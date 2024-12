ETV Bharat / politics

అంతా మీ ఇష్టమా? - మంత్రి పార్థసారథి, గౌతు శిరీషపై నారా లోకేశ్ సీరియస్ - LOKESH SERIOUS ON PARTHASARATHY

Nara Lokesh serious on Minister Parthasarathy and MLA Gouthu Sireesha ( ETV Bharat )