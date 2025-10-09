జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా నవీన్ యాదవ్
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు అభ్యర్థిని ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ - నవీన్ యాదవ్వైపే అధిష్ఠానం మొగ్గు - నవీన్ యాదవ్ పేరును ప్రకటించడంపై సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు
Published : October 9, 2025 at 8:03 AM IST
AICC Announces Naveen Yadav as Congress Candidate : రాష్ట్రంలో జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోరు రసవత్తరంగా మారనుంది. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని ప్రకటించగా, ఇప్పుడు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది. నవీన్ యాదవ్ పేరును ఏఐసీసీ బుధవారం రాత్రి ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఒక ప్రకటనను విడుదల చేశారు. మొత్తం నలుగురు అభ్యర్థుల పేర్లను ఏఐసీసీకి పీసీసీ సిఫార్సు చేయగా, నవీన్ యాదవ్ను ఎంపిక చేసింది. మాజీ ఎంపీలు అంజన్ కుమార్ యాదవ్, అజారుద్దీన్, మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ వంటివారు గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ యువకుడైన నవీన్ వైపే అధిష్ఠానం మొగ్గు చూపింది.
అభ్యర్థి ప్రకటనతో సర్వత్రా హర్షం : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల బరిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా స్థానిక యువ నాయకుడు నవీన్ యాదవ్ పేరును ప్రకటించడంపై సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నియోజకవర్గానికి చెందిన స్థానిక నేతగా, అన్ని వర్గాలకు సుపరిచితుడిగా నవీన్ యాదవ్కు మంచి గుర్తింపు ఉంది. యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నవీన్కు బీసీ వర్గాల్లో మంచి పట్టుంది. నియోజకవర్గంలో మెజారిటీ ఉన్న ముస్లిం మైనారిటీ వర్గాలు కూడా ఆయనను తమవాడిగా భావిస్తుండటం కలిసొచ్చే అంశం. కాంగ్రెస్ పార్టీ నవీన్ యాదవ్ అభ్యర్థిత్వాన్ని ప్రకటించగానే, వివిధ వర్గాల ప్రజలు ఆయనకు మద్దతు తెలుపుతున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారని, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి మరింతగా పాటుపడతారని పేర్కొంటున్నారు.
కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిననాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జూబ్లీహిల్స్లో తాగునీరు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, కమ్యూనిటీ హాళ్ల నిర్మాణం, పార్కుల అభివృద్ధి, రహదారుల మెరుగు వంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.200 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టింది. దీనికి తోడుగా ఇప్పుడు స్థానికంగా ప్రజల సమస్యలు తెలిసిన, ప్రజల మనసెరిగిన నాయకుడిగా నవీన్ యాదవ్ నియోజకవర్గానికి మరింత మేలు చేస్తారని ఇక్కడి ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ తన అభ్యర్థిగా నవీన్ యాదవ్ పేరును ప్రకటించడంతోనే అధికార పార్టీ గెలుపు ఖరారైందని పేర్కొంటున్నారు. గత పదేళ్లుగా నిర్లక్ష్యానికి గురైన జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గాన్ని నవీన్ యాదవ్ అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకొస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాజకీయ జీవితం : 2014లో ఎంఐఎం టికెట్పై జూబ్లీహిల్స్ నుంచి పోటీ చేసి 41,656 ఓట్లు (25.19 శాతం) సాధించి రెండో స్థానంలో నిలిచారు. 2018లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి 18,817 ఓట్లు సాధించారు. ఈ ఫలితాలు నియోజకవర్గంలోని బీసీలు, మైనారిటీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, క్రిస్టియన్ వర్గాల్లో ఆయనకున్న ఆదరణకు నిదర్శనంగా నిలిచాయి. అనంతరం 2023 నవంబర్ 15న అప్పటి టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్రెడ్డి సమక్షంలో నవీన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అయితే జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో అగ్రవర్ణాలకు టికెట్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వారందరినీ కాదని యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువ బీసీ నేత నవీన్ యాదవ్కు టికెట్ ఇచ్చింది.
బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలుకు కృషి చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ ఉపఎన్నికలో బీసీ అభ్యర్థిని ప్రకటించి ఆయా వర్గాల సాధికారతలో తన చిత్తశుద్ధిని మరోసారి నిరూపించుకుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నవీన్ యాదవ్ అభ్యర్థిత్వంపై క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేసిన తరువాతే, ప్రజల అభీష్టం మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనను ఉపఎన్నికల బరిలో దింపినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కులమతాలకు అతీతంగా ప్రజలు నవీన్ యాదవ్ను తమవాడిగా భావిస్తుండడమే కాంగ్రెస్ ఆయనకు టికెట్ కేటాయించడానికి కారణమైనట్లు తెలుస్తోంది.
నవీన్ యాదవ్ ప్రొఫైల్ :
- పేరు: వల్లాల నవీన్యాదవ్
- తండ్రి పేరు: వి.చిన్నశ్రీశైలంయాదవ్
- పుట్టిన తేదీ: 17-11-1983 (42 సంవత్సరాలు)
- భార్య: వర్షయాదవ్..
- కుమారుడు: అన్ష్యాదవ్
- విద్యార్హతలు: బీ.ఆర్క్ (ఆర్కిటెక్చర్)
- వృత్తి: ఆర్కిటెక్ట్, స్థిరాస్తి వ్యాపారం
- స్వస్థలం: యూసుఫ్గూడ, హైదరాబాద్
- నవ యువ ఫౌండేషన్ను స్థాపించి నియోజకవర్గంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
