్రాంతాల్లో సమావేశమైందనే వివరాలను పోలీసులు రాబడుతున్నారు. ఈ కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేసేందుకు సీఐడీకి అప్పగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కొన్ని సాంకేతిక కారణాలతో కేసును అప్పగించడంలో ఆలస్యం అవుతున్న నేపథ్యంలో మంగళగిరి పోలీసులు విచారణను కొనసాగిస్తున్నారు.



టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసు - దర్యాప్తునకు సహకరించాలని సజ్జలకు హైకోర్టు ఆదేశం - AP HC on Sajjala Bail Petition

Attack on TDP Central office Cases handed Over to CID : టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసులో అరెస్టైన వారిలో జింకా సత్యం, లంకా అబ్బినాయుడు, తియ్యగూర గోపిరెడ్డి ఉన్నారు. ఈ కేసులో ఇంకుముందే ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. దీంతో పలువురు వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతలు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. 2021 అక్టోబరు 19న టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై రాడ్లు, కర్రలు, రాళ్లతో వైఎస్సార్సీపీ మూకలు దాడికి తెగబడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ముగ్గురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.