Essay Contest 2025

ETV Bharat / politics

సీఎంపై తరచూ వ్యాఖ్యలు - రాజగోపాల్​ రెడ్డిపై పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సీరియస్! - MLA KOMATIREDDY RAJAGOPAL REDDY

మంత్రి పదవి విషయంలో ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు - తీవ్రంగా పరిగణిస్తోన్న పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ

Munugodu MLA Komatireddy Rajagopal Reddy
Munugodu MLA Komatireddy Rajagopal Reddy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read

PCC Disciplinary Committee Serious on Rajagopal Reddy Comments : గత కొంతకాలంగా మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి తనకు మంత్రి పదవి కావాలని బహిరంగంగానే పలు వేదికల్లో మాట్లాడిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి తోడు సమయం దొరికినప్పుడల్లా తన అసంతృప్తిని తెలియజేస్తూనే ఉన్నారు. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలను పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్‌ మల్లు రవి ఇవాళ రాజగోపాల్‌రెడ్డితో ఫోన్‌లో మాట్లాడనున్నారు. తరచూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డిపై వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని, ఆయన వ్యాఖ్యల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, పార్టీకి నష్టం కలుగుతోందని క్రమశిక్షణ కమిటీ భావిస్తోంది.

ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి ఏమన్నారంటే? : రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్‌ నుంచి పోటీ చేస్తే మంత్రి పదవి వచ్చేదని కానీ, నియోజకవర్గ ప్రజల కోసమే మునుగోడు నుంచి పోటీ చేసినట్లు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి తెలిపారు. తనకు పదవి వస్తే అది ప్రజలకే ఉపయోగపడుతుందని, అందరిలా పైరవీలు చేస్తూ దోచుకునేవాడిని కాదని అన్నారు. మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రి పదవి కావాలా? మునుగోడు ప్రజలు కావాలా? అంటే మునుగోడు ప్రజలే కావాలని కోరుకుంటానని తెలిపారు.

కాంగ్రెస్​ పార్టీలో చేరినప్పుడు మంత్రి పదవి ఇస్తామని చెప్పారని రాజగోపాల్‌రెడ్డి తెలిపారు. పదవులను అడ్డుపెట్టుకుని సంపాదించేవాడిని కాదని, తన స్వార్థం కోసం మంత్రి పదవిని అడగటం లేదని, మంత్రిని అయితే మంచి జరుగుతుందని మునుగోడు ప్రజలు భావిస్తున్నారని అన్నారు. భువనగిరి ఎంపీ స్థానంలో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే మంత్రి పదవి ఇస్తామన్నారని, పదవి ఇస్తారా? ఇవ్వరా? అనేది పార్టీ అధిష్ఠానం ఇష్టమని వెల్లడించారు. ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన వాళ్లకు, తన జూనియర్లకు కూడా ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఎవరి కాళ్లో మొక్కి పదవి తెచ్చుకోవాలనుకుకోవట్లేదని, దిగజారి బతకడం తనకు తెలియదని తెలిపారు. మళ్లీ త్యాగానికైనా సిద్ధమని, ఎంత దూరమైనా మునుగోడు ప్రజల కోసం వెళ్తానని, తన నియోజకవర్గ ప్రజలు తలదించుకునే పని ఏనాడూ చేయనని వివరించారు.

తనకు మంత్రి పదవి రాకుండా అడ్డుతగులుతున్నారు : గతంలో మాజీ మంత్రి జానారెడ్డి ధర్మరాజులా వ్యవహరించేది పోయి దృతరాష్ట్రుడి పాత్ర పోషిస్తూ తనకు మంత్రి పదవి రాకుండా అడ్డుతగులుతున్నారని రాజగోపాల్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. గతంలో ఓ సభలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజలకు సేవ చేయడంలో వారికి సంపూర్ణ విజయం కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈరోజు తాను మంత్రిగా లేకపోయినా, పార్టీని బలపరిచే ప్రయత్నాల్లో, ప్రజల మద్దతుతో ముందుకు సాగుతానని చెప్పారు. ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవడంలో, వారి హక్కుల కోసం పోరాడడంలో, వారి గొంతుకను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంలో ఎప్పటికీ ముందుంటానని అన్నారు.

రేవంత్‌ అలా చెప్పడం కాంగ్రెస్‌ విధానాలకు వ్యతిరేకం : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (జులై 18) నాగర్ ​కర్నూల్​ జిల్లా బహిరంగ సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ట్వీట్ చేశారు. పదేళ్లు తానే సీఎం అని రేవంత్‌ చెప్పడం కాంగ్రెస్‌ విధానాలకు వ్యతిరేకమని, జాతీయ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్‌లో అధిష్ఠానం ఆదేశాలతోనే ఎన్నిక ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్‌లో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సీఎం ఎన్నిక ఉంటుందన్న రాజగోపాల్‌రెడ్డి తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ను వ్యక్తిగత సామ్రాజ్యంగా మార్చుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తే సహించబోమని కుండబద్దలుగొట్టారు. నిఖార్సయిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎవరూ ఇలాంటి వాటిని అనుమతించరని పేర్కొన్నారు.

