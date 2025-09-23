ETV Bharat / politics

'అమ్మఒడి-తల్లికి వందనం'పై మండలిలో వాదనలు - వైఎస్సార్సీపీపై లోకేశ్ విమర్శలు

శాసనమండలిలో సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ సమాధానం - ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని వెల్లడి

Nara Lokesh Comments in Legislative Council
Nara Lokesh Comments in Legislative Council (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nara Lokesh Comments in Legislative Council: అమ్మఒడి రాలేదు కానీ తల్లికి వందనం వస్తోందంటూ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులకు మంత్రి లోకేశ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులు ఎంతమంది అంటూ శాసనమండలిలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అమ్మఒడి పేరిట కొందరికే పథకాన్ని పరిమితం చేశారని నారా లోకేశ్ విమర్శించారు. తల్లికి వందనం కింద కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికీ రూ.15 వేలు ఇస్తోందని చెప్పారు.

పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, ఆశా వర్కర్లు, అంగన్ వాడీ వర్కర్లకు తల్లికి వందనం వర్తించట్లేదని ఛైర్మన్ అడిగారు. అందరికీ వర్తించేలా జీవో లేదా మెమో ఉందా అని ప్రశ్నించారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు తల్లికి వందనం వర్తించేలా జీవో ఉందంటూ జీవోలోని అంశాన్ని లోకేశ్ ఛైర్మన్​కు చదివి వినిపించారు. అంగన్ వాడీ, ఆశా వర్కర్లు తమకూ వర్తింప చేయాలనే వినతి ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉందనీ, చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు.

అమ్మఒడి - తల్లికి వందనంపై మండలిలో వాదనలు - వైఎస్సార్సీపీపై లోకేశ్ తీవ్ర విమర్శలు (ETV)

ఫీజ్ రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలపై శాసనమండలిలో వింత పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మండలి ఛైర్మన్ తిరస్కరించిన వాయిదా తీర్మానానికి మంత్రి నారా లోకేశ్ సమాధానం ఇచ్చారు. శాసనమండలిలో ఫీజ్ రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలపై వైఎస్సార్సీపీ ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాన్ని మండలి ఛైర్మన్ తిరస్కరించారు. చర్చకు వైఎస్సార్సీపీ పట్టుబట్టడంతో సమాధానం ఇచ్చేందుకు సిద్ధమని లోకేశ్ సవాల్ విసిరారు. దాదాపు 4 వేల కోట్లు బకాయిలు పెట్టి ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలపై వాయిదా తీర్మానం అడగటం విడ్డూరమని విమర్శించారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్​పై చర్చ జరుపుదామని బొత్స అనడంతో, ఆయన విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే 4 వేల కోట్ల బకాయిలు పెట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరస్కరించిన వాయిదా తీర్మానంపై సభ్యుల వాదులాట ఏంటంటూ ఛైర్మన్ విస్మయం వ్యక్తం చేశారు.

నైతిక విలువలు అలవరచుకోవాలి: విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలను అలవర్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోందని మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ తెలిపారు. ప్రఖ్యాత ప్రవచన కర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావును రాష్ట ప్రభుత్వం సలహాదారుగా నియమించినట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వం నుంచి పైసా తీసుకోకుండా చాగంటి కోటేశ్వరరావు సేవలందిస్తున్నారని, చాగంటి కోటేశ్వరరావును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తోందన్నారు. పిల్లల్లో నైతిక విలువలు పెంచేందుకు చాగంటి అద్భుతమైన పుస్తకాలను రూపొందించి ఇచ్చారని, ఆ పుస్తకాలను పిల్లలకు అందిస్తున్నట్లు మంత్రి వివరించారు.

శాసన మండలిలో ఎమ్మెల్సీలు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి నారా లోకేశ్​ సమాధానం ఇచ్చారు. 9600 ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో వన్ క్లాస్ వన్ టీచర్​ను అమలు చేస్తున్నామన్న మంత్రి, భారత దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఈ తరహా టీచర్లను ఏర్పాటు చేయలేదన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో లెర్నింగ్ అవుట్ కమ్స్ రావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వెల్లడించారు. సమాజంలో మార్పు రావాలంటే నైతిక విలువలు అలవర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యమని, ఆ దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని మంత్రి తెలిపారు.

జీఎస్టీ 2.0 కి వైఎస్సార్సీపీ అనుకూలమా, వ్యతిరేకమా అని నిన్న తమ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆ పార్టీ మూగబోయిందని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ విమర్శించారు. ఏం సమాధానం చెప్పాలో అర్థంకాక ఎమ్మెల్సీలంతా విచ్ఛిన్నమయ్యారని దుయ్యబట్టారు. శాసనమండలిలోనూ వైఎస్సార్సీపీకి సౌండ్ లేదని ఎద్దేవా చేశారు. అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో నారా లోకేశ్ చిట్ చాట్ నిర్వహించారు. ఫీజ్ రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు 4 వేల కోట్లు పెట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ఆ అంశంపై వాయిదా తీర్మానం ఇవ్వటం విడ్డూరమని మండిపడ్డారు.

అసెంబ్లీకి రావట్లేదంటేనే జగన్ ఎంత పిరికివాడో అర్ధమవుతోంది: మంత్రి నారా లోకేశ్​

మంత్రి లోకేశ్ చొరవ - కూలీ పనులకు వెళ్తున్న విద్యార్థి తిరిగి బడికి

For All Latest Updates

TAGGED:

ANDHRA PRADESH EDUCATION REFORMSAP LEGISLATIVE COUNCIL DEBATESTHALLIKI VANDANAM SCHEMEFEE REIMBURSEMENT IN ANDHRA PRADESHNARA LOKESH IN LEGISLATIVE COUNCIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.