జగన్​ మోసంపై ఆందోళన వద్దు,అధైర్యపడొద్దు - నిరుద్యోగులకు లోకేశ్​ బహిరంగ లేఖ

Nara Lokesh Open Letter to the Unemployed : తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే మెగా డీఎస్సీ ప్రకటిస్తానని సీఎం జ‌గ‌న్ మాటలు నమ్మి మోసపోయిన నిరుద్యోగులెవ్వరూ ఆందోళ‌న చెందవద్దని, అధైర్యప‌డొద్దని తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యద‌ర్శి నారా లోకేష్ బ‌హిరంగ లేఖ‌ రాశారు. రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీ-జనసేననే అధికార పగ్గాలు చేపట్టుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం టీచర్​ పోస్టులను పారదర్శకంగా భర్తీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ముఖ్యమంత్రి జగన్​ నిరుద్యోగులను అంధకారంలోకి నెడుతున్నారని వెల్లడించారు.

మెగా డీఎస్సీకి తిలోదకాలు - ఎన్నికల గుమ్మంలో మినీ డీఎస్సీతో 'జగన్నాటకాలు'!

DSC Unemployed : గత ఎన్నికల్లో మెగా డీఎస్సీ పేరుతో నిరుద్యోగుల ఓటు బ్యాంక్​తో జగన్​ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడని లోకేశ్​ పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు అదే ఓటు బ్యాంక్​ సీఎం అనే పదవి నుంచి గద్దె దించడానికి సిద్ధంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. మెగా డీఎస్సీ హామీని జగన్​ ఐదేళ్లపాటు మర్చిపోయాడని లోకేశ్​ దుయ్యబట్టారు. ఎన్నికల కోడ్​ అమల్లోకి వస్తే డీఎస్సీ పరీక్ష నిర్వహణ సాధ్యం కాదని తెలిపారు.

Jagan Cheated the Unemployed : 2013లో రద్దయిన అప్రెంటిస్​షిప్​ విధానాన్ని మళ్లీ తేవడమూ జగన్​ నాటకంలో భాగమేనని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో 50 వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఖాళీగా ఉంటే, కేవలం 6100 ఖాళీలను భర్తీ చేయడం నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తున్నారని ఉద్ఘాటించారు. జగన్​ మాయమాటలు నమ్మొద్దని నిరుద్యోగులు అప్రమత్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నిరుద్యోగులకు శుక్రవారం బహిరంగ లేఖ రాశారు. అవనిగడ్డలో డీఎస్సీ అభ్యర్థులు ఆందోళన - జగన్​కు ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెబుతామని హెచ్చరిక

TDP Janasena is in Power in the Coming Elections : టీడీపీ-జనసేన హయంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేస్తాం లోకేశ్​ బహిరంగ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయ పోస్టులను ఎత్తివేస్తూ తెచ్చిన జీవో 117, అప్రెంటీస్​షిప్​ విధానాన్ని రద్దు చేస్తామని తెలియజేశారు. ఉపాధ్యాయులకు పూర్తి స్థాయి పేస్కేల్​ అమలుచేస్తామని తెలిపారు.

' ప్రతిపక్ష నేతగా​ 23 వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీకి మెగా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తానని సీఎం జగన్​ హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చాక 18 వేల ఖాళీలేనని మాట మార్చారు. 8,366 టీచర్​ పోస్టులు మాత్రమే భర్తీ చేస్తామని అసెంబ్లీ సాక్షిగా విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ప్రకటించారు. ఇన్ని ప్రకటనలు, హామీల అనంతరం చివరకు 6,100 పోస్టుల భర్తీకి డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని ఎన్నికల డ్రామా మొదలు పెట్టారు ' అని లోకేశ్​ లేఖలో పేర్కొన్నారు.