పదేళ్లు నేనే సీఎం అని రేవంత్ రెడ్డి ఎలా చెబుతారు? : కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి

PCC Disciplinary Committee Serious on Rajagopal Reddy Comments : గత కొంతకాలంగా మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి తనకు మంత్రి పదవి కావాలని బహిరంగంగానే పలు వేదికల్లో మాట్లాడిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి తోడు సమయం దొరికినప్పుడల్లా తన అసంతృప్తిని తెలియజేస్తూనే ఉన్నారు. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలను పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. క్రమశిక్షణ కమిటీ ఛైర్మన్‌ మల్లు రవి ఇవాళ రాజగోపాల్‌రెడ్డితో ఫోన్‌లో మాట్లాడనున్నారు. తరచూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డిపై వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని, ఆయన వ్యాఖ్యల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, పార్టీకి నష్టం కలుగుతోందని క్రమశిక్షణ కమిటీ భావిస్తోంది.

ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి ఏమన్నారంటే? : రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్‌ నుంచి పోటీ చేస్తే మంత్రి పదవి వచ్చేదని కానీ, నియోజకవర్గ ప్రజల కోసమే మునుగోడు నుంచి పోటీ చేసినట్లు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి తెలిపారు. తనకు పదవి వస్తే అది ప్రజలకే ఉపయోగపడుతుందని, అందరిలా పైరవీలు చేస్తూ దోచుకునేవాడిని కాదని అన్నారు. మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రి పదవి కావాలా? మునుగోడు ప్రజలు కావాలా? అంటే మునుగోడు ప్రజలే కావాలని కోరుకుంటానని తెలిపారు.

కాంగ్రెస్​ పార్టీలో చేరినప్పుడు మంత్రి పదవి ఇస్తామని చెప్పారని రాజగోపాల్‌రెడ్డి తెలిపారు. పదవులను అడ్డుపెట్టుకుని సంపాదించేవాడిని కాదని, తన స్వార్థం కోసం మంత్రి పదవిని అడగటం లేదని, మంత్రిని అయితే మంచి జరుగుతుందని మునుగోడు ప్రజలు భావిస్తున్నారని అన్నారు. భువనగిరి ఎంపీ స్థానంలో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే మంత్రి పదవి ఇస్తామన్నారని, పదవి ఇస్తారా? ఇవ్వరా? అనేది పార్టీ అధిష్ఠానం ఇష్టమని వెల్లడించారు. ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన వాళ్లకు, తన జూనియర్లకు కూడా ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఎవరి కాళ్లో మొక్కి పదవి తెచ్చుకోవాలనుకుకోవట్లేదని, దిగజారి బతకడం తనకు తెలియదని తెలిపారు. మళ్లీ త్యాగానికైనా సిద్ధమని, ఎంత దూరమైనా మునుగోడు ప్రజల కోసం వెళ్తానని, తన నియోజకవర్గ ప్రజలు తలదించుకునే పని ఏనాడూ చేయనని వివరించారు.

తనకు మంత్రి పదవి రాకుండా అడ్డుతగులుతున్నారు : గతంలో మాజీ మంత్రి జానారెడ్డి ధర్మరాజులా వ్యవహరించేది పోయి దృతరాష్ట్రుడి పాత్ర పోషిస్తూ తనకు మంత్రి పదవి రాకుండా అడ్డుతగులుతున్నారని రాజగోపాల్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. గతంలో ఓ సభలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజలకు సేవ చేయడంలో వారికి సంపూర్ణ విజయం కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈరోజు తాను మంత్రిగా లేకపోయినా, పార్టీని బలపరిచే ప్రయత్నాల్లో, ప్రజల మద్దతుతో ముందుకు సాగుతానని చెప్పారు. ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవడంలో, వారి హక్కుల కోసం పోరాడడంలో, వారి గొంతుకను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంలో ఎప్పటికీ ముందుంటానని అన్నారు.

రేవంత్‌ అలా చెప్పడం కాంగ్రెస్‌ విధానాలకు వ్యతిరేకం : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (జులై 18) నాగర్ ​కర్నూల్​ జిల్లా బహిరంగ సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ట్వీట్ చేశారు. పదేళ్లు తానే సీఎం అని రేవంత్‌ చెప్పడం కాంగ్రెస్‌ విధానాలకు వ్యతిరేకమని, జాతీయ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్‌లో అధిష్ఠానం ఆదేశాలతోనే ఎన్నిక ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్‌లో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సీఎం ఎన్నిక ఉంటుందన్న రాజగోపాల్‌రెడ్డి తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ను వ్యక్తిగత సామ్రాజ్యంగా మార్చుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తే సహించబోమని కుండబద్దలుగొట్టారు. నిఖార్సయిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎవరూ ఇలాంటి వాటిని అనుమతించరని పేర్కొన్నారు.

పదేళ్లు నేనే సీఎం అని రేవంత్ రెడ్డి ఎలా చెబుతారు? : కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJAGOPAL REDDY COMMENTSPCC DISCIPLINARY COMMITTEEకోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డిMLA KOMATIREDDY RAJAGOPAL REDDY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అప్పుడు మెచ్చుకొని, ఇప్పుడు నిందిస్తారా? అమెరికాకు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

టీమ్ఇండియా నెక్ట్స్ టెస్టు సిరీస్ ఎప్పుడు?- ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?

800 శాతం లాభం తెచ్చిన కన్నడ సినిమా తెలుగులోకి- అసలేంటీ స్టోరీ?

వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు: భారత పౌరులకు అమెరికా హెచ్చరిక

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.