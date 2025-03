ETV Bharat / politics

అసెంబ్లీ ఆవరణలో ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల ఫొటో సెషన్‌ - ఆసక్తికర సన్నివేశాలు - PHOTO SESSION FOR MLAS AND MLCS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Photo Session for MLAS And MLCS At AP Assembly Premises : ఏపీ అసెంబ్లీ ఆవరణలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు ఫొటో సెషన్‌ నిర్వహించారు. మొదటి వరుసలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌, స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్‌ రఘురామకృష్ణరాజు, మంత్రులు పాల్గొన్నారు. సీనియారిటీ ప్రకారం ఎమ్మెల్యేలు 2, 3, 4 వరుసల్లో కూర్చున్నారు. అనంతరం ఎమ్మెల్సీల ఫొటో సెషన్‌ జరిగింది.

పవన్‌ను పలకరించిన బొత్స : అసెంబ్లీ వద్ద డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ను మండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ పలకరించారు. ఎమ్మెల్యేలు ఫొటో సెషన్‌ను ముగించుకుని వెళ్తున్న సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఎదురొచ్చారు. ఈ క్రమంలో పవన్‌ను ‘ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా ’ అని బొత్స పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా నేతలిద్దరూ కరచాలనం చేసుకున్నారు.