స్థానిక ఎన్నికల్లో కొత్త నాయకత్వం, యువతరానికి ప్రోత్సాహం: పవన్‌ కల్యాణ్​

జనసేన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలతో పవన్‌కల్యాణ్‌ సమావేశం - కూటమి నేతలతో సమిష్టిగా ఆలోచించి, ఒక్కటిగా గళం వినిపించాలన్న పవన్‌

Pawan Kalyan meeting with Jana Sena MLAs and MPs
Pawan Kalyan meeting with Jana Sena MLAs and MPs (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 7:39 AM IST

3 Min Read
Pawan Kalyan meeting with JanaSena MLAs and MPs: యువత, మహిళల ఆకాంక్షలు అర్థం చేసుకుని, అందుకు తగ్గట్లుగా పని చేయాలని జనసేన అధ్యక్షులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలకు సూచించారు. కొత్తతరం ఆలోచనలకు అనుగుణంగా పని చేయటం అలవాటు చేసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రజా సమస్యలపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సమావేశాలకు హాజరు కావాలని, చట్టసభల్లో జనం గొంతుక వినిపించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

భరోసా కల్పించాలి: జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ శనివారం మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో సమావేశమయ్యారు. మూడు గంటలపాటు సుదీర్ఘంగా సమావేశం సాగింది. పరిపాలన, రాజకీయపరమైన అంశాలపై పవన్ మాట్లాడారు. ప్రతి ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీ అయిదు నియోజకవర్గాల చొప్పున బాధ్యత తీసుకొని పార్టీ శ్రేణులతో మమేకం కావాలని, జన సైనికులు, వీర మహిళలకు భరోసా కల్పించాలని ఆదేశించారు. పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కల్పిస్తున్న రహదారుల కల్పన, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను పరిశీలించాలని, కూటమి ప్రభుత్వం ద్వారా చేపడుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు తెలియచేయాలని సూచించారు.

స్థానిక ఎన్నికల్లో కొత్త నాయకత్వం, యువతరానికి ప్రోత్సాహం: పవన్‌ కల్యాణ్​ (ETV)

జనసేన శాసన సభ పక్షం నుంచి 6 కమిటీలు నియమించారు. ఆరు వారాల్లోగా ఆయా కమిటీలు నివేదికలు అందించాలన్నారు. జనసేనకు అండగా నిలిచిన మిలీనియల్స్, ‘జెన్ జీ’తరంతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ, చర్చిస్తూ ఉండాలని అప్పుడే ఈతరం వారి రాజకీయ, సామాజిక ఆలోచనలు అర్థం అవుతాయని వివరించారు.

ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాల కల్పన, రహదారుల నిర్మాణం, అభివృద్ధి, రక్షిత తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, డంపింగ్ యార్డుల ఏర్పాటు అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. వీటికి అవసరమైన ప్రాజెక్టులు సాధన, నిధుల సమీకరణపై ప్రతి శాసన సభ్యుడు అధ్యయనం చేసి ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని సూచించారు. రుషికొండ ప్యాలెస్​ను నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో వినియోగంలోకి తీసుకురావడం చాలా అవసరమని తెలిపారు. నియోజకవర్గాలలో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలపై అధ్యయనం చేసి, రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో వాటిని చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు.

అదే విధంగా నియోజకవర్గాల్లో మీరు అనుసరించిన అత్యుత్తమ విధానాలు, విజయాలను పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి తెలియజేయాలని వాటిని సభ ముందుకు తీసుకువెళ్తానని తెలిపారు. జనవాణి కార్యక్రమాన్ని నియోజకవర్గాల స్థాయిలో నిర్వహిస్తే ప్రజల సమస్యలు, వారి బాధలు మరింతగా తెలుస్తాయన్నారు. కూటమి పార్టీలపరంగా మీమీ నియోజకవర్గాల్లో మూడు పార్టీల సమన్వయ సమావేశాలు ప్రతి నెలా నిర్వహించాలన్నారు. కూటమిని బలపరుస్తూనే మన పార్టీని బలోపేతానికి ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేయాలన్నారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కావాలి: ఇందుకోసం త్రిశూల్ వ్యూహాన్ని అమలు చేయాలని ఆ విధివిధానాలు త్వరలోనే చెబుతామన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బలం నిరూపించుకునేందుకు గట్టిగా పని చేయాలన్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బలం ఉన్న నియోజకవర్గాల్లోనూ పొత్తు ధర్మం ప్రకారం పోటీకి దూరంగా ఉన్నామని అక్కడి జనసేన కార్యకర్తల మనోభావాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలని, అక్కడ యువతకు, కొత్త నాయకత్వానికి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని పవన్ కల్యాణ్​ ఆదేశించారు.

ప్రధానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తీర్మానం: అలాగే, జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ప్రధానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జనసేన శాసనసభా పక్షం తీర్మానం ఆమోదించింది. నిత్యావసరాల నుంచి ఔషధాల వరకు పన్నులను తగ్గించడం, కొన్నింటిపై పూర్తిగా రద్దు చేయడం ద్వారా గృహిణులకు, ప్రజలకు ఊరట కలిగిందని తీర్మానంలో పేర్కొన్నారు. జీఎస్టీ మార్పుల వల్ల కుటుంబ ఖర్చుల్లో సుమారు 13 శాతం ఆదా అవుతుందని, వ్యక్తిగత బీమా పాలసీలపై పన్ను రద్దు నిర్ణయం అత్యుత్తమమని జనసేన అభిప్రాయపడింది.

సమర్థ నాయకత్వం ఉంటే ఏ రాష్ట్రమైనా సుభిక్షం: పవన్‌ కల్యాణ్

ఆటో డ్రైవర్లకు సాయం - ఆటోలో ప్రయాణించిన చంద్రబాబు, పవన్​, లోకేశ్​

