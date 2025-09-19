ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ అందరి బాధ్యత: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్
ప్లాస్టిక్ నియంత్రణపై ప్రజలకు అవగాహన అవసరమన్న పవన్ కల్యాణ్ - పర్యావరణ పరిరక్షణకు నిధులు కూడా చాలా అవసరమని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 2:52 PM IST
Pawan Kalyan On Plastic Ban : ఒకసారి వాడి పడేసే ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై నిషేధం ఉన్నా క్షేత్ర స్థాయిలో సరిగా అమలు కావడం లేదని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ప్లాస్టిక్ నిషేధంపై శానససభలో జరిగిన చర్చలో పాల్గొన్న పవన్ కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో పర్యావరణానికి జరుగుతున్న నష్టంపై గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి అసెంబ్లీలో అడిగిన ప్రశ్నకు పవన్ సమాధానం ఇచ్చారు. అసెంబ్లీలో కూడా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ను పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి చేయలేదన్నారు. ఫ్లెక్సీలను కూడా నిషేధించాలని, అయితే చాలా మందికి ఉపాధి పోతుందని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
బయోడీగ్రేడబుల్ ఫ్లెక్సీలను తయారు చేయాలని ప్రజలకు సూచించారు. మనుషుల రక్తంలో, జంతువుల పాలల్లో కూడా ప్లాస్టిక్ అవశేషాలు ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోందని పవన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ అందరి బాధ్యతని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ప్లాస్టిక్ నియంత్రణపై ప్రజలకు అవగాహన అవసరమన్న పవన్, పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలన్నారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణకు నిధులు కూడా అవసరమన్న ఉపముఖ్యమంత్రి, ప్రజల్లో అవగాహన రావాలంటే ఏం చేయాలనే అంశంపై కసరత్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. తమ శాఖ ద్వారా ప్లాస్టిక్ నిషేధంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేలా మూడు నెలల్లో కార్యచరణ సిద్ధం చేస్తామన్నారు. ప్రజలంతా కలిసి వచ్చినప్పుడే నిషేధం సాధ్యమని స్పష్టం చేశారు.
"ఆవుల కడుపులో సుమారు 70 కిలోల ప్లాస్టిక్ తొలగించిన ఘటనలు నమోదయ్యాయి. ప్లాస్టిక్ భూమిలో కలవడానికి చాలా ఏళ్లు పడుతుంది. ప్లాస్టిక్ పూర్తిగా భూమిలో కలిసిపోవట్లేదు. చిన్నచిన్న ముక్కలుగా విడిపోయి అలానే ఉండిపోతుంది. వీటన్నింటికి సంబంధించి 2, 3 నెలల్లో కార్యాచరణ ప్రణాళిక తయారుచేస్తాం. ప్లాస్టిక్ రహితంగా మార్చేందుకు తిరుమలలో చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తిరుమలలో లక్షలాదిమంది భక్తులు క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తున్నారు. తిరుమలకు బాటిళ్లు, కవర్లు ఎవరూ తీసుకెళ్లట్లేదు, ప్రత్యామ్నాయంగా గాజు సీసాలు తీసుకెళ్తున్నారు". - పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ మాట్లాడుతూ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారని ఆరోపించారు. కాలుష్య పరిశ్రమలపై చర్యలకు డిమాండ్ చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ స్పందిస్తూ కాలుష్యం పేరుతో పరిశ్రమ మూసి వేస్తే వేలాది మంది ఉద్యోగులు రోడ్లపై పడతారని తెలిపారు. తప్పు చేసినట్లు తేలితే చర్యలు ఉంటాయని, రాంకీ సంస్థపై చర్యలు తీసుకున్న విషయం ప్రస్తావించారు. కాలుష్య నియంత్రణ మండలికి ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగులు లేరని, స్థానిక సంస్థలతో కలిసి మాత్రమే వారు సమన్వయం చేసుకుని పని చేస్తారని వివరించారు.
ఉప్పలపాడు పక్షుల కేంద్రం విషయంలోనూ చర్యలు తీసుకుంటామని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. గత ప్రభుత్వం కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డులో ఎవరినీ నియమించలేదన్న పవన్, పొల్యూషన్ అనేది స్థానిక సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న విషయమని పేర్కొన్నారు. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగులు లేరని, రాంకీ సంస్థకు షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చి చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. వెంటనే చర్యలంటే ఎన్ని పరిశ్రమలు మూతపడిపోతాయో అలోచించాలని, పరిశ్రమలు ఆపేసుకుంటూ పోతే చాలా కుటుంబాలు రోడ్డుపై పడతాయని వ్యాఖ్యానించారు.
పొల్యూషన్ లేకుండా ఏ పరిశ్రమా లేదన్న పవన్కల్యాణ్, కాలుష్య నియంత్రణ పరిశ్రమలు, ప్రజలు, అధికారుల బాధ్యత అని అన్నారు. అందరూ బాధ్యత తీసుకునేలా చర్యలు ఉండాలని, పారిశ్రామికవేత్తలను భయపెట్టడం తమ ఉద్దేశం కాదని తెలిపారు. పొల్యూషన్ వల్ల మాస్కులు పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్ధితులు వస్తాయని, అందుకే తానే వెళ్లి దీనిపై ఓ నివేదిక అందజేస్తానని పేర్కొన్నారు.
