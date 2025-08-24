Telangana Congress PAC Meeting : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ లోపల నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో సర్కారు వడివడిగా ముందుకెళ్తోంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అధికారికంగా కల్పించడం ద్వారా ఎన్నికలకు వెళ్లాలని ఏడాదికి పైగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. అధికారికంగా బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు సాధ్యమయ్యేది లేదని భావిస్తున్న పార్టీ, రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశంలో చర్చించిన తర్వాత ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించింది.
గాంధీభవన్లో నిర్వహించిన పీఏసీ, అడ్వైజరీ కమిటీల సమావేశంలో సభ్యులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. అయితే రిజర్వేషన్ల అమలు గురించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కోరకంగా అభిప్రాయపడినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అధికారికంగా 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసేందుకు లేనందున, పార్టీపరంగా అమలు చేయాలని కొందరు నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారని సమాచారం.
5 నెలలు గడిచినా రూపాయి రాలేదు : పంచాయతీరాజ్ మంత్రి సీతక్క స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు ఇప్పటి వరకు పెట్టకపోవడంతో రాష్ట్రానికి నిధులు రాక జరిగిన నష్టాన్ని వివరించారు. ఎన్నికలు జరిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం కావడంతో పాటు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలు గడప గడపకూ చేరతాయని పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికలు జరగకపోవడంతో కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు గత ఆర్థిక ఏడాదిలో రూ.1,570 కోట్లు ఆగిపోయినట్లు తెలిపారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ఇప్పటికే 5 నెలలు గడిచిందని, రూపాయి కూడా రాష్ట్రానికి రాలేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మరికొంత మంది నాయకులు కూడా పార్టీ పరంగా రిజర్వేషన్ కల్పించి ఎన్నికలకు వెళ్లాలని చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. మాజీ మంత్రి జానారెడ్డి, మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కూడా బీసీలకు రిజర్వేషన్ అన్నది ఇప్పట్లో సాధ్యమయ్యే అవకాశాలు లేవని, పార్టీపరంగా ముందుకు వెళ్లాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తే నష్టాలు : రిజర్వేషన్లు అధికారికంగా కాకుండా పార్టీపరంగా అమలు చేస్తే ఉత్పన్నమయ్యే నష్టాన్ని కూడా పలువురు నాయకులు వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది. బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు హనుమంతురావు, గనుల కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ ఇరావత్రి అనిల్ కుమార్ తదితరులు పార్టీ పరంగా బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తే రాహుల్ గాంధీ ఆశయం దెబ్బ తింటుందని చెప్పినట్లు సమాచారం. ప్రతిపక్షాలు దుమ్మెత్తి పోస్తాయని, బిహార్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయకుండా మోసం చేశారని బీజేపీ ప్రచారం చేస్తే రాహుల్ గాంధీ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతినడంతో పాటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరపతి కూడా తగ్గుతుందని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
నాలుగు నెలలు గడుస్తున్నా ఎందుకీ మౌనం : మహారాష్ట్రలో పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికలు నిర్వహించకుండా ఉన్నట్లు కూడా సమావేశంలో చర్చకు వచ్చింది. రాష్ట్రపతి ఏ ఫైల్ను కూడా 90 రోజులకు మించి తన వద్ద ఉంచుకోకూడదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించింది. ఇప్పటికే నాలుగు నెలలు అయినా ఎందుకు కోర్డు ధిక్కరణ కింద న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించలేదని పలువురు నిలదీశారు. సుప్రీంకోర్టులో ఇదే అంశాన్ని వేసి రాష్ట్రపతి వద్ద పెండింగ్ ఉన్న రిజర్వేషన్ల ఫైల్ను క్లియర్ చేయాలని కోరాలని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. దానిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏ కారణం చేత చొరవ చూపలేదో వివరణ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
"న్యాయ నిపుణుల సలహాలు కూడా తీసుకొని బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అంశాలపై నిర్ణయం తీసుకుంటాం. 28వ తేదీ లోపులో ఒక రిపోర్టును పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి అందించేలా పీఏసీ కమిటీ ఒక తీర్మానం చేయడం జరిగింది. పౌరుల హక్కులు కాపాడటం కోసం ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టడం కోసం పోరాటానికి సంపూర్ణంగా సంఘీభావం తెలపడం కోసం 26వ తేదీన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, కేబినెట్ సహచరులు అంతా కలిసి పాదయాత్రలో పాల్గొనాలని నిర్ణయించడం కూడా జరిగింది." - భట్టి విక్రమార్క, ఉపముఖ్యమంత్రి
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం : గాంధీభవన్లో జరిగిన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ, సలహా కమిటీ చేసిన తీర్మానం మేరకు మంత్రుల కమిటీని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని బీసీ రిజర్వేషన్లు అంశంపై న్యాయ సలహా సంప్రదింపుల కమిటీగా పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ప్రకటించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్కలతో మంత్రుల కమిటీని ప్రకటించారు. ఈనెల 29న జరగనున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
